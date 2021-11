Listos para luchar hasta la capital del Estado

Deja Lynn Alvarez se postula para convertirse en la primera latina abiertamente transgénero de la Cámara de Representantes de Pensilvania en el Distrito 182.

Deja es una mujer ocupada y célebre. Es directora de Participación Comunitaria para Infraestructuras Sanitarias Mundiales y Coordinadora de Atención LGBTQ para el Departamento de Salud Pública.

En 2018, recibió el Community Playmaker Award de parte de The Philadelphia Flyers y Walmart, un premio que reconoce a las personas en el área de los tres estados que están marcando una diferencia en sus comunidades.

En 2014, I Am Human Campaign le otorgó el premio Community Advocacy y en 2016, The Philadelphia Gay News le otorgó el premio a la Persona LGBTQ del año.

Deja no se detuvo durante la pandemia. Habiendo experimentado transfobia, hambre, falta de vivienda y acoso policial, no es de las que ignoran el sufrimiento de los demás.

Ayuda alimentaria durante la pandemia

Cuando estalló la pandemia, Álvarez creó un programa de distribución de alimentos de emergencia para quienes sufrían de inseguridad alimentaria.

Deja le explicó a AL DÍA que los orígenes del programa son muy humildes, pero orgánicamente fue convirtiéndose en más grande. Todo empezó gracias a su buen amigo Brian Sims, actual representante estatal del Distrito 182, que comprende todo Center City.

Sims le envió a Deja una caja de comida de un lugar llamado Giordano’s Produce. Contenía frutas, verduras, huevos, queso y leche. Mientras Deja estaba en casa revisando la caja, se le ocurrió la idea de distribuir comida a los inmigrantes indocumentados.

“Nunca he sido de las que se limitan a subir al tren. Si veo que alguien más ya está haciendo el trabajo, genial, eso ya se está haciendo. Busquemos otra área en la que enfocarnos para que podamos abordar más cosas a la vez”, dijo.

“Así que revisé la caja y pensé ‘guau, puedo dividir esta caja y dársela a dos familias diferentes’. Así que eso fue lo que hice. Empecé a hacer eso”, continuó.

Luego Deja involucró a sus amigos, quienes también comenzaron a comprar cajas en la tienda de frutas y verduras. Muy pronto, empezó a solicitar donaciones en las redes sociales y la gente comenzó a enviar dinero, lo que le permitió a ella comprar las cajas al por mayor.

Cada vez que publicaba online sobre el proceso, lo que compraba y cómo desglosaba las cajas, la necesidad seguía creciendo. Deja empezó a recibir mensajes de personas que perdieron sus trabajos y no tenían medios para comprar comida o fórmula para bebés.

Finalmente, los amigos que hizo a lo largo de los años, entre miembros del Concejo Municipal, representantes estatales y senadores, la ayudaron a conectar con Share, un centro local de distribución de alimentos.

“Así que lo siguiente que supe fue que pasé de ir de compras todos los días a solo los martes. Ellos traían un camión. Bueno, al principio íbamos a recoger las cosas. Y luego, finalmente, llegó al punto en que enviaban un camión grande y dejaban 10 palés de comida cada semana”, explicó Deja.

Del trabajo sexual a la abogacía

Ella recuerda sus luchas pasadas con un sentido de gratitud y propósito. Si bien no es religiosa, siente que el universo la ha guiado en el camino. “Y eso me ha ayudado a superar muchas situaciones que podrían haberme destrozado, porque siempre tengo eso como telón de fondo en mi cabeza, que por más difícil que sea ahora, sé que voy a salir adelante y habrá una razón para ello”, dijo.

Cuando Deja se mudó por primera vez a Gayborhood y no pudo encontrar un trabajo estable, se convirtió en trabajadora sexual. A menudo la policía la acosaba simplemente por caminar por la calle. Una noche, a principios de la década de 2000, Deja y un amigo fueron molestados por un oficial después de salir de un bar. Decidió contraatacar y la policía de Filadelfia acordó más tarde realizar una formación obligatoria sobre sensibilidad para los oficiales en el área. Este fue el comienzo de su defensa de la comunidad LGBTQ.

A Deja le gusta identificarse más como una defensora que como una activista, porque elige trabajar en estrecha colaboración con los funcionarios del gobierno y la policía, en lugar de luchar contra ellos.

“El sistema afecta a diferentes comunidades marginadas, sin importar cuánto estemos luchando desde afuera. ¿Quién está adentro asegurándose de que los que actualmente están lidiando con estos sistemas mientras nosotros tratamos de combatirlos desde afuera…? ¿Quién está allí asegurándose de que estén bien?”, dijo.

Ella siente que hay suficientes personas encargándose de gritar y hacer ruido, de hacer activismo desde el exterior. Y se siente bendecida de tener el don de la palabra y la inteligencia emocional, que le permiten amplificar las voces de la comunidad de una manera que se escuchen en los espacios donde se toman las decisiones importantes.

Deja encarnó la cita del famoso poeta persa Rumi: “Alza tus palabras, no tu voz. Es la lluvia la que hace crecer las flores, no los truenos”.

Constructora de puentes

Hay muchas personas en la comunidad LGBTQ que miran con desprecio a Deja o hablan mal de ella debido a sus estrechas relaciones con el Departamento de Policía.

“Esas relaciones son del tipo que si a las 3 de la mañana un indocumentado es asaltado y tiene demasiado miedo de llamar a la policía, pueden llamarme o venir aquí y luego puedo contactar yo a la policía. Después se establece una línea de comunicación abierta para tratar de resolver la situación”, dijo.

“Se está produciendo un cambio desde dentro, pero también existe un impulso desde fuera para lograr cambios. Así que todos tienen su lugar. Siento que eso es lo que el universo decidió que se suponía que debía hacer, y a cambio recibo una paliza. Pero puedo dormir mejor por la noche sabiendo que estoy ayudando”, continuó.

Deja nunca se vio a sí misma postulándose para un cargo público, pero era algo natural si quería desarrollar una buena afinidad y relaciones sólidas con las autoridades de la ciudad. Cuando la gente le sugería la idea, ella la encontraba graciosa. No creía que alguien como ella, que había estado en el trabajo sexual y sufrido problemas de abuso de sustancias, pudiera encajar en el molde.

Pero comenzó a contarse a sí misma una nueva historia, una en la que su pasado no definía su futuro y una en la que sus posibilidades eran infinitas. Cualquier espacio que requiriera un líder auténtico con experiencias vividas de los problemas que enfrentan los residentes de Filadelfia era al que ella pertenecía.

El éxito de la primera candidatura

En 2019 se postuló para el Consejo de la ciudad en general y, aunque no ganó, se ubicó entre las 10 primeras de entre casi 50 candidatos.

“Y nadie se lo esperaba. Pero está bien. No solo me ubiqué entre los 10 primeros, sino que lo hice sin dinero”, dijo.

Incluso ahora, en su candidatura a representante estatal, Deja todavía tiene que trabajar en dos empleos y recaudar fondos no es fácil. Pero tiene mucha confianza en su equipo de campaña, lleno de mujeres poderosas y dedicadas de diferentes razas, religiones y orientaciones sexuales.

“Hay una dinámica increíble entre nosotros porque todos somos luchadores. No vamos a tener miedo en ningún lado. No tenemos miedo a enfrentarnos a nadie. Al mismo tiempo, debemos tener cuidado de donde pisamos. Porque queremos construir relaciones, queremos construir puentes, no quemarlos”, dijo.

Si Deja fuera elegida como la primera mujer abiertamente transgénero y latina en representar al Distrito 182 de Filadelfia, se sentiría “más que increíble”.

Dijo que quiere ganar. Pero, incluso, si no lo hace, habrá valido la pena por el impacto que tendrá.

La mañana después de que anunciara su candidatura al Concejo Municipal, lo que la llevó a una gran fiesta con cobertura mediática, recibió una llamada de una joven madre soltera negra, quien le dijo a que ver el anuncio de su campaña había aumentado su autoestima y hecho repensar lo que es posible lograr en su vida.

“Y me quedé ahí, llorando por teléfono con ella porque eso significa todo para mí. Y no se trataba de una mujer trans. No era alguien de la comunidad. Era alguien de una comunidad diferente, pero también muy marginada por muchas razones diferentes. Significa que vieron algo en mí, del tipo ‘bueno, si ella puede hacerlo, yo puedo hacerlo’”, dijo Deja.

Manteniendo la inspiración

Ella desea seguir sirviendo de inspiración para las personas que quieran sacar lo mejor de ellas mismas con lo que tienen, especialmente porque tuvo una mentora muy importante cuando pasó por una situación mental delicada. Pasó por un intento de suicidio y mientras recibía tratamiento en el Rockford Center, fue guiada por una mujer que enseñaba inglés en el centro.

“Había allí una maestra que veía lo mismo que los demás veían: que soy diferente. Pero ella fue compasiva y amorosa al respecto. Había algo en la forma en que me habló, me trató y me consoló que me hizo cambiar de opinión acerca de no querer vivir. Así que cuando salí de allí nunca volví a intentar suicidarme. Y ahora resulta que ella es la Primera Dama de los Estados Unidos”, señaló Deja.

Realmente, todo apunta a que ella está destinada a ser una líder política.