La presión por el voto de los nativos americanos continúa mucho después de las elecciones del 2020

Meses después de que las elecciones presidenciales de 2020 llegaran a su fin, los organizadores nativos americanos han mantenido sus esfuerzos para conseguir que los votantes de Oklahoma se registren.

Rock the Native Vote es una iniciativa creada con la intención de conseguir que los residentes indígenas de Oklahoma se comprometan más políticamente, y han conseguido registrar a unas 700 personas a través de campañas electorales y otros eventos.

El reverendo David Wilson, asistente del obispo de la Conferencia Misionera Indígena de Oklahoma, dijo que el grupo ya está mirando hacia las elecciones de mitad de período del próximo año.

Wilson, ciudadano de la Nación Choctaw, dijo que es necesario pensar a largo plazo para la comunidad, y empezar a trabajar en la participación de las elecciones de mitad de período de 2022 ahora.

Mientras asistía a una conferencia en 2004, Wilson recordó que un asistente preguntó a un ponente por qué los candidatos políticos no hacen campaña en las comunidades tribales, y el ponente respondió con franqueza: "porque ustedes no votan".

Motivado por esta respuesta, Wilson ayudó a organizar Rock The Native Vote poco después de la conferencia. Desde entonces, la misión del grupo se ha ampliado para incluir esfuerzos más allá de la asistencia a las comunidades nativas.

Se han asociado con grupos como Voto Latino, y se han comprometido a inscribir a cientos de habitantes de Oklahoma -no sólo ciudadanos tribales- para que voten.

Rock the Native Vote and Voto Latino teamed up to celebrate National Voter Registration Day in the best way possible – with a voter registration drive.



Full Story | https://t.co/W245a6JhfU pic.twitter.com/UZcc0xDMTM — OKC THUNDER (@okcthunder) September 23, 2020

Taylor Broadbent, a Cherokee citizen and coalition chair of Oklahoma Votes, explained that efforts like these serve to highlight the valuable contributions that Native communities and Indigenous nations provide to the state.

Oklahoma Votes in an organization situated at the University of Oklahoma, and has helped to register over 1,000 voters throughout the last two years. The group partners with local student organizations at the university to encourage the youth to become more politically involved.

Join Oklahoma Votes tomorrow, April 20, for our Ask the Expert discussion!! The event will be led by Misha Mohr on election security. See you there at 5:00 pm! pic.twitter.com/2IrHv8xxCr — Oklahoma Votes (@OklahomaVotes) April 19, 2021

Antes de la pandemia, el grupo se centraba en aumentar el voto de los nativos mediante la asistencia a eventos tribales como pow wows y danzas ceremoniales de pisadas.

Broadbent dijo que siente una "gran responsabilidad" hacia su tribu, para asegurar que sus compañeros de comunidad se comprometan cívicamente.

"Todas las políticas que entran en vigor, desde el nivel federal hasta el local, afectan a mi pueblo", dijo.

El jueves 9 de julio de 2020, en una sentencia de 5-4, el Tribunal Supremo confirmó que casi la mitad de Oklahoma es una reserva de nativos americanos en lo que respecta a cuestiones de justicia penal.

El caso McGrit contra Oklahoma dictaminó que gran parte de la parte oriental del estado sigue siendo territorio indígena.

We’ve known for months this was coming—and for decades it was true—but today Oklahoma courts finally upheld the reservation boundaries of Cherokee Nation. https://t.co/t9l4MYoTCQ — Rebecca Nagle (@rebeccanagle) March 11, 2021

Según Wilson, esta decisión, además de los debates mantenidos sobre las mascotas culturalmente insensibles, contribuyó a motivar a los nativos a acudir a las urnas en las últimas elecciones.

Como resultado de esta movilización masiva de votantes nativos, el presidente Joe Biden pudo ganar en Arizona durante las elecciones de noviembre. Aunque las organizaciones no son partidistas, ambas reflexionaron sobre el impacto que los votantes indígenas pueden tener en las elecciones.

Kamryn Yanchik, ciudadano seminola y muscogee que es el compañero de compromiso cívico de Oklahoma Votes, dijo que los candidatos políticos tienden a pasar por alto a las tribus en sus recorridos de campaña, ya que los individuos nativos constituyen un pequeño porcentaje de votantes en todo el país.

"Siempre que se nos contacta, y siempre que sentimos pasión por algo", dijo Yanchik, "tenemos ese poder de ser influyentes".

En marzo, Oklahoma Votes celebró un foro para educar a los estudiantes universitarios nativos sobre el voto en las elecciones tribales. Las naciones nativas están lejos de ser un monolito, y este evento ayudó a mantener a los estudiantes indígenas informados sobre las elecciones en las tribus soberanas de distrito.

Este foro virtual fue uno de los únicos eventos que el grupo ha organizado en el último año. Rock The Native Vote también ha organizado eventos virtuales, incluyendo un ayuntamiento para los candidatos al Consejo de la Ciudad de Oklahoma.

"No hay una temporada baja", dijo Broadbent. "El trabajo para nosotros no se detiene, y seguramente no se detiene después de las elecciones presidenciales o las elecciones al Senado".