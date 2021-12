La moratoria de los préstamos a los estudiantes se ha prorrogado hasta mayo

The Biden administration has decided to once again extend the moratorium on student loans, this time through May 1, 2022, citing the lingering effects of the pandemic on borrowers. It was set to expire on January 31.

This extension comes as the Omicron variant is spreading rapidly throughout the U.S.

En su declaración, Biden pide a los prestatarios que trabajen con el Departamento de Educación para prepararse para que los pagos vuelvan a empezar. Esto sugiere que esta puede ser la última prórroga.

Según el Departamento de Educación de EE.UU., la pausa en los pagos está ahorrando a 41 millones de prestatarios unos 5.000 millones de dólares al mes.

Las opiniones sobre qué hacer con los préstamos estudiantiles varían. Legisladores como los senadores Chuck Schumer, Elizabeth Warren y Ayanna Pressley han pedido al Presidente que cancele 50.000 dólares en préstamos por persona. Biden ha dicho que apoya la cancelación de 10.000 dólares por persona, pero quiere que el Congreso apruebe un proyecto de ley al respecto, ya que no está claro si tiene la autoridad para hacerlo él mismo.

CNBC Make It se puso en contacto con 500 legisladores para conocer su opinión sobre la condonación de los préstamos estudiantiles en abril. De los 66 que respondieron, 37 demócratas apoyaron la condonación de 50.000 dólares, y otros 6 apoyaron la de 10.000 dólares. Diez de los republicanos que respondieron no apoyan una tasa fija para la condonación.

Otros legisladores tienen planes diferentes. El congresista californiano Eric Swalwell presentó en julio de 2021 la Ley de No Intereses de Préstamos Estudiantiles. Este proyecto de ley eliminaría los intereses de los préstamos nuevos y existentes, así como reduciría la tasa de interés a cero. Mientras tanto, la representante Alexandria Ocasio-Cortez está impulsando la cancelación.

En las redes sociales, las opiniones también son dispares. Hay quienes han cancelado su deuda y piensan que todos los demás deberían hacer lo mismo. También hay quienes piden que los préstamos estudiantiles sean condonados por completo.

