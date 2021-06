La misión de Martinez-Wright

Pasar de activista comunitario a político local se ha convertido en algo cada vez más habitual, y ahí está para demostrarlo Kendall Martinez-Wright, de Missouri, que está siguiendo los mismos pasos de pioneros como los representantes Rashida Tlaib, Pramila Jayapal y Jamaal Bowman.

Al igual que estos miembros del Congreso, Martinez-Wright tiene la capacidad para comprender el valor de la comunidad, la educación, la representación y la formación de movimientos desde cero.

Originaria de Palmyra, Missouri, esta mujer trans y afrolatina se sentó hace poco con AL DÍA para hablar sobre por qué se postula para el quinto escaño de distrito de la Cámara de Representantes en 2022.

Abriendo horizontes

De ser elegida, Martinez-Wright se convertiría en la primera mujer transgénero de color en ocupar un escaño en la Cámara de Representantes de Missouri, una esfera política hasta hoy mayoritariamente blanca, masculina y conservadora.

Hacer historia de esta manera, especialmente en un momento en que las legislaturas estatales de todo el país están intentando aprobar leyes que limitan los derechos y libertades de las personas trans, significaría todo para ella, dijo Martínez-Wright.

“Sería un honor. Le digo a la gente que no hice esto para hacer historia, [lo hice porque] estaba cansada de que muchas voces no fueran realmente escuchadas. Quiero ser, y siempre lo he sido, una defensora de que se representen las voces de todo el mundo, estén de acuerdo conmigo o no ”, dijo.

Martinez-Wright representa a múltiples comunidades, además de llevar en su interior el rico legado de los latinos y afroamericanos, así como las luchas y victorias de la comunidad LGBTQ, desde los disturbios de Stonewall a la igualdad en el matrimonio.

Este ha sido el motivo de que su campaña haya cobrado un gran impulso desde el anuncio de su candidatura, el 22 de abril.

No se disculpa por ser quien es, ni pretende ser algo que no es.

“Solo digo, ‘hey, aquí estoy. Soy negra, soy puertorriqueña y soy trans’. Quiero demostrar que cada uno de nosotros es único, pero todos somos iguales. Y quiero hacer eco de eso ”, dijo Martinez-Wright.

Continuar un legado

Hablando de hacer eco de las voces de los demás, eso fue lo que Martinez-Wright hizo exactamente el verano pasado por sus compañeros de la comunidad negra de Missouri, al participar en las protestas por la justicia racial, algo que ella llamó una “llamada a la acción”.

Martinez-Wright hizo referencia al “gaslighting” (manipulación emocional) que sufrió por parte de personas de su área que creen que estamos viviendo en un mundo post-racial.

Para Martinez-Wright, defender el movimiento Black Lives Matter es más que elevar el debate, se trata de recordar al país que estos problemas no han desaparecido. En junio, Martinez-Wright viajó a la ciudad de Nueva York para ayudar en la campaña de la candidata a la alcaldía Maya Wiley mediante actividades de divulgación puerta a puerta, contacto telefónico y encuestas.

Cuando se le preguntó acerca de la campaña electoral a la alcadía, Martinez-Wright dijo que todos los ciudadanos de Nueva York deberían ver y experimentar más equidad para notar cómo su amada ciudad se vuelve más fuerte de lo que era antes. Fue ese descubrimiento lo que motivó el “viaje de último minuto” a Nueva York para apoyar a Wiley, una de las tres mujeres negras que se postulan en las elecciones.

“Creo que ahora, más que nunca, especialmente para las mujeres negras que se dedican a la política, es un gran paso. Somos los sueños más locos de nuestros antepasados. Soy una firme creyente de que, cuando se trata de eso, no nos vamos a limitar a hablar, sino a actuar”, dijo.

“Todavía recuerdo vívidamente las historias de mi abuela y mi bisabuela y varios otros miembros de mi familia que vivieron en esos tiempos y cómo lucharon por ejercer sus derechos civiles”, dijo. “La gente simplemente tiene la idea de que este mundo es diferente ahora. Tengo que recordarles que todavía hoy tenemos que luchar por todo esto”.

Apoyo y campaña

La orgullosa candidata boricua también apoyó a otros dos candidatos, Tracy McCreery, que se postula para el Senado del estado de Missouri, y el juez Tyrone Horne, candidato a la legislatura del condado de Jackson en Missouri.

Martinez-Wright dijo que ha apoyado a McCreery durante mucho tiempo y aprecia su relación con tantas comunidades diferentes, incluidos afroamericanos, latinoamericanos, personas LGBTQ y más.

“Ha sido un referente”, dijo sobre la representante del estado de Missouri.

Martinez-Wright conoció a Horne a través de un amigo en común y se puso a trabajar con él en varios proyectos. Si gana, Horne será el legislador más joven del condado de Jackson en el estado de Missouri.

Haría historia no solo como joven, sino también como afroamericano e isleño del Pacífico.

“También es miembro de la comunidad LGBTQ, que es enorme. Esto permite que sus electores vean a alguien en la mesa que se parece a ellos y que se identifica como ellos. Y eso es lo que necesitamos para impulsar realmente a este país ”, dijo Martinez-Wright.

Primeros años de activismo

Antes de anunciar su propia candidatura al cargo, Martinez-Wright estuvo acariciando la política local entre bastidores al trabajar en Empower Missouri y colaborar con los jóvenes demócratas de Mid-Missouri, donde se centró en derechos humanos, infraestructura y políticas de justicia penal.

Se describe a sí misma como una “impulsora, agitadora” en estas áreas, y lo ha sido desde 2010, cuando se unió a Family Career and Community Leaders of America y Future Business Leaders of America mientras estaba en la escuela secundaria.

Viendo que ha sido capaz de aventurarse desde el activismo de la escuela secundaria y el trabajo comunitario para acabar postulando para un cargo público, sigue confiando en la inspiración diaria para impulsar su campaña y mantenerse firme.

“Cuando me despierto por la mañana, en primer lugar, le doy a Dios gloria porque puedo vivir un día más. Y luego, me recuerdo a mí misma por qué hago esto. Miro mi teléfono y veo un Snapchat de mi hermana con una foto de mi sobrina bebé, algo lindo o algo gracioso, o veo un mensaje de texto de mi mamá que me anima “, dijo.

Martinez-Wright también se ha sentido motivada por el apoyo brindado a su carrera de su familia, amigos y las redes sociales. Dijo que le da consuelo al enfrentarse a la intimidación de la legislatura mayoritaria republicana.

Asuntos desatendidos

Como defensora de la legislatura de Missouri desde hace mucho tiempo, Martinez-Wright ha observado algunos problemas que no se estaban abordando como prioridades, y ahora, como candidata, los ve más claramente.

Por ejemplo, durante los últimos 11 años, ha escuchado conversaciones sobre los jabalíes de Missouri y los problemas que causan en la industria agrícola local.

“En el pasado, pensaba ‘¿por qué estamos hablando de esto?’. Pero luego investigué un poco y resultó que hay un problema serio con los jabalíes que crean un detrimento para la comunidad agrícola”, dijo Martinez-Wright. . “Y como candidata, me doy cuenta de que esto es algo que debemos abordar porque sé que para las áreas rurales pequeñas, esto es dinero y tiempo que se está destruyendo”.

Aprender más sobre este problema le hizo ver que “la cosa más pequeña” puede tener un impacto significativo en la economía local, la salud ambiental y los medios de vida de las personas.

Martinez-Wright también se enfoca en brindar atención médica a las poblaciones vulnerables de su ciudad. Recientemente, la legislatura de Missouri se negó a financiar la expansión de Medicaid, que ahora está en manos de los tribunales.

Valiente y sincera

Si la financiación se retrasa más, las repercusiones podrían ser desastrosas.

“Puede dañar gravemente estos establecimientos, como los hogares de ancianos, hasta el punto de cerrarlos. Así que estamos hablando de miles y miles de personas de la tercera edad que están significativamente discapacitadas siendo desplazadas y dejadas en la oscuridad ”, explicó.

Missouri se enorgullece de ser un estado pro-vida, pero Martinez-Wright ve esta terminología como un verdadero oxímoron dadas ciertas situaciones, como su denegación de la expansión de Medicaid.

“Esta no es solo una situación económica y social, sino una situación de humanidad dentro del estado, y estamos hablando de miles de personas que dependen de estos servicios a diario y están siendo privadas de sus derechos. Eso es inaceptable “, dijo.

Además de la agricultura y la atención médica, Martinez-Wright prioriza la educación y los derechos humanos. Pasar de la organización comunitaria a postularse para un cargo como una afrolatina abiertamente trans de un pueblo pequeño fue un gran salto, pero está avanzando a pesar de las probabilidades.

Si resulta elegida, Martinez-Wright dijo que la legislatura “será mejor que esté preparada”, porque no tiene miedo de decir la verdad.