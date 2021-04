La legislación antitrans alcanza un nuevo punto bajo: La terapia de conversión

Thank you ⁦@almaforarizona⁩ for your passionate opposition to Arizona’s pro-conversion therapy bill.



And thank you ⁦@danielforaz⁩ ⁦@CesarChavezAZ⁩ and ⁦@seanbowie⁩ for initiating legislation to ban conversion therapy for minors https://t.co/8FpcHqdJqV

— Jessica Rainbow (@jessicamrainbow) April 15, 2021