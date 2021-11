Krasner mantiene la ola progresista de Filadelfia, pero los demócratas siguen perdiendo la mayoría de las carreras judiciales

En la carrera por el puesto de fiscal del distrito de Filadelfia, Larry Krasner ha sido reelegido para un segundo mandato. Cuando subió al escenario para declarar su victoria, tenía una ventaja de más de 50.000 votos. Krasner dijo que eso es "prueba más que suficiente" de que la ciudad está a favor de su programa progresista.

También dijo que su victoria fue posible gracias a su enfoque de la reforma de la justicia penal.

"Es un movimiento que ha sido liderado por negros y marrones y por gente sin recursos, y por progresistas", dijo Krasner.

Dice que su próximo mandato consistirá en ampliar esta agenda, concentrándose en los delitos más graves y en la reforma de la justicia penal.

Su oponente republicano, Chuck Peruto, admitió no haber hablado con suficientes electores en la campaña.

"Obviamente, la mayoría de los ciudadanos aprueban lo que está haciendo. Hablé con muchas personas que me dijeron que no lo aprobaban, pero obviamente, no hablé con suficientes personas, y hombre pensé que había hablado bastante", dijo Peruto a 6ABC.

Al derrotar a Peruto, Krasner se aseguró su posición como líder nacional entre una nueva generación de fiscales progresistas que critican el encarcelamiento masivo y promueven alternativas a las medidas de justicia penal más duras.

Durante su primer mandato, Krasner dejó de solicitar fianzas en efectivo para algunos casos de delitos menores y delitos no violentos y aumentó el enjuiciamiento de agentes de policía.

Pero la victoria de Krasner fue una de las pocas de los demócratas en una noche en la que los republicanos ganaron la mayoría de las elecciones judiciales clave en la región.

El republicano Kevin Brobson venció a la demócrata Maria McLaughlin, ganando un puesto en el más alto tribunal de Pensilvania, poniendo fin a una combativa carrera marcada por los anuncios negativos y los grandes gastos de campaña.

Brobson, de 50 años, juez durante más de 10 años en el Tribunal de la Commonwealth, sustituirá al juez republicano Thomas Saylor, que alcanzó la edad de jubilación obligatoria de 75 años.

BREAKING: Kevin Brobson wins seat on Pennsylvania Supreme Court as GOP sweeps statewide judge races.

Los republicanos también ganaron en la carrera por un puesto en el Tribunal Superior de PA, ya que Megan Sullivan derrotó a Timika Lane. En la carrera por el Tribunal de la Commonwealth, tanto Stacy Wallace como Drew Crompton parecieron imponerse a los competidores demócratas Lori Dumas y David Spurgeon.

Con la victoria de Brobson en el Tribunal Supremo, los republicanos mantendrán uno de sus dos puestos en el tribunal de siete miembros con otra elección en ciernes, ya que el presidente del Tribunal Supremo, Max Baer, cumplirá 75 años a finales del próximo año y se enfrentará a la jubilación obligatoria.

El nuevo tribunal será observado de cerca. Durante el próximo año, es probable que considere casos controvertidos relacionados con las elecciones, la redistribución de distritos y los derechos reproductivos.

En los próximos meses, el Tribunal Supremo de Pensilvania decidirá sobre un caso que cuestiona la prohibición estatal de la cobertura del aborto a través del programa de Asistencia Médica.

Es probable que se pida a los magistrados que se pronuncien sobre una controvertida revisión que está llevando a cabo el Senado estatal de las elecciones presidenciales de 2020, así como sobre un importante pleito en materia de educación sobre la financiación equitativa de los distritos escolares de bajos ingresos.

Los jueces de apelación de Pensilvania se eligen en concursos estatales, pero eso podría cambiar en el futuro. Algunos legisladores republicanos están proponiendo la creación de distritos regionales para estos jueces, un cambio que requeriría la aprobación de los votantes. La fecha más temprana para que esta cuestión aparezca en la papeleta es 2023.