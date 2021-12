Kamala Harris: críticas, baja popularidad y malos rumores

Kamala Harris hizo historia al convertirse en la primera mujer negra en llegar a la vicepresidencia de los Estados Unidos. Sin embargo, su popularidad ha ido bajando exponencialmente en los últimos meses, siendo desaprobada por una vasta mayoría de los ciudadanos norteamericanos.

Recientemente, el Washington Post publicó una historia donde se cuestionaba la capacidad de gestión y trabajo en equipo de Harris. Esta publicación estuvo basada en entrevistas con "18 personas relacionadas con Harris".

Gil Duran, quien trabajó para Harris cuando era fiscal general de California en 2013 y renunció luego de sólo cinco meses, fue una de las entrevistadas de este reportaje con duras críticas a la mandataria..

"Una de las cosas que hemos dicho en nuestros pequeños grupos de texto entre nosotros es cuál es el denominador común a través de todo esto y es ella", dijo. "¿Quiénes son las próximas personas con talento que va a traer y quemar y luego hacer que (ellas) pretendan retirarse por razones positivas?".

El Washington Post informó de que "un problema constante" al que se refirieron los miembros del personal fue el hecho de que "Harris se negaba a examinar los materiales informativos preparados por los miembros del personal, y luego reprendía a los empleados cuando parecía no estar preparada". Este fenómeno dio lugar a una cita especialmente mordaz de un antiguo empleado anónimo.

"Está claro que no estás trabajando con alguien que esté dispuesto a hacer la preparación y el trabajo", dijo el miembro del personal. "Con Kamala tienes que soportar una cantidad constante de críticas que destruyen el alma y también su propia falta de confianza. Así que estás constantemente apuntalando a un matón y no está muy claro por qué", afirmó la fuente a The Washington Post.

Las encuestas lo confirman

Un año después de haber llegado al cargo, los resultados de varias encuestas indican que la llegada de Harris a la presidencia no será tan sencilla como se esperaba. Un reciente sondeo de USA Today y Suffolk University reveló que sólo el 28% de los votantes aprueba la actual gestión de la vicepresidenta.

Por otro lado, una encuesta de Los Angeles Times indica que el mayor rechazo a la gestión de Harris proviene de hombres con 56%, mientras que en las mujeres la proporción es de 44%. La comunidad afroamericana es la que más apoya a la funcionaria con un 65%.

De acuerdo a Amanda Mars, corresponsal jefe de El País en EE.UU., el machismo es uno de los grandes factores que ayudan a explicar el descontento que se tiene con la vicepresidenta. “El principal rechazo a Harris proviene de los hombres, cuyo ratio de apoyo es 18 puntos inferior al de las mujeres. La vicepresidenta es objetivo constante de los ataques más sexistas no solo en redes sociales, sino también en la televisión conservadora”, dijo Mars en un artículo.

También hay un efecto arrastre obvio de la baja popularidad del presidente que ha ocurrido habitualmente en cada Administración. El historiador Julian Zelizer, profesor de Políticas Públicas en la Universidad de Princeton, apunta que ella, además, “no ha estado especialmente visible en los últimos meses y, en un momento en el que los ratios de aprobación caen para el presidente, tiene sentido que el vicepresidente, que ya normalmente no suele ver reconocidos sus logros, acabe en un lugar peor”.