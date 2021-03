Joaquin Castro critica a los Golden Globes por la falta de representación latina en la última ceremonia

En la 78º ceremonia de los Globos de Oro del domingo hubo tres representantes latinos nominados.

La actriz estadounidense-argentina-británica Anya Taylor-Joy, quien obtuvo su primer Globo de Oro a la mejor actriz de miniserie o película para televisión por su papel protagonista como la prodigiosa ajedrecista Beth Harmon en Gambito de Dama.

El actor y dramaturgo de origen puertoriqueño Lin-Manuel Miranda, nominado a Mejor Actor en una Película Musical o de Comedia por su interpretación de Alexander Hamilton en la versión cinematográfica de su exitoso musical de Broadway Hamilton.

Y finalmente la película La Llorona, película de terror del guatemalteco Jayro Bustamante, que estaba nominada a la mejor película de habla no inglesa.

El Congresista Joaquin Castro llamó la atención sobre la falta de representación de artistas, guionistas, directores y producciones latinas, abriendo paso a un debate en redes sociales.

Latinos are almost completely missing at the @goldenglobes—it’s unsurprising and unacceptable.



The film industry must address the pernicious lack of opportunity and representation of Latino Americans.



The stories that Hollywood tells affect how entire communities are perceived.

— Joaquin Castro (@JoaquinCastrotx) March 1, 2021