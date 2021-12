Investigación reveló por qué mataron al presidente de Haití

En julio de este año ocurrió el magnicidio de Jovenel Moïse, quien fue asesinado en su residencia por un grupo de sicarios colombianos.

Hasta la fecha se desconoce puntualmente cual fue el motivo del asesinato del presidente haitiano. Sin embargo, el periodico The New York Times reveló una investigación que dice que en los meses previos a su asesinato, Moïse había tomado una serie de medidas para luchar contra los traficantes de drogas y armas

Entre las medidas que había comenzado a implementar el presidente se encontraban limpiar el departamento de aduanas de Haití, nacionalizar un puerto marítimo con antecedentes de contrabando, destruir una pista de aterrizaje utilizada por narcotraficantes, investigar el lucrativo comercio de anguilas y durante los días previos a su deceso, trabajaba en un expediente de poderosos políticos y empresarios involucrados en el tráfico de drogas en el país.

“En julio, antes de ser asesinado, el mandatario estuvo trabajando en una lista de poderosos políticos y empresarios involucrados en el tráfico de drogas en Haití”, declara la investigación. “Según cuatro altos asesores y funcionarios haitianos encargados de redactar ese documento, la intención de Moïse era entregar ese expediente al gobierno de Estados Unidos”.

En los interrogatorios desarrollados luego de la captura de varios sicarios involucrados, algunos de ellos confesaron que tenían como prioridad recuperar la lista de Moïse con los nombres de los presuntos narcotraficantes.

“Cuando los investigadores llegaron a la escena del crimen vieron que la oficina del presidente Moïse había sido saqueada, y encontraron papeles esparcidos por todas partes”, afirmaron tres altos funcionarios haitianos que conocen los detalles de la investigación al New York Times.

El documento forma parte de una serie de enfrentamientos que Moïse tuvo con poderosas figuras políticas y empresariales, algunas sospechosas de narcotráfico y tráfico de armas.

Según The New York Times, el documento iba a ser entregado ante la DEA. “El presidente les ordenó que no perdonaran a nadie, ni siquiera a las poderosas personalidades que lo ayudaron a llegar al poder”, asegura la publicación.

Además de la lista, también se mencionó que hay una coincidencia con un testimonio de la esposa de Jovenel Moïse. Según ella, los asesinos entraron a la residencia oficial registrando y buscando documentos.

Para toda la investigación el New York Times entrevistó a más de 70 personas y viajó a ocho de los diez departamentos haitianos para entrevistar a políticos, amigos de la infancia de Moïse, policías, pescadores y personas involucradas en el tráfico de drogas para comprender los posibles motivos que desencadenaron su asesinato. Ahora, muchas de esas personas también temen por sus vidas.