Guía del votante: Elecciones Generales de 2021 en Pensilvania

NOTA DEL EDITOR: Esta guía fue publicada originalmente en inglés por The Philadelphia Citizen. Para ver la versión en inglés, haga clic aquí.

¡Es temporada de elecciones de nuevo, Filadelfia!

Las papeletas de voto por correo en Pensilvania se están imprimiendo mientras lees esto, y deberían llegar pronto a tu buzón si te has registrado para votar por correo. Por eso queríamos adelantarnos y compartir con usted esta guía para el votante, para que pueda estar preparado para marcar esas casillas, tanto si lo hace en casa como si espera dirigirse a las urnas el martes 2 de noviembre.

Primero, algunas fechas importantes: Debes registrarte antes del 18 de octubre de 2021 para votar en las elecciones generales del 2 de noviembre. Todavía tienes tiempo para solicitar una papeleta de voto por correo, siempre que lo hagas antes del 26 de octubre. Nuestra guía sobre cómo votar en Filadelfia ofrece más información al respecto.

Las urnas estarán abiertas el 2 de noviembre de 2021, de 7am a 8pm. Ya sabes lo que hay que hacer: puedes votar siempre que te pongas en la cola antes de las 8 de la tarde, aunque tardes horas en entrar.

Durante este ciclo electoral, los habitantes de Filadelfia decidirán sobre el fiscal del distrito y el controlador de la ciudad, y un montón de jueces que se postulan para puestos en los tribunales estatales y locales. También hay cuatro preguntas en la papeleta de voto relativas a cambios en la carta de nuestra ciudad, incluida una votación sobre la legalización del cannabis.

Con esta guía para los votantes, pretendemos que el proceso de votación sea fluido, exponiendo a continuación todo lo que habrá en la papeleta.

FISCAL DEL DISTRITO (VOTE POR UNO)

Como fiscal jefe de la ciudad, el fiscal del distrito determina qué delitos se perseguirán y la gravedad de los cargos. Usted se preguntará: "¿Los jueces no tienen la última palabra en cuanto a la sentencia?". Claro, si el caso llega a juicio. Pero la gran mayoría de los casos se deciden en realidad por medio de un acuerdo de culpabilidad, lo que significa que la oficina del fiscal tiene una increíble cantidad de poder y discreción.

DEMOCRÁTICO

Larry Krasner (titular): Abogado de derechos civiles desde hace mucho tiempo, conocido por haber demandado a la policía 75 veces, Larry Krasner ganó su primera elección en 2017 con una plataforma de "fiscal progresista", con una ambiciosa -y controvertida- lista de reformas de la justicia penal. Su mandato ha puesto a prueba la capacidad de reformar el sistema y mantener la seguridad de los residentes, ya que los homicidios en los últimos años se han disparado a niveles no vistos en décadas.

REPUBLICANO

Chuck Peruto: Demócrata reconvertido en republicano, Peruto anunció su candidatura en febrero con un ataque a Krasner por su falta de contacto y su ineficacia para mantener la seguridad de los ciudadanos de Filadelfia, y con el escepticismo de que Vega pueda ganar las primarias. El propio Peruto no es ajeno a la controversia, sobre todo por el llamado incidente de la "chica en la bañera", en el que su asistente legal/novia murió accidentalmente en su casa mientras él no estaba. (El episodio dio lugar a una investigación del gran jurado que no dio lugar a la presentación de cargos).

CONTROLADOR DE LA CIUDAD (VOTE POR UNO)

El controlador de la ciudad es el máximo vigilante fiscal de la ciudad, que audita los gastos del gobierno municipal. Esta carrera tiende a pasar a un segundo plano en comparación con la contienda por el fiscal del distrito, que es de mayor perfil, pero es increíblemente importante.

DEMOCRÁTICO

Rebecca Rhynhart (titular): En sus casi cuatro años como controladora de la ciudad, Rebecca Rhynhart ha sido posiblemente la crítica más constante y feroz del gobierno de Kenney. Ha utilizado el poder de citación de su oficina para emitir informes -como la reciente y devastadora investigación sobre la respuesta de las fuerzas del orden de la ciudad a las protestas posteriores a George Floyd- que han sido sustanciales, a pesar de la acusación de Kenney de que Rhynhart está haciendo política. Podría decirse que Rhynhart es la reformista más destacada de la ciudad, como demuestra su papel en el consejo asesor de Accelerator for America, un grupo de alcaldes y líderes cívicos, fundado por el alcalde de Los Ángeles, Eric Garcetti, que se autodenomina "el brazo de I+D de las ciudades y los alcaldes".

REPUBLICANO

Ningún republicano está en la papeleta.

JUEZ DEL TRIBUNAL SUPREMO (VOTE POR UNO)

El Tribunal Supremo es el más alto tribunal de la Commonwealth y el tribunal de apelación más antiguo de la nación. Hay una vacante en este tribunal, que se conoce como el "tribunal de última instancia" y puede asumir la jurisdicción sobre cualquier caso en el sistema judicial de PA. Siete jueces sirven en la Corte y su trabajo es hacer el juicio final en la interpretación de las leyes y la Constitución de PA. Los números de los botones aparecen entre paréntesis para su comodidad.

DEMOCRÁTICO

Maria McLaughlin (muy recomendada por los colegios de abogados de Filadelfia y Pensilvania) (101)

REPUBLICANO

Kevin Brobson (muy recomendado por los colegios de abogados de Filadelfia y Pensilvania) (201)

JUEZ DEL TRIBUNAL SUPERIOR (VOTE POR UNO)

Hay una vacante abierta en 2021 en el Tribunal Superior de Pensilvania, que sirve como tribunal de apelación para la mayoría de los ciudadanos y empresas. Es uno de los tribunales de apelación intermedios más activos del país, ya que recibe cientos de miles de expedientes al año y resuelve más de 8.000 casos individuales.

DEMOCRÁTICO

Timika Lane (recomendada por los colegios de abogados de Filadelfia y Pensilvania) (102)

REPUBLICANO

Megan Sullivan (recomendada por el Colegio de Abogados de Pensilvania) (202)

JUEZ DEL TRIBUNAL DE LA COMMONWEALTH (VOTAR POR NO MÁS DE DOS)

Hay dos vacantes en el Tribunal de la Commonwealth, que conoce de casos civiles relacionados con el gobierno estatal o local. También conoce de las apelaciones y a veces actúa como tribunal de primera instancia en ciertos casos presentados por o contra la Commonwealth, como la impugnación constitucional de una ley estatal o una disputa fiscal. Pensilvania tiene el único tribunal como éste en el país.

DEMOCRÁTICO

Lori A Dumas (lea las preguntas y respuestas de Better Civics con Dumas) (recomendada por los colegios de abogados de Filadelfia y Pensilvania) (103)

David Lee Spurgeon (muy recomendado por el Colegio de Abogados de PA) (104)

REPUBLICANO

Stacy Marie Wallace (no recomendada por el Colegio de Abogados de PA (203)

Drew Crompton (recomendado por el Colegio de Abogados de PA) (204)

JUEZ DEL TRIBUNAL DE CAUSAS COMUNES (VOTAR POR NO MÁS DE 12)

Hay 12 vacantes en este tribunal, que se conoce como "tribunal de jurisdicción general", porque los Tribunales de Causas Comunes están organizados en 60 distritos judiciales. Este tribunal se encarga de conocer los casos penales y civiles, incluidos los que afectan a las familias y a los niños; de conocer las apelaciones de los tribunales de menores y las apelaciones no asignadas exclusivamente a otro tribunal; y de celebrar juicios civiles, penales y con jurado. Entre los casos judiciales más comunes se encuentran el divorcio, la división de la propiedad, la pensión alimenticia, la custodia y la manutención de los hijos, la paternidad y las órdenes de protección.

Lea más sobre los candidatos que se presentan a juez del Tribunal de Causas Comunes en nuestra completa guía de elecciones judiciales de PA.

DEMOCRÁTICO

Nick Kamau (muy recomendado por el Colegio de Abogados de Filadelfia) (105)

Wendi Barish (recomendada) (106)

Cateria R. McCabe (recomendada) (107)

Betsy Wahl (recomendada) (108)

Chris Hall (muy recomendado) (109)

Michele Hangley (muy recomendada) (110)

Craig Levin (recomendado) (111)

Daniel Sulman (recomendado) (112)

Monica N. Gibbs (no evaluada) (113)

Leanne L. Litwin (no evaluada) (114)

Mark Moore (muy recomendado) (115)

John P. Sabatina Jr. (no evaluado) (116)

REPUBLICANO

No hay ningún republicano en la papeleta.

JUEZ DEL TRIBUNAL MUNICIPAL (VOTAR POR NO MÁS DE CINCO)

Hay cinco vacantes en el Tribunal Municipal de Filadelfia, que se encarga de determinar si los casos penales graves pasan al Tribunal de Causas Comunes; las comparecencias y audiencias preliminares; y la fijación y aceptación de fianzas, excepto en los casos de asesinato u homicidio voluntario. Algunos ejemplos de casos judiciales son las multas de tráfico, las disputas entre propietarios e inquilinos y el consumo de alcohol por parte de menores.

Lea más sobre los candidatos que se presentan a un puesto en el Tribunal Municipal de Filadelfia en nuestra completa guía de elecciones judiciales de PA.

DEMOCRÁTICO

Gregory Yorgey-Girdy (recomendado por el Colegio de Abogados de Filadelfia) (117)

Michael Lambert (no recomendado) (118)

George Twardy (recomendado) (119)

Christian A. DiCicco (no evaluado) (120)

Fran McCloskey (recomendado) (121)

REPUBLICANO

No hay ningún republicano en la papeleta.

JUEZ E INSPECTOR ELECTORAL (VOTE POR UNO)

Estas personas son sus vecinos y deben vivir en su división electoral (por ejemplo, 2-06 significa Distrito 2, División 6). Dos inspectores en cada división se aseguran de que las máquinas de votación estén funcionando a tiempo, y un juez electoral se asegura de que todo esté preparado de acuerdo con las leyes estatales y locales. Hay 1.686 divisiones en la ciudad, así que te sugerimos que consultes esta página en PDF para encontrar todos los candidatos que se presentan en tu distrito.

RETENCIONES JUDICIALES

En la última página de su papeleta, se le preguntará si los siguientes jueces titulares deben ser retenidos por otro período. (Puede encontrar una explicación sobre las votaciones de retención en Pensilvania aquí.) Simplemente responderá "sí" o "no" sobre si cree que deberían mantener su puesto. A continuación, hemos proporcionado enlaces para obtener más información.

NOTA: Todos los jueces son recomendados para la retención por la Asociación de Abogados de Filadelfia, excepto cuando se indica.

TRIBUNAL SUPERIOR

John T. Bender (también recomendado por la Pennsylvania Bar Association)

Mary Jane Bowes (también recomendada por la Pennsylvania Bar Association)

TRIBUNAL DE LA COMMONWEALTH

Anne E. Covey (no recomendada para su mantenimiento por el Colegio de Abogados de Pensilvania)

Renee Cohn Jubelirer (recomendada para su mantenimiento por el Colegio de Abogados de Pensilvania)

TRIBUNAL DE CAUSAS COMUNES

Diana L. Anhalt

Denis P. Cohen

Rose Marie Defino-Nastasi

Charles A. Ehrlich

Angelo J. Foglietta

Jonathan Q. Irvine

Elizabeth Jackson

Vincent L. Johnson

Sean F. Kennedy

Barbara A. McDermott

Margaret T. Murphy

George W. Overton

Edward C. Wright

TRIBUNAL MUNICIPAL

Frank T. Brady

Patrick Dugan

Charles Hayden

Christine M. Hope

Sharon Williams Losier (recomendación pendiente)

Joffie C. Pittman III

Craig M. Washington

MEDIDAS ELECTORALES

Los votantes de Filadelfia se pronunciarán sobre cuatro preguntas de la boleta electoral en las elecciones generales de 2021. A continuación, le ofrecemos el texto que encontrará en su papeleta, además de una explicación en inglés sencillo proporcionada por los comisionados de la ciudad de Filadelfia.

Pregunta 1: Propuesta de modificación de la Carta 1 (Proyecto de ley nº 210206)

¿Debe modificarse la Carta de Autonomía de Filadelfia para pedir a la Asamblea General de Pensilvania y al Gobernador que aprueben una legislación que despenalice, regule y grave el uso y la venta a adultos de 21 años o más de cannabis con fines no médicos?

Simplificado: Si vota "Sí" a esta pregunta de la papeleta, significa que quiere cambiar la Carta de la Ciudad para que incluya una declaración que inste a la legislatura y al gobernador de Pensilvania a adoptar leyes que permitan a los ciudadanos de Pensilvania de 21 años o más acceder a la marihuana fuera del programa de marihuana medicinal autorizado por el estado. La declaración diría que el uso y la venta de marihuana por parte de los adultos con fines no médicos ya no debería ser un delito y debería estar sujeto a la regulación y a los impuestos de la Commonwealth de Pensilvania.

Pregunta 2: Propuesta de modificación de la Carta 2 (Proyecto de ley nº 200075)

¿Debe enmendarse la Carta de Autonomía de Filadelfia para establecer y definir las funciones de un Departamento de Servicios de Flota, dirigido por un Comisionado, para gestionar todos los vehículos de motor de propiedad de la Ciudad y los programas de la Ciudad relativos a las iniciativas de combustible de vehículos alternativos?

Simplificado: La Carta de Autonomía de Filadelfia es como la constitución de la ciudad; establece las reglas para el gobierno de la ciudad. En la actualidad, la Carta de la Ciudad establece la responsabilidad de la compra, el mantenimiento y la asignación de los vehículos de la ciudad entre el Departamento de Bienes Públicos, el Departamento de Adquisiciones y una Junta formada por el Alcalde, el Director de Finanzas y el Director General. Durante varias décadas, la mayoría de estas responsabilidades han sido delegadas por Orden Ejecutiva a una Oficina de Gestión de Flotas.

Si vota "Sí" a esta pregunta de la papeleta, significa que quiere cambiar la Carta de la Ciudad para que establezca un nuevo departamento, llamado Departamento de Gestión de Flotas, que gestionaría la adquisición, reparación, mantenimiento y eliminación de los vehículos de la Ciudad y el equipo relacionado con los vehículos. El nuevo departamento asignaría dichos vehículos y equipos a los departamentos de la ciudad. También gestionaría los sitios de abastecimiento de combustible de la ciudad y los programas de la ciudad relativos a los vehículos que funcionan con combustibles alternativos.

Pregunta 3: Propuesta de modificación de la Carta 3 (Proyecto de ley nº 201501)

¿Deberá enmendarse la Carta de Autonomía de Filadelfia para revisar las disposiciones relacionadas con el sistema de servicio civil, a fin de permitir que el Director de Personal determine el número de personas en una lista de elegibles a partir de la cual se puede tomar una decisión de contratación o promoción, y para determinar el número de veces que una persona puede ser pasada por alto y seguir siendo elegible en dicha lista, todo ello basado en el puesto y las necesidades del programa de servicio civil?

Simplificado: Para solicitar la mayoría de los puestos de trabajo de la ciudad, se requiere que el solicitante participe en una evaluación de la administración pública para un determinado tipo de trabajo. A continuación, los solicitantes se clasifican en función de las puntuaciones obtenidas. En la actualidad, cuando un jefe de departamento desea cubrir un puesto vacante para un tipo de trabajo, sólo puede elegir entre los dos candidatos con mejor puntuación. El candidato no elegido entre los dos primeros permanece en la lista de puntuación para ser considerado en el futuro para el mismo tipo de trabajo, pero no puede ser programado para una entrevista con el mismo departamento más de dos veces.

Si vota "Sí" a esta pregunta de la papeleta, significa que aprueba los siguientes dos cambios en este proceso.

En primer lugar, en lugar de exigir al jefe de departamento que elija entre los dos primeros solicitantes de una lista, se permitiría al Director de Personal de la ciudad decidir entre cuántos solicitantes puede elegir el jefe de departamento, basándose en el tipo de trabajo y en las necesidades del sistema de servicio civil de la ciudad.

En segundo lugar, en lugar de establecer un número específico para la frecuencia con la que un solicitante puede ser considerado por un departamento, el Director de Personal podría decidir cuántas veces un solicitante puede ser entrevistado por un departamento específico, basándose en el tipo de trabajo y las necesidades del sistema de servicio civil.

Lea los antecedentes del proyecto de ley aquí.

Pregunta 4: Propuesta de modificación de la Carta 4 (Proyecto de ley nº 210507)

¿Debe modificarse la Carta de Autonomía de Filadelfia para establecer una asignación anual obligatoria para el Fondo Fiduciario de la Vivienda?

Simplificado: Según la Carta de la Ciudad, el Consejo de la Ciudad debe adoptar un presupuesto para la Ciudad cada año. El Consejo decide en el presupuesto cuánto dinero puede gastar cada departamento de la ciudad en el año siguiente. El Consejo también decide algunos de los propósitos generales en los que se puede gastar el dinero, como la contratación de empleados o la compra de equipos.

Esta pregunta en la papeleta de votación plantea si se quiere cambiar la Carta para exigir al Consejo que reserve una determinada cantidad de dinero en el presupuesto cada año para varios programas de vivienda. Esto incluiría la construcción de viviendas asequibles; facilitar a las personas discapacitadas el acceso a viviendas asequibles; y reducir el número de personas sin hogar.

Si se aprueba esta pregunta en la papeleta, el Ayuntamiento tendría que reservar para estos programas una cantidad equivalente a la mitad de un porcentaje (0,5%) de las "asignaciones del Fondo General" de la ciudad. Las asignaciones del Fondo General incluyen la mayor parte del dinero designado para las operaciones generales de la Ciudad, pagadas en su mayoría por los impuestos que no tienen otras restricciones sobre cómo se gasta el dinero. Si esta propuesta hubiera estado en vigor este año, el Ayuntamiento habría tenido que reservar aproximadamente 25 millones de dólares para los programas de vivienda, además del dinero que otras leyes vigentes exigen que se gaste en dichos programas.

Esta cantidad mínima no podría utilizarse para ningún otro fin, a menos que hubiera una necesidad urgente de utilizarla en otro lugar.