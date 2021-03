El último proyecto de ley de la diputada Verónica Escobar instalaría un monumento a la jueza Ruth Bader Ginsburg en el Capitolio

ICYMI: To start #WomensHistoryMonth, I partnered with @HouseDemWomen, @CongressmanRaja, and @SenAmyKlobuchar to introduce a bill to honor Justice Ruth Bader Ginsburg – a pioneer and trailblazer – at the U.S. Capitol. https://t.co/1lLP4Vme7G

— Rep. Veronica Escobar (@RepEscobar) March 6, 2021