¿Cambio real o representación? Biden reanuda los esfuerzos para poner a Harriet Tubman en el billete de 20 dólares

El gobierno de Biden anunció el lunes 25 de enero que reanudará los esfuerzos para rediseñar el billete de 20 dólares con la abolicionista Harriet Tubman.

El plan de rediseño surgió por primera vez en abril de 2016, cuando la administración Obama proclamó que el nuevo billete se presentaría en 2020.

Pero esta iniciativa avanzó poco bajo la administración Trump. En mayo de 2019, el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, dijo que la moneda rediseñada no saldría hasta 2028.

Antes de ser elegido, Donald Trump, un entusiasta de Andrew Jackson, dijo que el cambio de moneda se basaba puramente en lo "políticamente correcto" y sugirió que Tubman se pusiera en el billete de 2 dólares en su lugar.

Al igual que los debates sobre la retirada de las estatuas de los soldados confederados y de los propietarios de esclavos que se produjeron durante el verano, el argumento para eliminar la foto de Jackson gira en torno a los temas de la historia y los legados dolorosos.

Retirar una estatua de un soldado confederado y sustituirla por la de un luchador por la libertad como Frederick Douglass no es borrar la historia, es simplemente una opción para centrarse en las partes de la historia que merece la pena celebrar.

Aunque Andrew Jackson fue el séptimo presidente de EE.UU., dejó un legado de traumas raciales que este país necesita desesperadamente reconocer y reconciliar, no seguir celebrando.

Tubman, además de liberar a más de 300 afroamericanos esclavizados, sirvió como espía del ejército, exploradora, enfermera y cocinera durante la Guerra Civil. También estuvo muy implicada en el movimiento por el sufragio femenino.

Sin embargo, Jackson era propietario de cientos de afroamericanos esclavizados y se oponía frontalmente al movimiento abolicionista.

También participó en el sangriento traslado forzoso de decenas de miles de nativos americanos del Sur, en lo que hoy se conoce como el Sendero de Lágrimas. El crimen contra la humanidad es lo suficientemente grave pero su razón de ser era igual de siniestra: liberar espacio para más plantaciones de esclavos.

Aunque la medida está siendo elogiada en Twitter por mujeres políticas negras como la congresista Ayanna Pressley y la representante Barbara Lee, la reacción general de la mayoría de los estadounidenses negros en las redes sociales no es abrumadoramente positiva.

Muchos usuarios de Twitter consideran que esta medida es puramente simbólica y no es más que una representación, especialmente cuando están en juego cuestiones mucho más urgentes.

Un usuario hizo una astuta observación sobre el significado de que Tubman sea colocada específicamente en una pieza de moneda.

"Opinión impopular: No quiero a Harriet Tubman en el billete de 20 dólares. Sinceramente, creo que hay una especie de perversión en hacerlo. Una mujer que fue comercializada como capital convirtiéndose en el rostro del capital no me parece bien", escribieron.

La académica y activista Angela Davis, que hoy cumple 77 años, compartió pensamientos similares sobre el asunto durante un discurso de graduación en el Instituto de Estudios Integrales de California en 2016.

"Sustituirlo simplemente [a Jackson] por la abolicionista Harriet Tubman, es ignorar el papel que el capitalismo desempeñó en el sostenimiento de la esclavitud, en el sostenimiento del colonialismo de los colonos y del racismo en general. Incluso se podría argumentar que esta simple sustitución degrada el legado de Harriet Tubman".