¿Qué hacer con el asesino de Bobby Kennedy? | OP-ED

Llevo varios días con un dilema moral que no he podido resolver. La noticia de la posible liberación del asesino de Robert Kennedy me ha dejado con muchas preguntas revoloteando en la cabeza. ¿Hay forma de obtener justicia tras un asesinato?, ¿ojo por ojo y vida por vida? Luego de más de 50 años de cárcel, ¿Sirhan está en paz con la sociedad?

Lo peor de este magnicidio es que acabó con una sociedad que soñaba. Eran los sesenta y los Kennedy eran vistos como la esperanza en un país tan anticuado, acartonado y desigual. ’Bobby’ y John eran carismáticos, mediáticos y dueños de un destino que no podría ser otro que gobernar.

Los dos llegaron a la presidencia en 1961, John al mando y ‘Bobby’, que fue jefe de campaña, se desempeñó oficialmente como Fiscal General. En realidad actuaba más como un copresidente.

La audacia política de ‘Bobby’ era ingente, y lo demostró al ganar el apoyo de Martin Luther King, y con esto el de los afroamericanos. Me impresionó el pulso que sostuvo con el gobernador por el ingreso de afroamericanos a la Universidad de Alabama. Era una determinación que destrozaba al statu quo sureño y racista.

También se enfrascó en peleas imposibles para la época: Vietnam, apartheid, derechos civiles, extrema pobreza, la huelgas en California… mostraba un sentido moral más allá de la politiquería. Su vida acabó en la cocina del Hotel Ambassador en junio de 1968, luego del triunfo en las primarias de California, que lo impulsarían seguramente a la presidencia. Vendrían años oscuros para Estados Unidos.

El juicio exprés a Sirhan Sirhan dejó muchas dudas, pero nadie quería alimentar más teorías de conspiración. Fue condenado a la cámara de gas, veredicto que objetó la familia Kennedy, pues ‘Bobby’ no hubiera querido que alguien muriera para hacer justicia. La sentencia cambió a cadena perpetua.

Luego de 53 años, un panel de la Junta de Libertad Condicional de California acaba de recomendar que Sirhan (77) sea liberado bajo fianza, pues no representa peligro. Él sigue diciendo lo mismo de siempre, no recuerda lo que pasó. La última decisión la tiene el gobernador Newsom.

Seis hijos de ‘Bobby’ quieren a Sirhan tras las rejas, y dos apoyan su liberación. ¿Qué es lo justo para su familia?, ¿para EE.UU?, incluso, ¿para el mismo Shirhan? Sigo sin tenerlo claro.