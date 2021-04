(OP-ED) La representación importa

Hace un mes, cuando llegó el esperado número anual de Vanity Fair sobre los Oscar, la revista celebró a "10 creadores y estrellas que mostraron humanidad en un año surrealista".

Para los hispanos de todo el mundo, lo que se registró dolorosamente como surrealista fue la falta de un solo latino incluido entre los temas. Fue especialmente decepcionante, ya que las opciones eran bastante diversas. En toda la comunidad hispana la gente se preguntaba: "¿Dónde están los latinos?"

Por otra parte, es casi una metáfora de la lucha que tienen los hispanos en todos los ámbitos de la industria del entretenimiento y más allá. Los hispanos son cerca del 20% de la población estadounidense, de hecho, la mayor población étnica del país.

Según Latino Donor Collaborative, los hispanos representan el 29% de todas las audiencias de EE.UU. Sin embargo, cuando se trata de entretenimiento, seguimos siendo apenas un pitido en el radar, ya sea en la cámara o detrás de las cámaras.

Sólo somos el 1,1% de los showrunners de la televisión, el 2,4% de los directores de cine y el 1,4% de los protagonistas de las películas. Las latinas tienen la menor cuota de pantalla de todos los grupos, con un 2,5%. En todos los medios de comunicación, de hecho, la representación hispana es sólo del 5,5%.

Esta es la pura verdad. Hay que ser visto para ser escuchado y luego valorado. La representación es importante. Y todavía no estamos ahí.

Hollywood, por supuesto, no es el único lugar donde los hispanos se encuentran subrepresentados.

El pasado mes de febrero, la Asociación de Directores Corporativos Latinos publicó un estudio en el que se recogían sólo 16 directores ejecutivos hispanos entre los 500 de S&P. Con un 3,2% de representación, esta cifra es más alta que nunca.

El ámbito político también se queda corto. Seis de cada 100 senadores son hispanos, aunque se observan progresos con Alex Padilla, que se ha convertido en el primer senador hispano que representa a California (donde la mitad de la población es hispana). Sólo el 9% de los miembros de la Cámara de Representantes son hispanos, lo que no guarda ninguna proporción con el 20% de población hispana en todo el país.

Es aún más pronunciado para las latinas, que se enfrentan al doble obstáculo de ser hispanas y mujeres. (Sí, todavía en 2021). Ya sea en la política, en los puestos ejecutivos de las empresas o en ámbitos clásicamente masculinos como la ciencia y la ingeniería, demasiadas de nosotras aún no hemos conseguido abrirnos camino.

Hay que hacer otra distinción, que aumenta la complejidad y quizás el desafío. No es que no se nos reconozca, aprecie o participe en la corriente principal. Un extraordinario 75% del país nos considera contribuyentes a la sociedad estadounidense. Se relacionan con nosotros como la cohorte de más rápido crecimiento que se alista en el ejército, interactúan con 19 millones de trabajadores esenciales hispanos y son atendidos por 250.000 enfermeras hispanas. Pero cuando se trata de ascender entre las filas en todas las industrias y en todos los sectores, nuestra comunidad sigue estando rezagada y a veces languidece.

La representación es importante. Tengo la esperanza de ver nuevos modelos de conducta, pienso en cómo las percepciones pueden empezar a cambiar cuando Sonia Sotomayor fue nombrada para el Tribunal Supremo. Cómo se rompen los estereotipos y se amplían las expectativas cuando alguien como Diana Trujillo dirige la búsqueda de vida en Marte de la NASA. Y mientras observamos el Gabinete más diverso que jamás haya tenido un presidente de Estados Unidos, tenemos motivos para sentirnos alentados, de hecho, optimistas.

La representación es importante. Y por eso estamos trabajando en We Are All Human para asegurarnos de que todos los hispanos sean escuchados, vistos y valorados. Hago un llamamiento a todas las empresas para que pongan de su parte y aprovechen el próximo Mes de la Herencia Hispana para demostrar a la comunidad hispana que les importa.

Con este objetivo en mente, hemos creado el “Hispanic Star Toolkit”, para que lo utilicen en su planificación para este importante mes de celebraciones. Todo, desde los últimos datos sobre los hispanos hasta banners, infografías y plantillas para que tengas un Mes de la Herencia Hispana significativo. ¡Utilízalo, compártelo!