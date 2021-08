No a la prisión para inmigrantes | OP-ED

Después de meses negándose a hacer públicos los detalles de las negociaciones con el ICE a los residentes del condado, los comisionados del condado anunciaron ayer que mañana jueves, 19 de agosto de 2021, planean votar a favor de convertir la instalación en una prisión para mujeres inmigrantes. Los miembros de la comunidad de Berks se mantienen firmes en sus demandas para que los comisionados voten "no" al uso de la instalación como una prisión para inmigrantes, y en su lugar, la conviertan en un centro que brinde servicios de salud y humanitarios a aquellos que consideran el condado de Berks su hogar.

A fines de febrero de este año, todas las familias detenidas en la prisión familiar del condado de Berks fueron entregadas a sus parientes o patrocinadores. Simultáneamente, mientras las familias eran liberadas, los comisionados del condado de Berks, específicamente Christian Leinbach y Michael Rivera, comenzaron a comunicarse con el ICE para convertir el uso de la instalación en una prisión para mujeres inmigrantes.

“Como residentes del condado de Berks, estamos indignados por la conducta de nuestros comisionados ...”, dijo Juana Mora, organizadora de Make the Road Pennsylvania y miembro de la comunidad de Reading. “... Están tomando decisiones que afectan negativamente a nuestra comunidad, al traer una prisión para mujeres inmigrantes a nuestro patio trasero. Esta prisión solo empobrecerá a nuestra comunidad y nos quitará la paz. Como mujer, no puedo permitir que las mujeres inmigrantes que vienen escapando de la violencia y la pobreza y que vienen aquí para mejorar su calidad de vida, sean encarceladas en mi patio trasero ”.

El jueves 19 de agosto a las 10:30 am, los miembros de la comunidad de Berks harán que sus voces se escuchen frente al Palacio de Justicia del Condado de Berks, así como virtualmente a través de Zoom. Los cargos electos de Pensilvania se unirán virtualmente a la manifestación, después de entregar una carta al presidente Biden para exigir poner fin al contrato del ICE en el condado de Berks. Demandarán colectivamente que los comisionados del condado no traigan otra iteración del encarcelamiento de inmigrantes a su comunidad. Los residentes del condado de Berks son testigos del daño que este tipo de instalaciones traen a su condado, teniendo en cuenta que ésta en particular fue la prisión familiar de mayor duración en los EE. UU., con familias, incluidos niños muy pequeños, encarcelados hasta 21 meses.

Chris Ellis, un residente del condado de Berks y líder de Berks Stands Up dijo: “Las mujeres inmigrantes que huyen de la violencia deberían poder hacerlo sin ser detenidas detrás de una cerca, en una 'jaula dorada'. Aquí ya vimos detenciones familiares y ahora están intentando una nueva versión [del encarcelamiento de inmigrantes] en nuestra comunidad, algo que debe terminar. Nuestro condado necesita que esta instalación se convierta en un verdadero recurso comunitario y no en una prisión más grande”.

La organización Shut Down Berks Coalition se opone inequívocamente a los nuevos planes de detener, procesar, encarcelar o someter a mujeres inmigrantes o cualquier otra persona a acciones federales dentro de las instalaciones. Apoyamos a la comunidad del condado de Berks en su demanda de que los comisionados del condado voten "no" al plan de conversión. Sabemos que en otros centros de detención para mujeres, como el Centro de Detención T. Don Hutto (Hutto) -que alguna vez fue un centro de detención familiar -hubo abuso sexual generalizado, represalias, negligencia médica y privación de alimentos. Las mujeres de Hutto fueron sometidas a nuevos tratos inhumanos, aislamiento y separación de la familia y la comunidad. Luego de la exposición de los atroces abusos que ocurrieron contra las familias allí, se transformó en un centro de detención para mujeres inmigrantes. Esto no detuvo el abuso.

Adriana Zambrano, residente del condado de Berks y coordinadora de programas en Aldea-The People’s Justice Center, declaró: “Las mujeres son una población particularmente vulnerable a la detención. Las mujeres inmigrantes soportan algunas de las formas más extremas de violencia y persecución, y vienen a este país en busca de ayuda y protección, no encarcelamiento. Vimos a mujeres jefas de familia languideciendo en Berks durante meses y años, sin la atención médica y psicológica adecuada, en espiral hacia autolesiones y profundos episodios de depresión y desesperanza. Poner a las mujeres bajo custodia las expone a la violencia institucional, como la agresión sexual, lo que de hecho sucedió en esta instalación. La detención dificulta el complejo proceso legal de asilo. Berks [County] puede y debe hacerlo mejor. Debemos acoger y proteger a las mujeres inmigrantes, en lugar de encarcelarlas por lucro”.

Liliana, líder de la organización local de derechos de los inmigrantes CASA, dijo: “¡Ningún ser humano debe ser tratado de la forma en que los centros de detención tratan a las personas, en [detención] la vida no tiene valor, respeto ni significado! Los niños no reciben tratamiento por enfermedades. Allí, fuimos humillados hasta el punto de confundirnos, y presionados para responder a sus preguntas a su conveniencia. ¡Nadie debería estar sufriendo solo porque buscamos un futuro mejor para nuestras familias! "

Todo ser humano, independientemente de su color, raza y estado migratorio, merece respeto, dignidad e igualdad. Todas las familias y personas refugiadas detenidas merecen libertad. Es por eso que nos mantenemos firmes en nuestra demanda de que los comisionados del condado de Berks, Leinbach y Rivera, voten "no" al plan del ICE para convertir el uso de la instalación en una prisión para mujeres inmigrantes.