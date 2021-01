Lo que le pasó a Lolita Lebrón en 1954 y no a los insurrectos del 6 de enero

Como nuestra nación reflejó el pasado miércoles, en el asalto del 6 de enero al Capitolio, es crucial que revisemos otro punto crucial en la historia respecto al edificio que fue atacado.

Mientras que el violento intento de golpe de estado no tuvo precedentes, no es la primera vez que los ciudadanos se enfrentaron al Congreso para lograr sus objetivos.

En el década de 1950 un grupo de nacionalistas puertorriqueños, Lolita Lebrón, Rafael Cancel Miranda, Irvin Flores Rodríguez y Andrés Figueroa Cordero, irrumpieron en la Cámara de Representantes con la intención de atraer la atención internacional hacia la lucha por la independencia de Puerto Rico.

En un intento por llamar la atención sobre el dominio colonial y opresivo de los Estados Unidos sobre Puerto Rico, estos cuatro activistas llevaron a cabo su ataque en D.C. el 1 de marzo de 1954, desde la tribuna de la Cámara de Representantes, cuando los miembros estaban debatiendo un proyecto de ley relativo a los trabajadores migrantes mexicanos.

El cuarteto abrió fuego mientras exhibía la bandera puertorriqueña, hiriendo a cinco congresistas.

A diferencia de los disturbios de 2021 en el Capitolio, se tomaron medidas rápidas para recuperar el control de la situación. Tres de los asaltantes fueron detenidos rápidamente y un cuarto, que logró escapar, fue arrestado más tarde ese mismo día.

En un mundo ideal, la violencia no es la forma más lucrativa de resolver los problemas, y casi siempre conduce a más violencia. Pero en el caso de la opresión, las tácticas no violentas a menudo no tienen éxito.

Stokely Carmichael, un prominente organizador del movimiento de derechos civiles, argumentó en contra de tales tácticas no violentas popularizadas por el Dr. Martin Luther King.

"Su mayor suposición era que si eres no violento, si sufres, tu oponente verá tu sufrimiento y se sentirá conmovido a cambiar su corazón. Eso es muy bueno", dijo Carmichael. "Sólo hizo una suposición falsa: para que la no violencia funcione, tu oponente debe tener conciencia. Los Estados Unidos no tienen ninguna".

El fallido intento de golpe de estado del miércoles fue incitado por un grupo de supremacistas blancos que desplegaron un berrinche porque su amado y aspirante a dictador perdió unas elecciones limpias y justas.

Lebrón y sus compañeros luchadores por la libertad fueron violentos por pura desesperación.

Durante el ataque, Lebrón gritó: "¡No vine a matar a nadie, vine a morir por Puerto Rico!".

Pero en lugar de enfrentarse a la muerte los nacionalistas recibieron sentencias de entre 16 y 75 años de prisión federal por el ataque.

Más de dos décadas después, el presidente Jimmy Carter les concedió la clemencia, como muestra de un "gesto humanitario a la comunidad internacional".

Esta lucha por la libertad llevó a décadas de encarcelamiento pero los alborotadores del miércoles terminaron su día desahogándose en el hotel Grand Hyatt, sin ninguna máscara facial a la vista.

Lolita Lebrón, que murió a los 90 años en 2010, dijo al diario El Mundo en 1998 que desde entonces ha cambiado de opinión sobre la forma en que se debe luchar por la libertad.

"Creo que los tiempos han cambiado, y ya no hay necesidad de matar por la libertad. Yo no tomaría las armas hoy en día, pero reconozco que la gente tiene derecho a usar cualquier medio disponible para liberarse", dijo.

Ahora sólo tendremos que esperar y ver cómo serán las sentencias para los alborotadores del Capitolio.

Pero hasta ahora, todo lo que estamos viendo es un montón de privilegios de los blancos.