Hasta el joven Mozart tuvo que practicar | OP-ED

Este momento cultural se define por la peculiar idea de que Estados Unidos tiene tal excedente de excelencia, que puede prescindir de algo que debería ser rechazado por inequitativo: la competencia rigurosa para identificar el mérito. Los progresistas están retrocediendo ante la idea que impulsó el ascenso de la humanidad a la modernidad: el principio de que las personas son individuos primero y principalmente, por lo que los derechos individuales deben suplantar los derechos vinculados a la pertenencia a un grupo.

El malestar de los progresistas con la sociedad que mide el mérito al asignar oportunidades y recompensas es discordante con las premisas de la nación. Y rechazar la meritocracia en un momento en que China, el rival geopolítico más fuerte de la historia de Estados Unidos, está intensificando su aceptación es "un acto de suicidio civilizatorio", advierte Adrian Wooldridge.

En su libro La aristocracia del talento, el editor político de The Economist y columnista de Bagehot sostiene que en las sociedades premodernas "el recurso económico más importante no era el cerebro dentro de la cabeza sino la tierra bajo los pies". Hoy en día, algunos progresistas antimodernos desconfían de la inteligencia porque es un motor de desigualdad.

Entonces atacan escuelas públicas selectivas que basan las admisiones en pruebas estandarizadas. Todos los usos de tales pruebas, clases de preparatoria de nivel avanzado y otros procedimientos de clasificación son estigmatizados porque producen resultados dispares, que supuestamente revelan "racismo sistémico". Ese dogma peligroso choca con este hecho: la estratificación cognitiva sustancial es inevitable en las sociedades modernas e intensivas en información. Como dice Wooldridge, no puede haber crecimiento económico sostenido sin meritocracia.

Pascal dijo: "No elegimos como capitán de un barco al más noble de los que están a bordo". Thomas Paine dijo que los legisladores hereditarios serían tan absurdos como un "matemático hereditario". Y Wooldridge dice: "La mayoría de nosotros dudaría antes de volar con un piloto que fue elegido por lotería".

También dice que la mayor contribución de Martín Lutero a la modernidad no fue el protestantismo sino la competencia: el cisma significaba que las facciones religiosas tenían que "mejorar su desempeño o perder su participación en el mercado". La meritocracia, la antítesis del feudalismo, fue esgrimida por la Revolución Francesa como un martillo para aplastar los restos del feudalismo: la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789 declaró a todos los ciudadanos "igualmente admisibles" a todos los cargos y empleos públicos ... sin otra distinción que la de sus virtudes y talentos ". Como dice Wooldridge, los pensadores de la Ilustración, con el objetivo de hacer coincidir "el talento con la oportunidad y el conocimiento con el poder", enfatizaron la diferencia entre las aristocracias naturales de talentos y las aristocracias artificiales de reproducción y herencia.

Algunos progresistas, más interesados ​​en minimizar la desigualdad que en maximizar las oportunidades, insisten en que ni siquiera la laboriosidad hace que un individuo lo merezca es porque es un rasgo heredado. Sin embargo, los progresistas menos locos advierten con razón que puede haber jerarquías heredadas en sociedades meritocráticas. Estados Unidos no está a la altura de la esperanza de Thomas Jefferson de "seleccionar" el talento "de todas las condiciones de nuestra gente". Las clases de preparación para el SAT no son modelos de diversidad social; los padres son conscientes (esto no es un vicio) de transmitir las ventajas familiares a sus hijos.

La respuesta, sin embargo, es mejorar la selección, no descartar la aspiración sobre la base de que todas las métricas de mérito deben ser injustas. Un primer paso sería rescatar a los niños de los educadores sin educación del tipo que parlotean sobre la aritmética "racista" y el "mito" de que algunos estudiantes son más dotados en aritmética que otros.

Wooldridge nos recuerda que los antiguos griegos contrastaban el gobierno de los mejores (aristocracia) con el gobierno de los más ricos y mejor conectados (oligarquía). Aunque la idea de la aristocracia irrita las sensibilidades democráticas, en la era moderna una verdadera aristocracia, es decir, la ascendencia de los talentosos, debería ser una aspiración. No tiene por qué significar una clase arraigada aislada de la agitación de la competencia. De hecho, no puede significar que: en una sociedad de carreras verdaderamente abierta a los talentos, una aristocracia real será constantemente desyerbada y renovada por la movilidad ascendente y descendente impulsada por la competencia.

Estados Unidos, como escribe Wooldridge, "nació meritocrático". La meritocracia es tan estadounidense como la inmigración, lo que predispone a los estadounidenses a creer en "hombres hechos a sí mismos" (frase utilizada por Henry Clay en 1832). La meritocracia es tan estadounidense como la frontera, donde la vida "al borde del mundo civilizado fomentaba la autosuficiencia".

Es una virtud de la meritocracia que produzca desigualdad. "Necesita", escribe Wooldridge, "recompensas por encima del promedio para inducir a las personas a participar en ... el autosacrificio y la asunción de riesgos. Reduce las recompensas que se acumulan para el talento sobresaliente y reduce la cantidad de talento disponible para la sociedad como entero".

La meritocracia, dice Wooldridge, "es lo más parecido que tenemos hoy a una ideología universal". Sin embargo, como muchas otras cosas buenas, debe salvarse del progresismo profundamente retrógrado de hoy.