El viacrucis por el Covid-19 | OP-ED

Entrar el primer trimestre del 2020 en una dinámica impensable de aislamiento y encierro por el riesgo de morir cambió muchas de las dinámicas sociales, más en unos países que en otros. El coronavirus puso al mundo contra las cuerdas, como el campeón mundial de boxeo destrozando a su rival.

Van más de 18 meses con cifras altas de contagiados y muertos por la pandemia, en desiguales acciones de salud pública, como la profunda inequidad social y económica en países como los de América Latina y África. Murieron muchas personas de todas las condiciones y edades. Ha sido un tiempo de picos altos de contagio y de desbordamiento de la ocupación de las Unidades de Cuidado Intensivo y de medidas laxas para salvar a la economía cuando bajan las cifras de la pandemia.

Ahora, cuando se pensaba que por fin se iba a regresar a una normalidad más próxima a lo que era el mundo antes del Covid (a de C. ya no es antes de Cristo), se habla de más variantes, de tercera dosis de vacuna, de nuevos picos y de mantener indefinidamente medidas restrictivas. Sin duda, un panorama que hace pensar que la crisis económica de muchos países de la región difícilmente les hará levantar cabeza muy pronto.

¿El coronavirus se contagia cada vez mejor por el aire?

El 6 de octubre, en un título desesperanzador, The New York Times escribió en su sitio web: ‘¿El coronavirus se contagia cada vez mejor por el aire?’. (‘Is the Coronavirus Getting Better at Airborne Transmission?)’. Consultaron especialistas, como uno de los líderes investigadores que tienen las conclusiones más recientes, quien hace una descripción como si se tratara de la Guerra de las Galaxias en miniatura. Otra investigadora dijo: “El virus está evolucionando para volverse más eficiente al transmitirse a través del aire”. Una de las fuentes recomendó usar tapabocas más ajustados porque el virus se las sabe todas.

En conclusión, un golpe a la mandíbula de los habitantes del planeta, que han padecido un largo viacrucis, con efectos en la salud física y mental, con la casa por cárcel para muchos, con altos indicadores de desempleo y con la ruptura de relaciones interpersonales. A esto se suman las discusiones entre los ‘ejércitos’ de crédulos e incrédulos de los orígenes de la pandemia, de la eficacia de las medidas restrictivas y de la bondad de la millonaria industria de las vacunas.

Ante ese panorama, no sobra recordar las cifras de la pandemia, por lo menos al momento de terminar de escribir este texto. Estados Unidos: 44,2 millones de contagiados y 711 mil muertos. En América Latina y el Caribe: 45,1 millones de contagiados y millón y medio de muertos a causa del virus. El viacrucis sigue.