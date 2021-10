El plan del presidente Biden es crucial para los latinos de Pensilvania | OP-ED

Cada año, durante el Mes de la Herencia Hispana, me aseguro de dedicar tiempo a reflexionar sobre los sacrificios que hicieron mis padres cuando emigraron a Estados Unidos desde la República Dominicana. Después de que mi padre muriera cuando yo tenía 12 años, mi madre tuvo que criarnos a mis hermanos y a mí sola. No fue fácil, y no estábamos solos.

A día de hoy, millones de familias latinas en Pensilvania y en todo el país luchan por salir adelante. Necesitan el apoyo del gobierno federal para ayudarles a pagar sus facturas y poner comida en la mesa. Por eso estoy tan orgulloso de tener un presidente que ha trabajado tanto en nombre de la comunidad latina, poniendo miles de dólares en los bolsillos de las familias latinas que luchan por salir adelante.

Al comienzo del Mes de la Herencia Hispana, estoy especialmente agradecido por todo el trabajo que el presidente Biden ha hecho en nombre de la comunidad latina. Sus acciones están en marcado contraste con las de Donald Trump, quien construyó su presidencia sobre el vitriolo y el odio hacia la comunidad latina, desde la separación de familias hasta el bloqueo de la ayuda por huracanes a Puerto Rico.

Gracias a la rápida acción del presidente Biden, millones de estadounidenses latinos tienen el apoyo que necesitan para volver a ponerse en pie, incluyendo miles de dólares en sus bolsillos gracias al Crédito Fiscal Infantil ampliado del presidente que entró en vigor este mes de julio. Eso es dinero cada mes en 2021 que los padres pueden utilizar para pagar sus facturas, poner comida en la mesa y comprar a sus hijos ropa de abrigo para el invierno.

Las cifras hablan por sí solas: Este recorte fiscal ha beneficiado a casi 4,5 millones de latinos en Estados Unidos y ha reducido la tasa de pobreza latina en casi un 40%.

Sólo en Pensilvania, estos pagos ayudan a 2,5 millones de familias de Pensilvania con hijos y se prevé que saquen a 140.000 niños de la pobreza. Y ha sido crucial para el 85% de las mujeres latinas en Estados Unidos, que son el único o el co-sostén de sus familias. Es una gran noticia para las comunidades latinas de todo el mundo.

Pero hasta que el Congreso trabaje en conjunto para aprobar la totalidad de la agenda del Presidente Biden para reconstruir mejor, incluyendo el proyecto de ley de reforma migratoria integral que presentó el primer día de su presidencia, hay más trabajo por hacer.

El presidente Biden ha introducido una agenda agresiva que garantizará las cosas fundamentales que la comunidad latina ha necesitado durante años: buenos empleos, menores costos de atención médica y una gran educación que comienza con la educación preescolar universal. Estas son las cosas que pueden poner a millones de personas en el camino de las oportunidades en este país.

Y lo mejor es que el plan del presidente se pagará asegurando que las grandes empresas y los ricos paguen su parte justa. No les costará ni un céntimo a las familias latinas de la clase media y trabajadora; de hecho, reducirá sus impuestos.

El plan del presidente Biden funcionará, pero no puede conseguirlo por sí solo. Es hora de que los miembros del Congreso de ambos partidos pongan sus diferencias a un lado y trabajen juntos en el programa Build Back Better. Este es un plan audaz que proporcionará a las familias latinas de Pensilvania el apoyo que necesitan para prosperar. Es hora de hacer lo correcto por el casi millón de latinos que llaman a

Pensilvania. Eso significa aprobar la agenda del presidente Biden e incluir una vía de acceso a la ciudadanía para aquellos que vienen a este país en busca de oportunidades.

Para mí, el significado del Mes de la Herencia Hispana es que la gente de todo el país se reúna para celebrar lo lejos que hemos llegado para apoyar a las familias latinas, al tiempo que reconocemos lo lejos que aún debemos ir. Desde que el presidente Biden juró su cargo en enero, él y los demócratas en el Congreso han tomado medidas cruciales para poner más dinero en los bolsillos de las familias latinas.

El presidente ha elaborado un programa real que abordará los problemas que los estadounidenses de origen latino afrontan cada día, y lo hará sin que les cueste un céntimo a las familias de clase media. Eso es liderazgo. Estoy orgulloso de haber votado por un presidente que está centrado en apoyar a las familias latinas. Ahora es el momento de que el Congreso lo haga.

Tom Pérez es copresidente de American Bridge 21st Century