Día de la igualdad salarial para las latinas | OP-ED

Elegimos el 21 de octubre como el Día de Igualdad Salarial para las Latinas porque a una latina le tomaría hasta hoy ganar lo que ganó un hombre blanco en 2020. Son casi 10 meses más para ganar la misma cantidad de dinero.

La creencia de la comunidad hispana en el Sueño Americano nos ha dado un propósito, un camino y progreso. En los últimos 10 años, la cantidad de latinas con títulos universitarios se ha duplicado. Estamos consiguiendo mejores trabajos, encontrando carreras que nos gustan, asumiendo desafíos más grandes y mejores todo el tiempo.

Sin embargo, a pesar de la movilidad ascendente, la brecha salarial permanece y, de hecho, aumenta. Cuanta más educación tenga una latina, mayor será la brecha salarial. Las latinas con títulos avanzados tienen la brecha más alta en comparación con los hombres del mismo nivel. Y esto a menudo es difícil de evitar, porque a medida que las latinas ascienden posiciones en una empresa, el apoyo y la comunidad se reducen. Es, literalmente, más solitario estar en la cima, con menos latinos como compañeros y menos personas ofreciendo apoyo y mentoreo.

La investigación realizada por H Code, We Are All Human Foundation e Hispanic Star examinó las percepciones y conceptos erróneos existentes sobre la comunidad hispana. En general, persisten algunos estereotipos. Es probable que la mayoría de los grupos subestimen el porcentaje de hispanos que son ciudadanos o residentes legales, que supera ya el 80%. Los estereotipos negativos aún persisten, aunque más del 75% de los encuestados están de acuerdo abrumadoramente en que los hispanos están teniendo un impacto positivo en los Estados Unidos, incluidas las contribuciones económicas. Aunque es probable que la mayoría de la gente no sepa que los hispanos son el músculo de la clase media y que impulsan el crecimiento económico en los Estados Unidos.

Pero el hallazgo más sorprendente de nuestro estudio fue la percepción de las latinas. En general, la gente caracterizaba a los latinos como trabajadores, orientados a la familia, felices, orgullosos y responsables. Pero cuando se les preguntó acerca de las latinas, las descripciones fueron "hermosas, sexys y ruidosas". No hubo absolutamente ninguna asociación más allá de la apariencia atribuida a las latinas. Percepciones como estas complican el problema, pero nos dan una dirección. ¿Cómo se puede tomar en serio a las latinas en el lugar de trabajo cuando se las ve como un escaparate de moda?

En el camino para lograr no solo la diversidad y la inclusión, sino también el objetivo de la equidad, cambiar las percepciones es una prioridad real y una que nuestra Fundación promueve todos los días a través de las acciones colectivas de Hispanic Star.

El mes pasado pudimos comprobar que el Mes de la Herencia Hispana se institucionaliza en las empresas estadounidenses de formas que crean un impacto social real. Cada vez son más las empresas que se están incorporando y estamos viendo no solo un cambio en la percepción, sino también programas reales que celebran, apoyan y promueven a los empleados, así como una participación significativa en las comunidades hispanas diseñadas para ayudar a acelerar el progreso de todos los hispanos.

Una cosa sigue siendo cierta. Cuando los latinos nos unimos en torno al progreso, encontramos nuestra fuerza, usamos nuestra voz, encontramos soluciones inventivas. Hoy, las latinas están encontrando la fuerza juntas, la fuerza para transformar el cambio en todo Estados Unidos, y seguiremos avanzando juntas.