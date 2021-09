De la guerra contra las drogas a la medicina | OP-ED

La guerra contra las drogas lleva cuatro décadas intensas en países como Colombia y México, donde se concentró la producción de cocaína. Miles de víctimas entre población civil, líderes políticos, autoridades y miembros de los carteles criminales. En Colombia, las cifras se entrecruzan entre las distintas violencias que ha vivido el país en los últimos 40 años.

En México, la lucha contra los carteles de las drogas deja unos 65.000 desaparecidos desde 2006, cuando el presidente Felipe Calderón anunció la guerra frontal contra los carteles que dominaban este negocio ilícito.

Todo esto sin contar los altos niveles de corrupción y la profunda transformación en el entramado social, que llevó a la búsqueda del bienestar a través de las diferentes fases del negocio del tráfico de drogas ilícitas.

En Colombia, los precursores de las mafias del narcotráfico fueron quienes comenzaron a cultivar y a comercializar la marihuana en los años 70, con un alto costo social.

Hoy, cuando se sigue insistiendo en la despenalización de la producción, venta y consumo de estas drogas originadas de cultivos de uso ilícito (coca, marihuana y amapola), es notorio el crecimiento en el negocio legal de la marihuana de uso medicinal, como originalmente la han empleado las comunidades que la tienen como parte de su tradición cultural.

Se calcula que el mundo mueve anualmente US$ 150.000 millones en el mercado de la marihuana medicinal. Incluso, según New Fronte Data, empresa que analiza la industria mundial de cannabis, el negocio legal equipara al ilegal en ingresos: los dos suman US$ 344.000 millones.

A Colombia, su uso medicinal se reguló en 2017. Según datos recientes del Gobierno, han llegado 18 proyectos de inversión extranjera que totalizan US$ 288 millones y más de 2.000 empleos.

Se espera que en el 2030 supere los US$ 1.700 millones en exportaciones, más que lo que representa la venta de flores al mundo. Entre tanto, 32 poblaciones colombianas está autorizado el cultivo de cannabis. Además, hay empresas que producen medicamentos, cosméticos y otros productos derivados de esta planta.

En contrate, en otras regiones del país sigue la estigmatización de los campesinos que viven en zonas apartadas del desarrollo y de la atención estatal y con la única opción de vender la producción de marihuana a carteles del narcotráfico, sin tener culpa del impacto social, económico y político.