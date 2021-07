Conozca la nueva #NextGreatGeneration| OP-ED

"¡Encantado de conocerle!

Son los sueños del Sr. Tom Brokaw hechos realidad.

Emergieron totalmente, 100 años después de que la escribiera el Sr. Brokaw. La que “regresó”, mantuvo viva y puso de nuevo de pie al país después de la Gran Depresión, documentada en buenos libros de su autoría y titulados La generación más grande y La Generación más grande habla.

Esta es la generación #modelo2021, #Mejorada, #Aumentada, #Bilingüe, #Bicultural, capaz de desarrollar la comunicación intercultural que las corporaciones estadounidenses, y también el gobierno de los Estados Unidos, necesitan ahora más que nunca para comandar en el siglo XXI.

La supremacía estadounidense en tecnología, negocios, política y cultura depende de eso.

Para su información, querido Tom, permítame contarle un par de cosas sobre la Siguiente Nueva Gran Generación que está a punto de conocer. Todos ellos...

... hablan inglés, SÍ, como pidió cuando se equivocó hace años en la televisión nacional sobre los latinos en Norteamérica.

... quizás estén MEJOR asimilados que probablemente su generación a la nueva realidad de la América multicultural del siglo XXI.

Con el debido respeto a usted, el que solía ser mi presentador de noticias de televisión favorito, con el gran Peter Jennings en un distante segundo lugar ...

Querido Tom:

Esto es lo que sucedió en nuestro país cuando, cumpliendo la promesa original, logramos convertirnos en el verdadero #crisoldeculturas, la versión del siglo XXI, todo “marinado” en salsa cultural latina. Con música que te hace bailar hasta los pensamientos tristes, como el último #TangoenMedellin, o hasta el puro gozo de la salsa puertorriqueña, mezclada con melodías nostálgicas de jazz y ritmos afrocubanos.

O esa resistencia intelectual heredada de cinco imperios globales de los que han descendido los latinos, durante los 5.000 años de historia de nuestra civilización occidental, imposible de pertenecer a una sola etnia o nacionalidad.

Aquí se requiere un paso simple: incluir a los estadounidenses de ascendencia latina en todas las esferas de liderazgo, sin más vacilaciones.

Creo que las mentes más claras de la nación, la suya entre ellas, deben contribuir al entendimiento, no al malentendido; a “La #Concordia”, no a la distancia y la separación. Estados Unidos no necesita más de eso.

Como escritor de California al que respeto, aunque ridiculizado por muchos, Estados Unidos merece eventualmente el fin de la #Raza y, como consecuencia, del #Racismo.

Lea este artículo reflexivo de nuestro periodista de AL DÍA News Media, Jensen Toussaint, un periodista nacido en Nueva York de inmigrantes haitianos, orgulloso graduado de Temple University y actual escritor estrella en la sala de redacción de AL DIA.

Últimas palabras: ¿Le gustaría formar parte del consejo de administración de la #ALDIAMediaEducationalFoundation, una corporación 501 (c) 3 que busca llenar los vacíos actuales de entendimiento, y también la capacidad logística de Estados Unidos como nación para enfrentar los desafíos que enfrentaremos en #Negocios, #Tecnología, # Periodismo y comunicación #intercultural en general en la América del siglo XXI?

Si seguimos malinterpretando las actuales circunstancias y pensamos que esto es algo como el #CalentamientoGlobal, podemos posponer una discusión seria para siempre y estar simplemente arriesgándonos a una catástrofe evitable.

Este es nuestro segundo año de #ALDIA40Under40, de sacarlos a la luz para que pueda contratarlos, promoverlos y confiarles responsabilidades de liderazgo para que sean los buenos administradores de Estados Unidos de los siglos XXI y XXII.

Sigue siendo "America the Beautiful!"