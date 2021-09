¿De Kensington al Congreso? La candidatura de Gilberto González a la Cámara de Representantes en 2022

Gilberto González está harto de la maquinaria política de Filadelfia.

Es una máquina que, en su opinión, funciona como un reino en el que los líderes nombran a sus sucesores para los cargos políticos, creando un ciclo que pocos con verdadera influencia política en la ciudad han podido romper o vencer.

Últimamente, el Partido de las Familias Trabajadoras y los miembros del ala más progresista del Partido Demócrata han asestado importantes golpes, pero la maquinaria sigue siendo mayoritaria.

González espera ser el último candidato que se oponga a la jerarquía.

"Eso no es dar a la gente la posibilidad de elegir", dijo sobre la política de partidos en juego en la temporada electoral. "La gente necesita la oportunidad de votar a quien quiere".

Por eso, el 31 de julio de 2021, González lanzó su candidatura para 2022 para representar al 2º distrito del Congreso de Pensilvania en D.C. Es un distrito que actualmente ocupa el representante estadounidense Brendan Boyle.

La reunión de campaña de González se celebró en el Half Time Good Time Bar, frente al Norris Square Park en Kensington. La noche comenzó con actuaciones de poetas de palabra hablada y terminó con canciones de grupos, como Los Bomberos De La Calle, capturando la esencia de la comunidad que González quiere representar en el Congreso.

Apuesta por el poder popular latino

El 2º Distrito Congresual de Pensilvania abarca la totalidad del noreste de Filadelfia, desde la calle Spring Garden, en el lado este de Broad Street, hasta un poco más allá del aeropuerto del noreste de Filadelfia.

Entre esos bordes se encuentra la mayor población latina de la ciudad de Filadelfia, que reside predominantemente en barrios como Kensington, Hunting Park, Fairhill, Frankford y Juniata, por nombrar algunos. Dentro de esa población latina, los puertorriqueños siguen siendo la nacionalidad predominante, pero el distrito también cuenta con grandes comunidades dominicanas, colombianas y de otras partes de América Latina.

Según datos recientemente publicados por la Oficina del Censo de EE.UU., la población hispana de Filadelfia mostró la segunda mayor tendencia de crecimiento de cualquier grupo demográfico de la ciudad, con un 27% en la última década.

La ciudad no solo fue un refugio para los puertorriqueños que escapaban de la devastación del huracán María, sino que su condición de "ciudad santuario" durante la administración Trump también la convirtió en un refugio seguro para los inmigrantes de toda América Latina y del mundo.

Para González, la creciente población latina en toda la ciudad y el distrito presenta una oportunidad para que finalmente flexione su músculo político después de décadas de baja participación.

"La gente de nuestra comunidad, especialmente la latina, no vota", dijo.

Esto es especialmente cierto en partes de Filadelfia como Kensington, donde la baja participación está vinculada a la falta de confianza en los funcionarios del gobierno y a un sistema que constantemente no aborda los problemas de la comunidad.

En la lucha contra esa pésima participación, González calificó el proceso de "desgarrador", pero también de "inspirador".

Recordó una conversación reciente con un amigo y residente que expresó un sentimiento que se escucha en comunidades de todo el país donde la confianza en el gobierno disminuye.

"Todos los putos políticos hacen la misma mierda. Llegan al cargo y no hacen nada por nosotros", recordó González las palabras de su amigo.

El aspirante al Congreso pasó la siguiente hora y media hablando con ellos, cambiando poco a poco su visión y mostrándoles la importancia de su voto.

"Si él votara, y todos los que piensan como él votaran, entonces podríamos conseguir el cambio que necesitamos", dijo González.

Pero no es fácil.

El principal punto de discusión de González con su amigo fue que entraba en el ámbito político no como alguien que viene del mundo de la política, sino como un residente de Kensington.

"¿Cuándo he sido yo político?", le espetó a su amigo. "No soy un político".

Ese es el mensaje que González está llevando a lo largo de su campaña.

"Necesitamos un cambio", dijo a la pequeña multitud reunida en la fiesta de presentación de su campaña. "Lo que tenemos que hacer es llevar ese mensaje a nuestros vecinos y decirles a esos vecinos que lo lleven a sus vecinos".

Más tarde señaló a AL DÍA la ausencia de políticos o miembros de la clase política en su fiesta de presentación. Para él, eso es justo lo que quiere para su campaña de base.

"El objetivo es que la gente sea activa", dijo González. "Lo que quiero es que la gente de la comunidad que vive en la calle. Gente de la comunidad que vive en este distrito que venga y tengamos conversaciones".

Esas conversaciones se centrarán probablemente en una comunidad que siempre ha formado parte de su vida.

Kensington se levantó

González nació en la comunidad puertorriqueña de Filadelfia cuando aún estaba centrada en la calle Spring Garden. Experimentó los efectos del aburguesamiento que empujó a la comunidad hacia el norte hasta su base actual en Kensington y sus alrededores, donde ha pasado la mayor parte de su vida.

Al crecer, González vivió una vida moldeada por su duro entorno. Eso le llevó a tener dificultades en la escuela y más problemas fuera de las aulas. También cree que muchos estudiantes de hoy en día pueden sentirse identificados con esta experiencia.

"Me gustaba tanto el instituto que me quedé tres años más", dice González. "Estaba metido en la violencia, eso era lo normal".

Le abrieron la cabeza dos veces y una vez sufrió una sobredosis de drogas.

Todo cambió en su segunda visita al hospital por una herida en la cabeza, cuando su padre le compró una cámara Olympus OM-1. El regalo supuso la introducción de González a las artes.

"Tienes que hacer algo con tu vida", recuerda las palabras de su padre. "Empieza a hacer fotos".

Una campaña centrada en el arte y la educación

Junto con la cámara, González fue al Community College de Filadelfia (CCP), donde obtuvo un título de asociado en Bellas Artes y Arte de Estudio. Más tarde asistiría a la Universidad de las Artes y se licenciaría en Diseño Gráfico.

"El arte me salvó la vida", dice. "Si no fuera por esa cámara, no estaría aquí".

El arte ha seguido siendo una parte fundamental de la carrera de González, independientemente del papel que haya desempeñado profesionalmente.

Tras graduarse en la universidad, González trabajó como director de un programa de diseño gráfico en el Taller Puertorriqueño antes de volver a su alma mater como diseñador senior en la oficina de comunicaciones del CCP. En la actualidad, trabaja en las relaciones con la comunidad como parte de la oficina de admisiones de CCP.

El arte y la educación son también componentes esenciales de su campaña para el Congreso. Al igual que la exposición de González al arte cambió la trayectoria de su propia vida, quiere que haga lo mismo con otros jóvenes de Filadelfia.

Lo más importante es que le proporcionó una salida para comunicar los problemas de su vida.

"Imagínense que estos chicos pudieran comunicarse a través del arte... Les prometo que la violencia empezaría a reducirse", dijo González en relación con uno de sus enfoques para combatir el astronómico aumento de la violencia armada en la ciudad.

El otro enfoque consiste en proporcionar más fondos y apoyo a la policía. Es una postura potencialmente polémica dada la retórica del año pasado de desfinanciar los departamentos, pero González dijo que tal enfoque no funcionará en su comunidad.

"En el norte de Filadelfia y en Kensington, si se desfinancia a la policía va a empeorar", dijo.

En particular, dijo que se debe proporcionar más dinero al departamento de policía para que pueda combatir mejor el flujo de armas ilegales en la ciudad, que han desempeñado un papel en el estímulo de la ciudad el aumento masivo de la violencia armada.

"Sólo necesitan dinero para patrullar, para montar una operación... para hacer su trabajo", dijo González.

Es una perspectiva nacida de la experiencia de residir en Kensington y ver el barrio a diario. Una que González cree que falta en el gobierno.

"Todos los miembros del gobierno trabajan en el vacío", dijo. "Cuando redacte la legislación, cuando propongamos políticas que se conviertan en leyes, va a venir de la perspectiva de la gente que vive esta experiencia".