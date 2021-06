Con Amor: Homenajeando a 'Don Rafa,' firma, tu hija

Esta carta apareció por primera vez en WithLovePhilly.com.

Carta de despedida a mi “Personaje Inolvidable,”

Dormido te quedaste en el sueño eterno

Dormida te sueño en ensueños

Constantemente apareces en mi pensamiento, y yo, te contemplo con admiración, mi “Personaje Inolvidable”, como desde muy joven te nombre. Años atrás, se te enredaron los hilos de los sueños y ya no pudiste organizar la madeja de hilos, para mí, intacta en la memoria.

En marzo 6, 2020, cuando te visitamos con Alejandra, tuve el presentimiento que no volvería a verte con vida, y el 20 de julio se cumplió el presagio. Sorpresa de una muerte anunciada, no hubo una pregunta, una vacilación, solo la certidumbre: no puedes ir a Colombia, no puedes viajar a Cali, no hay puertos abiertos. Y tuve que aceptar en silencio la impostura de la pandemia: una despedida sin presencia, sin familia ni amigos reunidos para abrazar el rito, llorar y reír; para relatar y compartir el anecdotario de “Don Rafa”, como aún te llamamos nosotros tus hijos y tus amigos . El pintor, el hacedor de mil cosas con las privilegiadas manos, el del pensamiento versátil, el soñador, el poeta y el loco.

Hice un altar para honrar tu memoria en mi vida, un altar para elevar tu espíritu de transición a la Luz, por siempre. Un altar en mi casa en Filadelfia, ya que no fue posible hacerlo en Cali, la ciudad que adoptaste desde joven por la calidez de su gente, de su clima, porque allí encontraste el amor y sembraste semillas. Gracias por todo lo que dibujaste en mí, por el amor al arte, la música, la lectura, por la creatividad, la curiosidad infantil, la persistencia, la perseverancia, por la capacidad de empezar una y otra vez; por ser auténtico, por SER.

“Mi Viejo” del cantautor Piero de Benedictis, 1969

Cuando Piero lanzó ésta canción tenías 41 años, y yo 16, no eras un viejo, pero eras mi papá y te venía como un hombre mayor con las diferencias de la edad, de los conceptos y la percepción de la vida. Te la cantaba, y la cantábamos juntos ¡preciosa reminiscencia!

Estribillo de la canción

“Viejo mi querido viejo, yo soy tu sangre mi viejo

Soy tu silencio y tu tiempo”

Con todo mi sentimiento tu hija,

Leity,

Filadelfia, junio 15, 2021