Un nuevo informe revela que las mujeres latinas son la fuerza laboral más afectada por la pandemia

Como bien saben los trabajadores en todo el país, la pandemia ha ejercido una gran presión sobre la economía de los EE. UU.

Un informe publicado en junio de 2021 por la Iniciativa de Política y Política Latina de UCLA (LPPI), titulado Latinas Exiting the Workforce: How the Pandemic Revealed Historic Disadvantages and Heightened Economic Hardship ((Latinas abandonando la fuerza laboral: cómo la pandemia reveló desventajas históricas y mayores dificultades económicas), detalla cómo la pandemia ha impactado especialmente a las latinas en la fuerza laboral.

Si bien las latinas están preparadas para transformar la fuerza laboral de EE. UU. y para ser uno de los principales catalizadores del crecimiento económico, "la pandemia ha dejado muy claro que sin cambios considerables en la protección del empleo y los programas de redes de seguridad, el potencial económico de las latinas será limitado", dice el informe.

La pandemia ha hecho evidente la lucha a la que se enfrentan muchas latinas para buscar trabajo, encontrar trabajo y permanecer empleadas debido a las desventajas estructurales sostenidas. Algunas de las desventajas incluyen trabajos mal remunerados, falta de acceso a oportunidades de educación y formación, obligaciones de cuidado familiar desproporcionadas, falta de apoyo para el cuidado de los niños y el cierre de escuelas y guarderías provocado por la pandemia.

“Una fuerte recuperación económica que nos prepare para un futuro próspero depende de una fuerza laboral latina estable compuesta por hombres y mujeres”, dijo Kassandra Hernández, analista de investigación de la iniciativa y coautora del informe. "Sin embargo, este análisis muestra claramente que las latinas se están quedando atrás, lo que podría costar miles de millones de dólares a la economía estadounidense".

Al analizar el estado actual de las latinas en la fuerza laboral de los EE. UU. y cómo se relaciona con el impacto de la pandemia, el informe detalla seis hallazgos clave:

Antes de la pandemia, se proyectaba que el número de latinas en la fuerza laboral de EE. UU. aumentaría un 25,8% entre 2019 y 2029. Esto es casi nueve veces el crecimiento proyectado de mujeres blancas (3,1%) durante el mismo período. Sin embargo, los efectos desproporcionados de la pandemia podrían frenar ese aumento para las latinas.

De marzo a mayo de 2020, cerca de 700,000 latinas en las industrias del ocio y la hostelería perdieron sus trabajos en todo el país.

Entre marzo de 2020 y marzo de 2021, la cantidad de latinas en la fuerza laboral se redujo en un 2.74%, la mayor caída en el tamaño de la fuerza laboral de cualquier grupo demográfico.

Antes de la pandemia, las latinas empleaban más del doble de su tiempo en actividades del hogar y casi tres veces más en el cuidado de los miembros del hogar que sus compatriotas masculinos, y en cambio, dedicaban apenas la mitad al trabajo o a actividades relacionadas con el trabajo todos los días.

De agosto a septiembre de 2020, 337,000 latinas abandonaron la fuerza laboral. Esta fue la mayor disminución de la fuerza laboral de cualquier grupo demográfico, y casi tres veces más que sus contrapartes blancas.

Desde entonces, la cantidad de latinas en la fuerza laboral de los EE. UU. ha fluctuado y sigue siendo más baja que en agosto de 2020.

“La verdadera historia aquí es el hecho de que las latinas han dejado el mercado laboral, lo que es similar a abandonar la universidad. Es realmente difícil hacer que esas personas vuelvan a ingresar y [tener] un camino hacia la movilidad social y las oportunidades económicas”, dijo a ABC News Sonja Díaz, directora fundadora de UCLA LPPI.

Hernández dijo a AP que las complejidades y los matices de lo que está sucediendo con las latinas en la fuerza laboral podrían hacer retroceder a la comunidad.

Como parte central de la fuerza laboral de los EE. UU., pero también como uno de los grupos demográficos más afectados negativamente durante la pandemia, "las políticas que continúan excluyendo sus problemas por permanecer empleadas acabarán dañando a la economía en general", afirma el informe.

“A medida que el país entra en una recuperación económica, tenemos la oportunidad de abordar las necesidades inmediatas de estas mujeres y crear un sistema que aborde sus necesidades en el largo plazo”, dijo Rodrigo Domínguez-Villegas, director de investigación de la iniciativa y coautor del informe.

Los autores del informe recomendaron tres soluciones para ayudar a abordar las desproporcionadas desventajas con las que muchas latinas en la fuerza laboral se han enfrentado debido a la pandemia.

Las recomendaciones son:

Aumentar el salario mínimo

Fortalecer la red de seguridad social aumentando el apoyo al cuidado de los niños, introduciendo la licencia familiar remunerada obligatoria y ampliando el crédito fiscal por hijos.

Fortalecer los programas de capacitación y educación para mejorar y volver a capacitar a las latinas en el mercado laboral para que puedan acceder a empleos con salarios más altos sin amenazas inminentes debido a la automatización del trabajo de bajos salarios.

“El mayor riesgo al que se enfrentan las latinas en el mercado laboral debe ser contrarrestado por políticas integrales de seguro social que lleguen de manera efectiva a las comunidades más necesitadas, en lugar de imponer obstáculos administrativos o de elegibilidad que, con demasiada frecuencia, impiden que las comunidades de color y/o los trabajadores de bajos ingresos acceder a la ayuda”, se lee en el informe.

Además, establece que el Plan de Familias Estadounidenses liderado por el presidente Joe Biden podría ser un paso en la dirección correcta, siempre que dé prioridad a las comunidades más necesitadas y vulnerables.

“Es esencial que la legislación apoye adecuadamente a una parte sustancial de la fuerza laboral que anteriormente se proyectaba para crecer a un ritmo más rápido que sus homólogos blancos y masculinos, especialmente a medida que regresan al trabajo y continúan fomentando una economía estadounidense competitiva”, se lee.

El informe completo de UCLA se puede encontrar aquí.