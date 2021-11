Selena Gomez lanza su nueva plataforma de salud mental Wondermind

El 18 de noviembre, la cantante y actriz Selena Gómez anunció su nueva plataforma en las redes sociales, Wondermind. Wondermind es una plataforma centrada en la salud mental y se lanzará en febrero de 2022.

Gómez colaboró en ella con su madre, Mandy Teefey, y la fundadora de Newsette, Daniella Pierson.

El propósito de Wondermind es conectar a los usuarios con recursos educativos en la aplicación y, eventualmente, en la vida real. Su objetivo final es ampliar la plataforma y convertirla en una productora que ofrezca contenidos en streaming, libros y diarios con indicaciones.

En su lanzamiento inicial, también contará con un podcast presentado por Teefey en el sitio. En este podcast, entrevistará a personas como profesionales de la medicina y celebridades sobre la salud mental.

Gómez no es ajena a hablar o hacer cosas por la concienciación sobre la salud mental. Ella y los otros dos fundadores hablaron de sus propias luchas en el vídeo de bienvenida del sitio. En julio de 2020, lanzó el Fondo de Impacto Rare, llamado así por su empresa de maquillaje Rare Beauty. El objetivo del fondo es recaudar 100 millones de dólares en diez años. El dinero se destinará a la educación en salud mental.

Todo esto parece bueno sobre el papel, pero un comentario de Pierson podría hacer levantar una ceja.

"Estamos entusiasmados por construir un negocio lucrativo. Porque la mejor manera de conseguir que la sociedad preste atención a un tema es ganar dinero con él. Así es como se hacen los verdaderos movimientos", dijo durante una entrevista con Elle UK.

Por el momento no hay ninguna información sobre la estructura del sitio, lo que plantea muchas preguntas sobre cómo ganará dinero. ¿Será un servicio de suscripción? ¿Será gratuito, pero ofrecerá productos como los libros a sus usuarios? ¿Qué efecto tendría esto en su base de usuarios?

En primer lugar, el coste podría eliminar parte de su base de usuarios potenciales. Si el coste de entrada o el coste para participar plenamente en el espacio es demasiado alto, la gente que no pueda permitírselo no lo utilizará. Esto sería malo porque el alto coste ya impide a la gente acceder a la ayuda de salud mental, como la terapia. Esto significa que las personas que necesitan una alternativa como Wondermind, pueden no tener esa opción.

Además del coste, el empuje de los productos también podría hacer que algunas personas se apartaran de la plataforma. La app de terapia a distancia, BetterHelp, se ha visto envuelta en polémicas tanto en 2018 como en 2021 que se reducen a que la gente cree que ponen los beneficios por encima de las personas. A algunas personas simplemente no les gustará la monetización de la ayuda a la salud mental.

Aunque todavía no se ha dado más información sobre la estructura del sitio, tal y como está ahora, la plataforma Wondermind tiene el potencial de dar a mucha gente las herramientas y la ayuda que necesitan para abordar su salud mental.