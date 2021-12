Latinas: Las campeonas del cambio de hoy

En el segundo día de la Cumbre de Liderazgo Hispano 2021, celebrada el 8 de diciembre en la ciudad de Nueva York, Claudia Romo Edelman, fundadora de We Are All Human, organizó una conversación con Mónica Gil sobre los resultados de la encuesta The Latina Pulse: Champions of Change y cómo comercializar con las latinas. Gil es la vicepresidenta ejecutiva y directora de marketing (CMO) de Telemundo, que realizó la encuesta con Hispanas Organizadas por la Igualdad Política (HOPE) y la Latino Victory Foundation.

Comenzaron hablando de cómo la pandemia ha afectado a las latinas. Una de cada cuatro perdió a alguien a causa del COVID y seis de cada diez tuvieron dificultades financieras a causa de la pandemia. Gil reveló que, a pesar de estas terribles estadísticas, las latinas son abrumadoramente optimistas sobre el futuro. A continuación, señaló que la cantidad de latinas que obtienen títulos ha aumentado en un 173% y que obtienen puestos directivos en mayor proporción que otros grupos.

Gil señaló tres de las mayores ideas erróneas que tienen los profesionales del marketing sobre las latinas y la comunidad: cómo son las latinas, qué idioma se habla y dónde se encuentra la gente.

Cuando las empresas intentan comercializar con las latinas, a menudo asumen que las latinas son un monolito. Gil refutó esta noción y dijo que las cosas que comparten son la determinación y las agallas. A continuación, se refirió al segundo concepto erróneo: el lenguaje que se debe utilizar.

Afirmó: "No es un o, es un y". El inglés y el español son los dos idiomas más hablados en Estados Unidos.

El último concepto erróneo se refería a la ubicación. Se supone que la mayoría de los latinos viven en el sur de Estados Unidos. Sin embargo, la población latina crece en todas partes, incluso aquí en Filadelfia. Gil señaló que la población latina de más rápido crecimiento se encuentra en Dakota del Norte.

A partir de ahí, la conversación pasó a los resultados de la encuesta de Telemundo. Gil se refirió a cinco categorías de estadísticas: riqueza, justicia, negocios, elecciones y progreso.

La mayoría (65%) de las latinas son menores de 40 años. Gil comentó que son las "nuevas mamás americanas del fútbol" y que cualquier empresa que quiera tener éxito necesita anunciarse ante ellas debido a su poder adquisitivo.

La comunidad latina tiene actualmente un poder adquisitivo de casi 2 billones de dólares. Alrededor del 86% de las decisiones de compra las toman las latinas, que suelen comprar para sus familias.

Además, las latinas están aumentando su propia riqueza. El 52% de las latinas de 50 años o más son propietarias de su vivienda, mientras que el 44% de las que tienen entre 35 y 49 años planean comprar su propia casa en los próximos tres años. El 50% del mismo grupo de edad tiene o planea tener un fondo universitario para sus hijos. Antes de la pandemia, el porcentaje de latinos que iban a la universidad aumentaba constantemente. Actualmente hay un descenso del 7,3% en las inscripciones que se hace eco de un descenso en las inscripciones en general.

Una de las formas en que las latinas están aumentando su propia riqueza es a través de la propiedad de un negocio. La encuesta de Campeones del Cambio descubrió que tienen el doble de probabilidades de poseer o planear poseer su propio negocio que las no latinas. Esta estadística aumenta en el caso de las nacidas fuera de Estados Unidos.

"Los datos son increíblemente importantes porque las anécdotas no nos dan las cifras que necesitamos", afirmó Gil.

Romo Edelman añadió: "'Lo que no se mide no se hace', diría el doctor Juan Andrade".

Cuando se le preguntó por el papel de los CMO en las campañas de marketing que se centran en la comunidad latina, Gil dijo que los profesionales del marketing tienen "la responsabilidad de hacerlo bien".

Añadió que la mejor manera de hacerlo sería invitando a los latinos a la mesa cuando se desarrollan estas campañas y destinando una financiación adecuada a las mismas.