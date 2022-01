Las influencers de moda detrás de #stylenotsize colaboran con Macy's

En TikTok, la pareja publica vídeos de sí mismos con el mismo atuendo para mostrarlo en dos tipos de cuerpo diferentes: Mercedes tiene una talla 14 y Castellanos una talla 2. Las amigas comenzaron a publicar estos vídeos en 2020 y actualmente tienen casi 4 millones de seguidores entre sus dos cuentas.

Con la publicación de estos vídeos, esperan ayudar a la gente a tener confianza en sus cuerpos y a vestir lo que quieran. Su éxito en las redes sociales ha llevado a la pareja a trabajar con muchas marcas que incluyen tallas.

Castellanos empatizó que el punto de #stylenotsize es tener confianza al admitir que en la foto original no tenía ninguna después de años de tener su cuerpo comentado por entrenadores y competidores. Dijo durante una entrevista con AL DIA: "Sólo recuerdo haber visto a Denise luciendo increíble en su bikini. La miraba y estaba tan segura de sí misma. No le importaban las opiniones de los demás. Eso me convenció. Me dije: 'Si ella puede hacerlo, yo también'".

Mercedes nació y creció en Nueva Jersey. Se inició en el mundo de la moda hace siete años publicando fotos de sus conjuntos en las redes sociales. "Recibía muchos comentarios positivos de la gente porque les motivaba a llevar cosas que, ya sabes, nos decían que las mujeres con curvas no podían llevar". En respuesta, creó el hashtag #becauseitsmybody para animar a la gente.

A medida que su plataforma crecía, empezó a trabajar con marcas como Rebdolls, una marca de tallas grandes y misses creada por la también dominicana Grisel Paula. Mercedes ha creado un traje de baño y una colección de otoño para ellos, que se agotaron en menos de una semana.

Castellanos es originaria de Ecuador, pero ahora reside en Nueva Jersey. Es una bailarina profesional que llegó a Estados Unidos para terminar sus estudios en la Joffrey Ballet School de Nueva York. Desde entonces, se ha metido en la moda como bloguera e influencer. Además de la moda, sus redes sociales están llenas de contenidos de danza, viajes y motivación.

Ambos se conocieron en 2018 en un bar. El marido de Castellanos y el novio de Mercedes ya eran amigos en ese momento y los cuatro habían decidido quedar. Los dos terminaron discutiendo sobre las redes sociales de Mercedes y la carrera fotográfica de Castellanos. Esto hizo que Castellanos se convirtiera en la fotógrafa de Mercedes.

Actualmente, la pareja colabora con Macy's. Su colección incluye prendas de vestir que son lo suficientemente elegantes como para llevarlas dentro o fuera de casa en una gama de colores pastel. Aunque muchas de las piezas vienen en conjuntos a juego, Mercedes y Castellanos las diseñaron para que funcionaran con todas las demás piezas de la colección, de modo que los clientes pudieran mezclarlas y combinarlas. La colección es una mezcla de estilo sexy/deportivo que está influenciada por el estilo individual de cada mujer. Hasta ahora, la colección está siendo bien recibida por sus seguidores.

Otra marca con la que han sacado una colección 'style not size' fue Abercrombie en agosto de 2021. "Y recuerdo haber publicado y que la gente dijera cosas como: 'Ni siquiera sabía que Abercrombie se estaba volviendo más inclusiva'", dijo Mercedes.

En general, tanto Castellanos como Mercedes creen que la industria de la moda se está volviendo más inclusiva en cuanto a tallas. Castellanos mencionó que en el pasado les resultaba más difícil encontrar piezas que combinaran. "Pero hemos visto, sin embargo, muchos cambios desde entonces. Y lo que es más importante, la concienciación de la gente, no sólo de las marcas. Y esto es importante porque si la gente habla, entonces la propia industria tiene que abrir los oídos y los ojos y empezar a cambiar".

Castellanos añadió: "Así que creo que estamos en esa transición de ese hermoso cambio que tiene que ocurrir".

También creen que las redes sociales han jugado un papel importante en el movimiento body positive y en conseguir que las marcas amplíen sus tallas. "Así que definitivamente diría que las personas influyentes, los blogueros y la gente en general en las redes sociales, ya sabes, jugaron un gran papel. Especialmente ahora, con las redes sociales, la gente puede ir y comentar un post de una marca y decir: no tenéis mi talla. Así que creo que escucharon a las personas influyentes, a los blogueros y a la gente, y empezaron a incluir más tallas", dijo Mercedes.

Una de las formas en que las marcas pueden seguir mejorando, en opinión de Mercedes, es ampliando aún más su tallaje. Algunas marcas sólo llegan a la talla 18, cuando ella cree que deberían llegar más bien a la talla 26. Castellanos cree que las marcas deben centrarse no sólo en la talla, sino también en los tejidos utilizados y en el corte de la prenda. Esto garantizaría que la ropa no sólo sea lo suficientemente grande, sino que también se ajuste bien y resulte favorecedora.

En el futuro, quieren seguir trabajando con marcas que incluyan las tallas. También quieren trabajar con las marcas que actualmente no lo hacen para intentar animarlas a ampliar su tallaje. También quieren utilizar su gran plataforma para amplificar las voces de los creadores más pequeños.