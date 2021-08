La ejecutiva de moda, directora general de comercio minorista y empresaria, Sandra Campos

Desde muy joven, Sandra Campos sintió que estaba destinada a ser una líder, y sabía exactamente el nivel de trabajo necesario para convertirse en una líder de éxito.

Tejana de primera generación, nacida en California y procedente de El Paso, Campos es una de los seis hijos de padres mexicanos que llegaron a Estados Unidos en busca de una vida mejor.

Su padre tuvo varios trabajos, desde la hostelería hasta el reparto de leche, hasta que encontró el espíritu emprendedor que tantos inmigrantes comparten, y empezó a trabajar en la fábrica de tortillas de su tío en El Paso, aprendiendo todo lo que podía sobre el negocio.

Al cabo de unos años, trasladó a su familia a Dallas -donde Campos creció- y montó allí su propio negocio de tortillas.

"Creo que hay un espíritu de trabajo y de construir algo por uno mismo que he visto dentro de esta cultura tan predominante", dijo Campos a AL DÍA.

Ese mismo espíritu fue transmitido a Campos, ayudándola a entender el verdadero valor del trabajo duro y pronto desencadenaría su propia carrera como profesional en la industria de la moda.

Más que una afición

Cuando crecía, Campos veía a menudo a su madre coser y acolchar, y también cogía diferentes telas de la tienda.

A raíz de ello, empezó a sentir curiosidad por los diferentes colores y texturas. Empezó a hacer tareas en casa, como cambiar y retapizar sofás, almohadas y cortinas, y a confeccionar ropa para sus hermanas.

"Se convirtió en una especie de afición", dice. "Y entonces vi que a la gente realmente le gustaban algunas de las cosas que hacía".

Al entrar en la Universidad Tecnológica de Texas, su afición creció hasta el punto de encontrar nuevas formas de utilizar las telas, juntarlas con un trozo de tela ya existente y crear algo nuevo con ellas para sus compañeras de piso, sus amigos y ella misma.

Aprendió que la moda no era sólo un interés, sino que también tenía un buen ojo y talento para ella.

Ese esfuerzo se vio favorecido por su propio deseo de convertirse en empresaria.

"Crecí con unos padres emprendedores, así que los negocios fueron algo que siempre tuve dentro de mí", señaló Campos. "Siempre fui una líder en una posición de liderazgo".

"Quería ser directora general, lo supe muy pronto", añadió.

Creación de una ruta

Al terminar la universidad, Campos se trasladó a Nueva York para seguir sus sueños.

Cuando entró en la industria, Campos pensó en un principio que seguiría el camino del diseño.

Pero al final se decantó por el lado empresarial.

"Me fijé en los directores generales y los presidentes de las empresas y en el camino que tomaron y empecé a seguir ese camino", dijo.

La carrera profesional de Campos la ha llevado a ocupar numerosos puestos ejecutivos en algunas de las marcas más populares e icónicas, como Ralph Lauren, Donna Karan, Juicy Couture, Bebe y BCBG.

Ascender en la escala empresarial no ha sido ni es fácil.

Cuando se abrió camino en el sector, no había el mismo sentido de comunidad ni los mismos mentores que hay hoy en día. Por eso, en esencia, tuvo que crear su propio camino.

Mirando ahora hacia atrás, Campos dice que lo habría aprovechado al máximo si lo hubiera tenido a su disposición.

"Es increíble tener a alguien que te inspira, ya sea por el hecho de que te pareces a él y podrías tener el mismo tipo de experiencia, o alguien que te toma bajo su ala para ayudarte realmente a aprender y crecer", dijo Campos.

"Creo que ahora hay una gran oportunidad para que esta nueva generación sea capaz de tener mentores y comunidades de las que formen parte que realmente les ayuden en su propia trayectoria profesional", añadió.

La primera de la historia

En 2018, Campos hizo historia como la primera CEO latina de Diane von Furstenburg (DvF).

No solo fue la primera CEO latina, sino también la primera mujer CEO de la marca de la compañía femenina de casi 50 años.

En ese momento, fue una distinción importante, pero también trajo la pregunta: ¿Por qué no hemos hecho esto antes?

A su llegada como consejera delegada de la renombrada e icónica marca de lujo, el planteamiento de Campos fue sencillo.

"Lo más importante para mí era convertirme en líder de una empresa de venta de moda que no fuera sólo un nombre en una etiqueta, sino que tuviera un propósito y un significado reales", dijo.

A lo largo de su historia, DvF ha tenido durante mucho tiempo el mantra de la "mujer al mando", la mujer empoderada y segura de sí misma.

"Cuando llegué allí, eso es lo que quería infundir desde el principio del proceso con el desarrollo del producto, hasta el final con el consumidor", añadió Campos.

Cada esfuerzo -desde el tipo de tejido utilizado, hasta cada campaña y el mensaje utilizado- se moldeó para seguir ese propósito de la "mujer al mando".

Describió su paso por DvF como un intento de "revolucionar [la marca] para convertirla en una empresa más moderna, centrada en la venta directa al consumidor... colaborando y creando realmente una comunidad de mujeres a cargo", dijo Campos.

Hacia el siguiente esfuerzo

Cuando se produjo la pandemia, Campos lo describió como "una situación bastante sombría para el comercio minorista y para las marcas de moda", dijo.

Como resultado de la pandemia, DvF tuvo que despedir al 75% de sus empleados y cerrar sus operaciones.

"Fue un gran desafío", dijo Campos. "Al final, el modelo de negocio cambió por completo porque tuvimos que pasar al modo de supervivencia, y el modo de supervivencia significaba que el modelo de negocio de la empresa tenía que cambiar".

En junio de 2020, Campos tomó la decisión de dejar la empresa cuando el modelo de negocio cambió de enfoque.

A lo largo de la pandemia, Campos ha visto cerrar miles de tiendas, cientos de marcas, minoristas y negocios, y decenas de miles de personas perder sus puestos de trabajo.

"Miré a mi alrededor y me dije: 'Tengo que hacer algo para ayudar a la gente a tomar el control de su propia trayectoria profesional'", dijo.

Dado que muchas empresas han tenido que transformar sus modelos de negocio para adaptarse al ámbito digital, Campos quería encontrar una forma de ayudar a los profesionales del sector de la moda y el comercio minorista que no tuvieran tanta experiencia en el ámbito digital, a pivotar de una forma que les permitiera mantener o conseguir sus puestos de trabajo.

Esto es lo que dio lugar a la creación de Fashion Launchpad, una plataforma de suscripción premium que ofrece educación a la carta para los profesionales de la moda y el comercio minorista.

"Fashion Launchpad se centraba en ayudar a crear clases magistrales para los profesionales del comercio minorista y de la moda, de modo que pudieran seguir aprendiendo, creciendo y expandiéndose más allá de lo que hacen actualmente", explica Campos.

La idea era permitir que esos profesionales adquirieran conocimientos adicionales y recibieran una formación complementaria en el sector, sin tener que gastar mucho dinero o volver a estudiar.

"Se trata de una educación y un conocimiento accesibles, que ya no atesoramos, sino que compartimos y damos a personas de todos los colores, edades, tamaños y formas, la oportunidad de hacer crecer su propia carrera", dijo.

Claves del éxito

En septiembre de 2020, Campos fue nombrado director general de Project Verte, una plataforma de cadena de suministro basada en la nube e impulsada por la inteligencia artificial.

Como aprendiz permanente, Campos siempre ha estado interesada en conocer lo que ocurre en las diferentes funciones de una organización.

Su nuevo cargo le da la oportunidad de navegar por un nuevo espectro, con la aparición del comercio electrónico.

"La visión para mí era entrar realmente y -entendiendo el comercio minorista y sabiendo cómo construir una marca y una empresa- ser capaz de ayudar a su empresa a encontrar el producto adecuado para las necesidades del mercado y encontrar la solución a los problemas que tienen los minoristas", dijo sobre su nuevo papel ejecutivo.

Campos atribuye el éxito que ha encontrado a una serie de factores, a saber, el trabajo duro, la pasión, la persistencia y un nivel saludable de curiosidad.

Con cada función ejecutiva y de liderazgo, también ha aportado una mente y un enfoque innovadores a cada tarea.

"Para mí, se trata del cambio que soy capaz de hacer en las empresas", dijo Campos. "Me encantan los negocios, me encanta crear empresas, me encanta crear marcas y me parece increíblemente estimulante cuando ves el impacto y los resultados de tu duro trabajo".