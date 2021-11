Janine Hernández: La autora latina que guía a los escritores para que se autopubliquen

Janine Hernández tenía sólo nueve años cuando supo que un día se convertiría en una escritora de fama mundial.

"Siempre estaba escribiendo", dijo Hernández en una entrevista con AL DIA.

Ya fueran poesías, relatos cortos o notas para sus amigos en la escuela, escribir era algo que siempre le gustaba hacer.

A los nueve años, decidió presentar algunos de sus poemas a un concurso.

"Y entonces surgió el interés de decir: 'Quiero publicar un libro, es algo que quiero hacer. Y quiero hacerlo el resto de mi vida", reflexiona Hernández.

A partir de ese momento, sus padres hicieron todo lo posible para aprender más sobre la industria editorial y ayudarla a publicar su libro.

Al crecer en Perth Amboy, Nueva Jersey, en una primera generación de inmigrantes colombianos, Hernández siempre admiró el trabajo duro y la dedicación que sus padres siempre mostraron para crear una buena vida para ella.

Cómo autopublicarse

Hernández decidió desde el principio que no quería publicar su libro a través de una editorial tradicional.

"No quería que nadie controlara mis escritos", afirma.

El deseo de convertirse en autora autopublicada estaba ahí desde la infancia, pero Hernández esperó casi dos décadas para cumplir ese objetivo.

"Permití que el miedo me detuviera", dijo. "Tenía miedo de lo que pensaría la gente, me [cuestionaba] si mi escritura era lo suficientemente buena y, literalmente, todos los miedos que se te ocurran me detenían".

Pasó varios años modificando y editando su libro, y luego lo dejaba de lado cada vez antes de repetir el ciclo.

No fue hasta los 26 años cuando cumplió su sueño de la infancia y autopublicó su primer libro, una colección de poesía, pensamientos y citas cortas que había escrito desde los nueve años.

Última publicación de un libro

Desde la publicación de su primer libro, Hernández ha publicado otros cinco.

Su libro más reciente, The Light in Times of Darkness, salió a la venta el 15 de octubre.

El libro, dijo, se divide en dos partes: un lado oscuro, que detalla algunas de las cosas que ha pasado en su vida, incluyendo la depresión posparto, la culpa de la madre, el abuso narcisista y doméstico; y un lado luminoso, donde detalla cómo fue capaz de superar esas situaciones y "todavía vivir una vida realmente buena".

"Comparto mi historia como una especie de memoria, pero también proporciono herramientas y desafío al lector a pensar de una manera diferente y no quedarse en esa mentalidad de víctima", añadió.

A lo largo de su carrera como escritora, Hernández ha mostrado una gran variedad de géneros literarios.

Además de su primer y más reciente libro, también ha escrito un libro infantil espiritual que enseña a los niños a prestar atención a su intuición y a las técnicas de atención plena, un libro de autoayuda que proporciona consejos sobre cómo vivir una vida alegre con gratitud, así como dos libros electrónicos orientados a enseñar a los escritores a autopublicar sus libros.

Ahora reside en Phoenix, Arizona, y se ha convertido en una autora de renombre mundial, ganadora de varios premios y ventas.

Un consultor para los aspirantes a autores

Al intentar publicar a través de una editorial tradicional, Hernández comprendió que a menudo los autores son rechazados varias veces.

Más allá de ser una autora autopublicada por derecho propio, Hernández también quería ayudar a otros autores interesados a pasar por el proceso.

En 2015, comenzó a proporcionar coaching y consultoría uno a uno a autores y escritores que estaban interesados en el proceso de autopublicación.

Cuatro años después, en 2019, lanzó oficialmente The Book Publishing Academy.

"No soy una empresa de publicación de libros, por lo que no tomo regalías de los autores", dijo. "Pero ofrezco coaching y enseño a la gente el proceso completo de publicación para que puedan hacerlo ellos mismos".

A través de su academia, Hernández ayuda a tres tipos de clientela: autores que tienen una idea pero aún no han empezado a escribir, aquellos que han empezado a escribir pero necesitan ayuda con los siguientes pasos, y autores ya publicados que necesitan asesoramiento sobre cómo comercializar su libro y construir su marca como autor.

Señaló que el proceso de autopublicación puede no ser para todo el mundo, ya que un autor autopublicado también está a cargo de ser la cara de su marca, y también debe manejar el marketing, la publicidad, las ventas, el lanzamiento y otros componentes.

"Pero lo mejor es que tienes el control total de todo lo que haces", añade.

Aunque su propio viaje ha presentado muchos desafíos, Hernández siente que ahora ha llegado a un punto en el que ya no tiene que probarse a sí misma, y puede compartir las cosas que ha aprendido con otros escritores.

"Creo que al principio, una persona puede sentirse abrumada porque tiene una idea o puede tener muchas ideas, pero no sabe qué debe hacer con ellas", dijo.

Aconseja a los aspirantes a escritores y autores que creen un esquema y apunten las ideas sobre las que les gustaría escribir, elijan un tema y partan de ahí.

"Este proceso no es fácil, puede ser tedioso [y] hay mucho que hacer", añadió Hernández. "Así que quieres asegurarte de que estás proporcionando la mejor calidad y estás sirviendo a tus lectores lo mejor que puedes, así que quieres hacerlo de la manera correcta".