Cuatro estimadas mujeres líderes serán galardonadas con el premio Take the Lead Greater Philadelphia

Se han anunciado las beneficiarias del premio Take the Lead Greater Philadelphia 2022, y se han seleccionado cuatro destacadas mujeres líderes.

Creada por Girl Scouts of Eastern Pennsylvania (GSEP), Take the Lead es una iniciativa que permite a las Girl Scouts en edad escolar emparejarse con mujeres líderes inspiradoras del área de Filadelfia y seguirlas durante un día para obtener información valiosa sobre sus carreras y recibir orientación para poner en marcha sus redes profesionales.

Cada año, el GSEP encomienda a un comité de antiguas homenajeadas de Take the Lead la selección de las homenajeadas del año siguiente. Las homenajeadas son mujeres que ayudan a nuestras comunidades de diversas maneras y van más allá en sus contribuciones personales y profesionales para servir como modelos ejemplares para las niñas.

Las homenajeadas de 2022 de Take the Lead Greater Philadelphia son:

Dra. Antonia Villarruel, Profesora y Decana de Enfermería Margaret Bond Simon en la Escuela de Enfermería de la Universidad de Pensilvania

La Dra. Villarruel lleva más de 30 años trabajando para reducir las disparidades sanitarias en la comunidad hispana. Es la única decana de enfermería latina en una escuela de la Ivy League y la primera decana de la Universidad de Pensilvania que cuenta con financiación anterior y actual de los NIH. La Dra. Villarruel codirige uno de los 10 nuevos equipos de investigación de todo el país que recibieron subvenciones de los NIH por un total de 14 millones de dólares para ampliar el alcance de la Alianza de Participación Comunitaria (CEAL) de los NIH contra las disparidades COVID-19. También desarrolló Cuídate, un programa destinado a promover la abstinencia y el sexo seguro para los adolescentes latinos y también codirige uno de los 10 nuevos términos de investigación de todo.

Leslie Richards, Consejero Delegado y Director General de SEPTA

Cuando un número cada vez mayor de personas sin hogar, con problemas de adicción y de salud mental se refugiaron en los vehículos y estaciones de SEPTA durante la pandemia del COVID-19, Richards dirigió una innovadora asociación entre SEPTA y la organización sin ánimo de lucro de servicios sociales, Merakey, para emparejar a los profesionales de la salud mental y el abuso de sustancias con los agentes de policía de tránsito para ampliar el tratamiento y los recursos comunitarios a los necesitados. Richards y su equipo apoyaron las cambiantes necesidades de transporte de la comunidad.

Chekemma Fulmore-Townsend, Presidente y Director General de la Red de Jóvenes de Filadelfia (PYN)

Fulmore-Townsend ha dedicado su carrera a preparar a los jóvenes de la ciudad de Filadelfia para que tengan una vida productiva en el mundo laboral. Ella une los servicios a través de sistemas complejos para unir la energía y los objetivos comunes para motivar a los jóvenes y ayudarles a través de la transición de la infancia a la edad adulta. Durante el verano de 2020, dirigió a su equipo para hacer girar rápidamente el programa WorkReady hacia experiencias principalmente remotas tras la orden de permanencia del alcalde Kenney.

Julie Alleman, Director General de los Servicios de Educación y Discapacidad para Niños y Adultos (CADES)

Alleman ha guiado una organización compleja a través de una época histórica y tumultuosa con una energía positiva incesante. Dedica cada momento a pensar en formas de mejorar la vida de la organización y de su gente, desde resolver las operaciones durante una pandemia hasta charlar con un profesional de apoyo directo en su turno para ver cómo lo están afrontando.

"Nuestras 2022 homenajeadas de Take the Lead han cambiado el mundo para mejor, y todos estamos en deuda con ellas por su servicio y liderazgo durante la pandemia", dijo Kim E. Fraites-Dow, Directora General de GSEP en el anuncio.

"Estas mujeres inspiradoras son un ejemplo de lo que es posible hacer frente a la adversidad, y son tremendos modelos para nuestras niñas", añadió.

El evento Take the Lead ayuda a recaudar fondos críticos para el escultismo femenino en el este de Pensilvania, que es más importante que nunca, ya que los efectos de la pandemia siguen siendo frecuentes.

Las homenajeadas de Take the Lead Greater Philadelphia serán celebradas en una ceremonia el jueves 10 de marzo de 2022 en el Crystal Tea Room. Para obtener más información, haga clic aquí.