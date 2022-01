Los premiados hacen eco en la importancia de la compasión y la colaboración para los profesionales sanitarios

La ceremonia de entrega de los premios Top Doctors de AL DÍA reunió a 13 médicos en el escenario el miércoles, y cada uno de ellos hizo eco de un tema crucial: por qué los profesionales sanitarios deben liderar la compasión y la colaboración más que nunca.

El Dr. Daniel Schidlow, profesor de pediatría de la Universidad de Drexel, fue el maestro de ceremonias del evento, presentando a Kevin Mahoney, director general del Sistema de Salud de UPenn (UPHS) y presidente de la junta consultiva de Top Doctors de AL DÍA, para que compartiera unas palabras.

Mahoney marcó inmediatamente el tono de la celebración con un mensaje de empoderamiento, en el que denominó las cuatro C, a todos los galardonados presentes.

"Las cuatro C son Cuidado, Compasión, Colaboración y Desafío", dijo Mahoney. "Tenemos que trabajar juntos, mientras seguimos mostrando cuidado y compasión por nuestros pacientes. Os animo a que, cuando volváis a vuestro hospital de origen, sigáis colaborando y desafiándoos unos a otros."

También se refirió a la creciente necesidad de abogar por una representación diversa en el campo de la medicina, y a la importancia de la responsabilidad del liderazgo en nuestro tiempo.

La oradora invitada Natalia Ortiz-Torrent, MD, FAPA, FAPM, FPCP, de Temple Health, anunció los dos primeros ganadores del premio al líder emergente Top Doctors de AL DÍA, Hema Datwani, MD, y el líder estudiantil, Juan Cerezo.

Ortiz-Torrent señaló que su sueño se hizo realidad al participar en una celebración de otros colegas médicos latinos, y ser quien honrara a Datwani y Cerezo con sus premios.

Cerezo, estudiante de medicina en la Facultad de Medicina Lewis Katz de la Universidad de Temple, recibió el premio al líder estudiantil y un premio en metálico de AL DÍA.

Aunque no es oriundo de Filadelfia, Cerezo dijo que las necesidades médicas de la ciudad le motivan a trabajar duro, y cada día se siente movido por la compasión hacia los pacientes que ve.

"Me siento muy bien acogido aquí en la comunidad de Filadelfia. No esperaba involucrarme tanto como lo hice, pero vi una necesidad, especialmente con otros latinos que me ayudaron a llegar aquí, y así es como me involucré", dijo Cerezo.

La líder emergente Datwani dijo que estaba muy agradecida por el reconocimiento de su trabajo, y que el premio era un símbolo de su devoción por servir a los latinos.

"Es un gran honor ocuparse de la comunidad latinoamericana y es una parte integral de lo que soy", dijo.

Otros galardonados, como la doctora Xilma Ortiz-González, del CHOP, la doctora Alda María Gonzaga, del Centro Médico de la Universidad de Pittsburgh (UPMC), y el doctor Mario Cruz, del Philadelphia FIGHT, se hicieron eco de discursos similares con un llamamiento a la acción para que los médicos creen más oportunidades para las generaciones más jóvenes.

"Gracias, es un gran honor", dijo Ortiz-González. "Es un camino muy largo para llegar a ser médico-científico, pero espero que el trabajo se traduzca en una mejor atención para el futuro y espero ser un modelo para la próxima generación".

El resto de la velada siguió con discursos de agradecimiento y de ánimo por parte de todos los demás galardonados, entre los que se encontraban el doctor Christian Witzke, la doctora Gysella B. Muñiz Pujalt, la doctora María Elena Vega-Sánchez, la doctora Maribel Hernández, el doctor Diego G. Chaves-Gnecco, MPH, FAAP, el doctor Roberto Ortiz-Aguayo, MMM, y el doctor Víctor Díaz.