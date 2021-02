Las Afro Latinas aportan nuevas perspectivas a la América corporativa

La interseccionalidad de ser mujer, negra y latina en la América corporativa es "un tema que no se discute lo suficiente", dice Cid Wilson, presidente y CEO de la Asociación Hispana de Responsabilidad Corporativa (HACR).

Para profundizar en este tema, con motivo del Black History Month, la HACR organizó un seminario web llamado Afro-Latinas en la América Corporativa: una conversación sobre raza y género.

Las panelistas fueron cuatro destacadas ejecutivas Afrolatinas: Amaly Homer, Marketplace Retiree & Individual Exchange Leader de Mercer; Laura James, Global Director of Community Relations of UPS; Margaret Miranda, Senior Associate y Talent Acquisition de New York Life, y Marianela Peralta, General Counsel & Corporate Secretary de Allegis Global Solutions.

Sidny Benavides, directora ejecutiva de la League of United Latin American Citizens (LULAC) , fue la moderadora.

Las ejecutivos comenzaron reconociendo que se han enfrentado al colorismo en la sociedad y en el lugar de trabajo. "El colorismo es algo que todos experimentamos en todas nuestras nacionalidades", dijo Margaret Miranda. "Es algo que está realmente arraigado en nuestra cultura, por desgracia".

Marianela Peralta coincidió con Miranda y añadió: "Crecemos con mucho de eso (del colorismo). Pero a medida que pase el tiempo, eso cambiará porque la generación más joven es más abierta y está dispuesta a denunciar ese tipo de comportamiento".

En ese sentido, los cuatro coincidieron en que el impacto del movimiento Black Lives Matter ha despertado una mayor conciencia sobre la raza y la disparidad a todos los niveles. "Este último año ha permitido que la gente entienda que no se pueden dar por sentadas cosas como la desigualdad y la falta de justicia", dijo Laura James.

Para Amaly Homer, cada vez que una persona negra se ve expuesta al asesinato de otra persona negra o incluso solo lo escucha sigue siendo traumático. "En el lugar de trabajo, se necesitan 14 días de salud mental para recuperarse", dijo ella.

Pero, ¿cómo le va realmente al mundo empresarial en cuanto a la diversidad y la inclusión?

Peralta cree que se trata de "un matiz que sólo están empezando a comprender", mientras que para Miranda la educación y la concienciación, al menos en su carrera, "ha aumentado bastante en los últimos 20 años".

James dijo que la experiencia en su lugar de trabajo también ha sido positiva. "El mero hecho de introducir la equidad en el debate y tener un sentido inherente de los prejuicios que rodean a la organización ha sido muy refrescante".

Homer, sin embargo, ha notado que todavía hay muchos eventos y paneles en los que los líderes que están siendo representados no son en su mayoría Afro-Latinos.

"Somos unificadoras. Las afro-latinas podemos aportar múltiples perspectivas a la mesa", dijo Homer.

Cuando se les preguntó qué le dirían a una joven Afro-Latina que está comenzando su carrera, sus consejos fueron: "Camina siempre con orgullo", "busca un patrocinador o un mentor", "mantente optimista, sé innovadora", "tienes mucho poder: úsalo, aprovéchalo para el bien".