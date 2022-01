United Way pone en marcha el Centro del Conocimiento para paliar la pobreza en la región

Para ayudar a abordar la pobreza en la región, United Way of Greater Philadelphia and Southern New Jersey (UWGPSNJ) ha anunciado oficialmente el lanzamiento de The Knowledge Center.

El nuevo centro servirá como un centro basado en la evidencia que proporciona un análisis y datos perspicaces y continuos en torno a los desafíos que enfrentan nuestras comunidades.

Los datos se utilizarán para orientar las soluciones destinadas a aliviar la pobreza y mejorar los resultados de la vida de las poblaciones más vulnerables de la región.

El UWGPSNJ también ha anunciado que la Dra. Andrea Anderson, nueva directora de conocimiento de la organización, dirigirá el Centro de Conocimiento y será responsable de desarrollar, implementar y dirigir sus programas y actividades. Su carrera abarca 27 años, durante los cuales ha realizado evaluaciones de programas, análisis de políticas e investigaciones aplicadas para organizaciones no gubernamentales, fundaciones y grupos de liderazgo cívico tanto en el ámbito nacional como internacional.

"Tenemos la suerte de tener a Andrea al frente. Bajo la dirección de Andrea, el Centro representa una extensión del compromiso de United Way de utilizar los datos y la investigación para fundamentar las políticas, la concesión de subvenciones y las decisiones de inversión en el sector público y privado", dijo Bill Golderer, presidente y director general de UWGPSNJ, en un comunicado de prensa.

Como directora de conocimientos, la Dra. Anderson trabajará en estrecha colaboración con socios de investigación locales y nacionales para diseñar y desarrollar estrategias que permitan evaluar los activos y los retos regionales relacionados con la pobreza.

Los datos recogidos por el Centro de Conocimiento ayudarán a maximizar el valor de las grandes iniciativas de movilidad económica de la región, a aumentar la comprensión de los factores que impulsan la pobreza y a promover inversiones de impacto operativo.

"Creo que podemos crear una mesa lo suficientemente grande para que todos los que se dedican a reducir la pobreza y a ampliar las oportunidades en la región -nuestros socios en materia de subvenciones, los funcionarios electos y las empresas patrocinadoras- den un significado colectivo a los datos y a los resultados de la evaluación, y aprendan cómo podemos ser todos más eficaces a medida que avanzamos hacia nuestra visión compartida", dijo Anderson.

Los retos económicos de Filadelfia

Filadelfia es la más desfavorecida económicamente de las grandes ciudades de Estados Unidos, con más del 23% de los residentes viviendo por debajo del umbral de la pobreza, es decir, menos de 26.000 dólares al año para una familia de cuatro miembros. Además, el 11% vive con menos de la mitad de esa cantidad.

Esto equivale a más de 350.000 personas que viven cada día en una crisis financiera.

En 2021, la UWGPSNJ y la ciudad de Filadelfia se asociaron para crear The Promise, una nueva iniciativa plurianual para recaudar fondos e invertir en la ciudad de forma que permita abordar la pobreza de forma directa mediante una acción colaborativa.

The Promise ha invertido 4,8 millones de dólares en socios comunitarios de alto rendimiento para conectar a personas y familias con importantes programas de seguridad económica y prestaciones públicas que pueden crear estabilidad y un camino para salir de la pobreza.

El enfoque inaugural del Centro de Conocimiento será aprender y evaluar la agenda de La Promesa para tener al menos 100.000 personas menos en la región experimentando la pobreza para el año 2025.

Su objetivo es trabajar junto a los miembros de la comunidad para aumentar sus ingresos y crear carreras sostenibles.