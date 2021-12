Recordando a dos pilares filantrópicos que donaron millones a causas benéficas

Cuando se habla de líderes filantrópicos en Filadelfia y en todo el valle de Delaware, es imposible no mencionar los nombres de Kal y Lucille Rudman.

Sus contribuciones a causas filantrópicas son casi inigualables. La pareja, que estuvo casada durante más de 63 años, donó millones de dólares a lo largo de los años a causas dignas.

Para potenciar este esfuerzo, los Rudman crearon la Fundación Kal y Lucille Rudman, una organización comunitaria filantrópica que presta apoyo financiero a programas y causas, principalmente en los ámbitos de la educación y la seguridad pública.

Uno de los mayores beneficiarios de la Fundación Kal y Lucille Rudman fue el Klein College of Media and Communication de la Universidad de Temple y la Temple University Television (TUTV).

"Kal y Lucille Rudman tuvieron un profundo impacto en el Klein College of Media and Communication. Sin su generoso apoyo, la televisión de la Universidad de Temple, nombrada por sus colegas hace unos años como la mejor emisora de televisión universitaria del país, probablemente no existiría", dijo el decano de la facultad Klein, David Boardman, en un comunicado.

Paul Gluck, director general de TUTV y amigo íntimo de los Rudman, elogió a la pareja por creer en el potencial de los estudiantes de Temple, así como el compromiso de TUTV con los aspirantes a profesionales de los medios de comunicación.

"Cuando piense en ellos en los próximos años, recordaré su inagotable entusiasmo por ayudar a los demás, nuestras llamadas telefónicas nocturnas sobre el progreso de nuestros estudiantes y muchas risas", dijo.

Con casi 4 millones de dólares en donaciones, los Rudman crearon el Centro de Producción de Medios Kal y Lucille, y contribuyeron a varias iniciativas, como el Fondo de Proyectos Especiales de TUTV, el Fondo de Premios a los Antiguos Alumnos Lew Klein en los Medios de Comunicación, el Fondo de Becas en Memoria de Maxine Edelson Elkin y el Fondo de Mejoras del Laboratorio/Clase del Colegio Klein.

"Las contribuciones de los Rudman significan que en los próximos años podremos preparar a los estudiantes de Temple para que sean magníficos profesionales de los medios de comunicación", añadió Boardman.

Más allá de Temple, la labor benéfica de los Rudman incluye la donación de 25.000 dólares anuales para financiar becas universitarias a los graduados del programa de desarrollo profesional "Health Tech", que coloca a los estudiantes del Olney High School en el St. Christopher's para que adquieran experiencia y confianza; la concesión de becas a cientos de agentes de policía de Filadelfia para que tomen cursos en el Community College de Filadelfia, y mucho más.

Nacido en 1930 en Filadelfia, el Sr. Rudman se graduó en el Central High School antes de obtener una licenciatura en educación por la Universidad de Pensilvania, y un máster en educación por Temple.

Antes de ser conocido por su filantropía, pasaba los días trabajando como profesor y las noches como disc-jockey en Camden.

Su carrera en la industria le llevó a ser el primer editor de R&B de la revista Billboard antes de iniciar su primera publicación comercial de la industria musical, el Friday Morning Quarterback. Posteriormente, creó otras cinco publicaciones musicales.

El Sr. Rudman también trabajó 12 años con lo que entonces era la Federación Mundial de Lucha Libre (ahora WWE), como anunciador y locutor llamado, "Killer Kal".

En 2011, el Sr. Rudman fue nombrado miembro del Salón de la Fama del Colegio Klein de Temple.

Lucille Rudman también comenzó su carrera como profesora, antes de unirse a los esfuerzos filantrópicos de su marido.

La fundación de los Rudman reportó activos netos de 5,2 millones de dólares en 2019, que es el último año en que sus declaraciones de impuestos federales están disponibles públicamente. Casi 400.000 dólares ese año fueron donados para apoyar escuelas, centros de salud, universidades y la Comisión Ciudadana del Crimen.

Aunque el señor y la señora Rudman fallecieron el 30 de noviembre y el 2 de diciembre, respectivamente, sus nombres y legados seguirán vivos durante generaciones.

Todo ello se debe a la labor benéfica que han realizado y a las innumerables vidas en las que han tenido un impacto positivo a lo largo de los años.