Philly's Way Home es el primer programa que busca soluciones en materia de vivienda para las personas LGBTQ+

El Way Home es un proyecto de realojamiento rápido que ha tenido un gran impacto en Filadelfia.

Fundado mediante una llamativa colaboración, el programa es el primero de este tipo en el país y el primero diseñado específicamente para adultos LGBTQ+.

El programa tiene ahora un año y medio de vida, y está financiado por la ciudad. Way Home fue puesto en marcha por SELF Inc. y el Centro LGBT William Way.

Operado a través de SELF, Inc., el programa es un componente del Centro Comunitario LGBT William Way y del proyecto de Realojamiento Rápido (RRH) de la Oficina de Servicios para Personas sin Hogar de Filadelfia.

El programa de Realojamieto rápido es un modelo de vivienda primero, y está destinado a ser un modelo de barrera extremadamente baja.

Las remisiones provienen del Centro de Intercambio de Información de la Oficina de Servicios para Personas sin Hogar (OHS) a través del Sistema de Remisión a la Vivienda Basado en la Evaluación y la Entrada Coordinada (CEA-BHRS).

Utilizando una subvención de 400.00 dólares de la Ley CARES, Way Home pagará -durante un año- una parte del alquiler de 40 residentes LGBTQ+ que se han quedado sin hogar.

El plan Way Home

El programa es de apoyo para la comunidad LGBTQ+, competente en materia de transexualidad, antirracista y ofrece servicios bilingües. Los miembros del personal que hablan español están disponibles para ayudar a los solicitantes de habla hispana.

"Queremos centrar el acceso al lenguaje y la justicia en esto", dijo Cara Tratner, Directora Asistente de Vivienda en SELF, Inc. "Hay barreras sistémicas para los hispanohablantes y las comunidades de inmigrantes en particular para acceder a la vivienda".

Aproximadamente cinco de los 30 inscritos en el programa Way Home se han identificado como latinos o latinas, varios de los cuales hablan español.

Way Home ofrece asistencia para el alquiler a personas que sufren la falta de hogar, y se centra específicamente en las personas LGBTQ+. El programa ha elegido como objetivo la lucha contra la falta de vivienda entre los adultos transgénero y no conformes con el género.

"Una cosa muy fácil de decir acerca de la falta de vivienda, en particular entre las personas trans, es que no hemos hecho un gran trabajo de saber lo extendido que está el problema de la vivienda en las comunidades LGBT y en las comunidades trans específicamente", dijo Michael Hinson, Presidente y Director de Operaciones de SELF, Inc.

Según los informes, la tasa de personas sin hogar entre estos grupos ha aumentado desde 2017, pero también lo ha hecho la visibilidad de las personas trans sin hogar.

"Algunos dicen que ha habido un aumento. Bueno, parte del aumento es que [están] recogiendo más información", dijo Hinson. "Todavía hay barreras. Barreras realmente enormes para que las personas LGBT entren en el sistema de vivienda o en el sistema de personas sin hogar".

A pesar de que se está prestando más atención a las comunidades afectadas, a algunos les preocupa que la falta de información y comprensión siga siendo un obstáculo para la solución.

Las barreras se interponen entre las personas trans y el sistema de vivienda, afectando especialmente a grupos como los de las comunidades latinas, las comunidades de inmigrantes africanos, las comunidades que no hablan inglés y las comunidades de jóvenes.

El programa Way Home utiliza un proceso que abarca a los arrendadores de la ciudad que son respetuosos con el colectivo LGBTQ+. Después de localizar un casero y un apartamento para una persona, el programa Way Home ayuda a pagar la vivienda, y luego ayuda a poner en contacto a las personas con empleos y servicios.

Sin embargo, a Way Home le resulta difícil encontrar arrendadores LGBTQ+, o cualquier arrendador que esté interesado en trabajar con personas que se recuperan de la falta de hogar.

Way Home: considenraciones del programa

Al someterse al proceso de selección, los hogares no serán excluidos de la asistencia sobre la base de criterios que "se supone para predecir" los resultados exitosos, tales como: el empleo, los antecedentes penales, la historia de la salud mental, la historia médica, y la evidencia de la motivación.

Este proceso omitido por Way Home no suele abandonarse. Cuando se intenta predecir el éxito, la respuesta suele ser quién parece ser más empleable.

"En un sistema en el que las personas trans negras tienen tantas barreras para conseguir empleo, que tienen menos probabilidades de encontrarlo en ese año debido a todas las capas de discriminación... eso no significa que no deban merecer su derecho básico... el derecho humano de tener una vivienda", dijo Tratner.

A la hora de considerar qué criterios predicen resultados exitosos, y cómo evitar las trampas de un sistema de este tipo, depende de cómo se defina el éxito.

En cualquier caso, el éxito de un inquilino después de la asistencia no define los logros que alcanzó mientras era asistido.

"Es posible que alguien que padezca una enfermedad mental grave no pueda permanecer en una vivienda permanente después de este programa, porque no tiene todos los recursos y apoyos que necesita, pero en nuestra opinión eso no significa que no deba seguir obteniendo una vivienda", dijo Tratner.

Para ser elegible para el programa Way Home, una persona debe tener más de 18 años de edad, estar en o por debajo del 30% de la Sección 8 de la renta media del área (AMI), y vivir en un refugio de emergencia o en algún lugar no adecuado para vivir, como el propio vehículo.

A partir de ahora, Way Home está recibiendo un número abrumador de solicitudes de ayuda para la vivienda. Recientemente, la lista de espera del programa superaba el triple de su capacidad, según informó Billy Penn.

En medio de estos obstáculos, la falta de viviendas asequibles en Filadelfia se suma al reto.

"Si no aumentamos el parque de viviendas que se generan para la gente pobre... gente que vive con un salario mínimo de 15 dólares o menos, gente que es mayor y tiene ingresos fijos... [entonces] la vivienda para esa gente sin algún tipo de subvención, sin algún tipo de apoyo o servicio, es realmente, por desgracia, un sueño", dijo Hinson.

Algunos de los que solicitan el programa se ven sometidos a una lista de espera que requiere meses de paciencia. La falta de claridad en torno a la vivienda definitiva puede causar más ansiedad a los solicitantes sin hogar.

"Mucha gente necesita más de un año de apoyo a la vivienda debido a nuestra crisis de vivienda asequible", dice Tratner.

En adelante, Way Home funcionará primero durante un año de servicio de realojamiento, y luego el programa evaluará este periodo para considerar la mejor manera de avanzar.

Teniendo en cuenta la cantidad de solicitantes, es de esperar que el programa pueda seguir adelante con otra ronda de ayuda a la vivienda.

Hinson cree que los factores que contribuyen a la falta de vivienda están interconectados, y son un reflejo de un sistema roto que se niega a ofrecer un borrón y cuenta nueva a quienes lo necesitan.

"En el momento en que alguien se queda sin hogar, y necesita servicios de vivienda o sin hogar, eso es sólo un síntoma indicativo de un sistema que tiene un fracaso integral para grupos muy particulares de personas", dijo Hinson.

Con tantos solicitantes, es preocupante que no haya más recursos repartidos por toda la ciudad para garantizar que la población de Filadelfia tenga una vivienda, pero Way Home es un comienzo".

Se puede encontrar más información sobre el programa Way Home y formas de contacto en el resumen del programa.