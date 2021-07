Pew concede $3 millones en ayudas para corregir desigualdades en educación y salud en Filadelfia

El 13 de julio, The Pew Charitable Trusts anunció la distribución de casi $3.5 millones en nuevas subvenciones en un esfuerzo por ayudar a los residentes y organizaciones del área de Filadelfia a mitigar algunos de los impactos del COVID-19.

Aproximadamente $3.2 millones se destinarán a tres áreas sin fines de lucro destinadas a brindar resultados de salud y educación más equitativos para adultos y niños de bajos ingresos. El resto se destinará a restaurar y mejorar un espacio público vital a lo largo del río Schuylkill.

"Con estas últimas subvenciones, The Pew Charitable Trusts se complace en continuar ayudando a la región de Filadelfia y sus residentes a avanzar hacia la recuperación de los impactos económicos y de salud de la pandemia", dijo Frazierita Klasen, vicepresidenta senior y responsable del trabajo de Pew en Filadelfia, en un comunicado de prensa.

La Metropolitan Area Neighborhood Nutrition Alliance (MANNA) recibirá una subvención de crecimiento del Pew Fund for Health and Human Services, valorada en $2 millones durante cinco años, para ayudar a expandir el número de personas con enfermedades crónicas que reciben comidas adaptadas médicamente y asesoramiento nutricional para mejorar los resultados de salud y la calidad de vida en general.

La subvención de crecimiento representa una importante inversión de carácter flexible, a largo plazo, diseñada para fortalecer la capacidad de las agencias locales de salud y servicios humanos para brindar a más habitantes de Filadelfia de bajos ingresos servicios basados en la investigación para mejorar la salud, el bienestar y la estabilidad general.

"The Pew Fund se complace en otorgar nuestra segunda subvención de crecimiento a MANNA para respaldar su papel fundamental en garantizar que más pacientes con enfermedades crónicas de bajos ingresos tengan acceso a la nutrición que necesitan para lograr una salud y un bienestar óptimos", dijo Kristin Romens, directora de proyectos del Pew Fund for Health and Human Services en Filadelfia.

Children’s Hospital of Philadelphia PolicyLab recibirá $1 millón durante cuatro años para reforzar sus esfuerzos continuos para informar de políticas y prácticas nacionales y locales efectivas destinadas a lograr resultados de salud equitativos y óptimos para niños y adolescentes.

Los fondos se destinarán específicamente a ayudar a PolicyLab a realizar investigaciones y promover el seguro médico universal para niños y familias, explorar y abordar las formas en que COVID-19 ha afectado las disparidades raciales en los resultados de salud para niños y familias, y promover programas y políticas intergeneracionales que reconozcan la conexión entre la salud de los niños y el bienestar físico, mental y social de sus cuidadores.

Springboard Collaborative ha sido galardonada con una subvención operativa de Pew de $180,000 durante dos años, para ayudar a la organización a mejorar la alfabetización de los estudiantes y combatir las pérdidas de aprendizaje que se vieron exacerbadas por el cierre de escuelas inducido por la pandemia.

Las subvenciones operativas son otro tipo de subvención que proporciona Pew, y consisten específicamente en una subvención más pequeña y de corto plazo que permite a las organizaciones cubrir una brecha de servicio crítica o la necesidad de una población desatendida.

Los fondos se destinarán a ayudar a llevar el programa Springboard Learning Accelerator a más escuelas en vecindarios de bajos ingresos en Filadelfia. Es un programa que proporciona la estructura y el apoyo que los educadores y las familias necesitan para establecer y alcanzar las metas de lectura para los estudiantes de jardín de infancia a tercer grado.

“Los adultos y los niños de nuestra región han experimentado durante mucho tiempo disparidades en los resultados de salud y educación, y COVID-19 ha proporcionado un claro recordatorio de la necesidad de trabajar hacia un cambio significativo y equitativo”, dijo Romens.

Bartram’s Garden recibirá $300,000 durante dos años para apoyar la restauración, el mantenimiento y la mejora del jardín. Los proyectos clave que ayudarán con la financiación incluyen la mejora de espacios públicos y bancos; mejorar las actividades recreativas y educativas; y trabajar con los líderes comunitarios del suroeste de Filadelfia para destacar las prioridades y los talentos de los residentes locales. Esto se hará a través de programas específicos, inversiones y oportunidades de desarrollo juvenil remuneradas.

“Las cuatro organizaciones beneficiarias brindan programas y recursos fundamentales que mejorarán el bienestar y la calidad de vida general de los habitantes de Filadelfia de distintas edades, orígenes y vecindarios”, dijo Klasen.