Mom Your Business ayuda a las madres negras y marrones a prosperar en los negocios

Fundar una organización sin ánimo de lucro no era el futuro que Tanya T. Morris imaginaba cuando se graduó en la universidad. En realidad quería ser escritora.

"Quería ser la Spike Lee femenina", dijo durante una entrevista con AL DIA. "Quería hacer películas y programas de televisión".

Después de graduarse, escribió para varios periódicos, como el Philadelphia Tribune y el Daily News. Dice que este trabajo la convirtió en una escritora más disciplinada. Aparte de escribir, la mayor parte de su trabajo ha sido en el sector no lucrativo.

A lo largo de los años, ha sido asistente social, profesora sustituta y trabajadora de divulgación, por nombrar algunos. Durante este tiempo también ha escrito tres libros sobre motivación: "The Power of One", "Drop Your Baggage" y "Divine Inspirations".

La idea de "Mom Your Business" surgió de un evento del mismo nombre. El evento se celebró el Día de la Madre e incluyó el visionado de la película Dream, Girl, la actuación de una banda de chicas y una mesa redonda. Un amigo animó a Morris a seguir organizando actos como éste.

Morris desarrolló más eventos diseñados específicamente para ayudar a las empresarias con familia. El objetivo es ayudarlas a compaginar sus compromisos.

"No hablamos de equilibrar. Hablamos de combinar. Y la combinación requiere priorizar la familia, el negocio y el trabajo", dice.

Ayudan a los empresarios a conseguirlo ofreciéndoles tutoría y poniéndoles en contacto con expertos en la materia.

Antes de la pandemia, Mom Your Business quería crear un espacio de coworking para sus empresarios. Pudieron acceder a este tipo de espacio, en el Centro de Ciencias de la Universidad, justo antes de que todo se cerrara.

Durante el cierre, desarrollaron su programa Founders to Funders: Programa de aceleración de empresas.

Pudieron conseguir un nuevo espacio de oficina de co-working en 76 Forward.

Además del acelerador de empresas, Mom Your Business organiza eventos como The Holiday Link Up!, un evento de tiendas pop-up para pequeñas empresas, y concursos de presentaciones. Actualmente tienen un concurso programado para el 15 de diciembre de 2021. El evento es en asociación con Zenith Wealth Partners y Women's Way. Diez mujeres competirán para ganar el primer premio de 50.000 dólares.

Al hablar del futuro, Morris dice que planean hacer crecer el programa de aceleración de negocios dividiéndolo en varios programas específicos de la industria. También pondrán en marcha un fondo de impacto comunitario para invertir dinero en empresarios negros y marrones.