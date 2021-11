Ernest Owens, devoto defensor de todas las comunidades de color

Cuando Ernest Owens decidió que quería seguir una carrera en los medios de comunicación, fue porque vio lo poderosos e influyentes que son los medios como mecanismo.

Al principio, entró en la Universidad de Pensilvania interesado en la política, con la creencia de que el poder político era el principal catalizador del cambio.

Sin embargo, con el paso de los años, Owens empezó a ver cómo los medios de comunicación y su consumo frecuente es lo que realmente ha moldeado la percepción de muchas personas sobre los políticos, las comunidades, la cultura pop y mucho más.

"Y fue entonces cuando dije: 'Quiero formar parte de ese movimiento'", dijo Owens en una entrevista con AL DÍA.

Al cambiar su carrera de ciencias políticas a comunicaciones, empezó a estudiar el efecto que tienen los medios de comunicación en las personas y las comunidades y exploró varias formas de periodismo en el proceso.

Tuvo un programa de radio, escribió como columnista para el periódico estudiantil de UPenn, The Daily Pennsylvanian, y también hizo algunas noticias en televisión, desarrollando aún más su interés.

Sin embargo, durante ese proceso, Owens empezó a notar algo muy llamativo.

"Empecé a reconocer que las personas que informaban, editaban y distribuían las noticias no se parecían a mí", dijo Owens.

"Eso me decidió a ser periodista porque vi el poder de los medios de comunicación, pero también la falta de representación. Y esos dos factores realmente cambiaron mi pasión personal para dedicarme a esto a tiempo completo", continuó.

El paisaje mediático de Filadelfia

Desde que llegó a Filadelfia como estudiante universitario en 2010, Owens ha tenido la oportunidad de conocer la industria de la ciudad.

Describe el panorama actual de los medios de comunicación en Filadelfia como "prometedor con disparidad".

"Hay mucho potencial para que nuestro ecosistema de medios de comunicación avance y crezca y se vuelva más diverso, pero también sigue siendo muy pesado con disparidades masivas a través de líneas raciales, de género y socioeconómicas", dijo.

Owens también señaló la falta de equidad en la representación, el liderazgo y el acceso a los medios de comunicación.

Sin embargo, también ha visto progresos en los esfuerzos de muchas organizaciones de noticias para abordar algunas de esas disparidades.

A la pregunta de por qué son importantes la representación, la diversidad y la inclusión, Owens sugirió que todo se reduce a la precisión.

"El periodismo consiste en ser preciso", dijo. "Ser oportuno y ser justo. Y no puedes decir que eres una institución justa, precisa y oportuna si no priorizas la diversidad y la inclusión".

En una ciudad tan diversa como Filadelfia, dar prioridad a los distintos orígenes y características demográficas de la población que consume las noticias mediante una redacción diversa debería ser un hecho.

"Lo veo desde una perspectiva ética", dijo Owens. "La diversidad y la inclusión deben darse en las redacciones porque así es como mantenemos nuestra credibilidad".

"Si no tenemos redacciones en toda esta región que reflejen la diversidad de la misma, nuestra credibilidad seguirá siendo cuestionada".

Empezar un imperio

A lo largo de su carrera profesional, Owens nunca ha trabajado a tiempo completo como periodista para un solo medio de comunicación.

Ha mantenido su carrera trabajando como freelance, colaborador, contratista o a tiempo parcial con varias empresas de medios de comunicación, como The Huffington Post, USA TODAY, TheGrio, CNN, Philadelphia Magazine y otras.

Señaló que parte del razonamiento es su deseo de tener un mayor nivel de libertad y expresión creativa con su trabajo.

En 2018, Owens lanzó oficialmente su propia compañía de medios, Ernest Media Empire, LLC.

"Lo empecé como una forma de hacerme responsable de ser una voz libre y sin molestias", dijo.

Su empresa se especializa en la escritura, las comunicaciones y la consultoría y trabaja con otras empresas de medios para proporcionar esos servicios.

"Lo que significa es que tengo una agencia para mi voz", dijo Owens sobre el lanzamiento de su empresa. "Consigo tener ese tipo de control creativo que no veo que ocurra lo suficiente en las redacciones a todos los niveles".

Señaló que un periodista no debería tener que trabajar en The New York Times para decir la verdad al poder sin reparos o en una publicación de propiedad negra o marrón para hablar de la raza.

"Tengo la capacidad y la libertad de hacer esto en lugares que históricamente no aceptan o fomentan ese tipo de libertad de expresión, y estoy feliz de que eso me haya permitido explorar todas mis pasiones y búsquedas sin sentirme limitado", dijo.

Último esfuerzo con AL DÍA Foundation

Cuando surgió la oportunidad de convertirse en miembro del consejo de administración de AL DÍA Foundation, Owens la aprovechó.

Como presidente de la Asociación de Periodistas Negros de Filadelfia, Owens siempre ha querido apoyar no sólo a los periodistas negros, sino a todos los periodistas de color.

"Realmente quería solidarizarme con otras comunidades diversas en el panorama de los medios de comunicación de Filadelfia", dijo Owens sobre su decisión de convertirse en miembro de la junta.

Aunque a menudo ha visto silos entre periodistas diversos y su cobertura mediática, a Owens le gustaría ver más inclusión dentro de esas comunidades diversas.

"Somos más fuertes cuando estamos juntos... creo en eso", señaló. "Es importante que si se me da la oportunidad de ser solidario con otras comunidades de color, aproveche esa oportunidad".

La creencia de Owens es que compartir sus recursos y su comprensión de la industria de los medios de comunicación con un grupo de personas que también se beneficiarían de tener esos mismos recursos y experiencia en la industria, les ayudará a prosperar en sus propias carreras.

"Porque cuando los periodistas latinos tienen éxito en esta industria, los periodistas negros y otros periodistas de color también tienen esa oportunidad... Y creo que es importante que estemos más conectados y tengamos estas conversaciones juntos en lugar de en silos", dijo.