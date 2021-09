"El MLC en Español", una nueva iniciativa para involucrar a los actuales y futuros hispanohablantes

Para conmemorar el Mes de la Herencia Hispana, el Mechanical Licensing Collective (El MLC) está lanzando una nueva iniciativa diseñada para involucrar a los miembros actuales y potenciales de habla hispana de la organización.

La nueva iniciativa "El MLC en Español" tiene como objetivo proporcionar recursos en español fácilmente disponibles para individuos y grupos.

Fue desarrollada por Dae Bogan, Jefe de Asociaciones con Terceros de El MLC y es el resultado de una colaboración entre Take Creative Control Latin, Protege Tu Música TV, LLC, Songwriters of North America (SONA) y varias otras organizaciones.

"El género de la música latina ha experimentado un enorme crecimiento en las plataformas digitales en los últimos años y, como resultado, reconocemos que hay una necesidad real de dar a conocer a los creadores de música de habla hispana sobre The MLC y cómo nuestra organización puede ayudarles", dijo Bogan en un comunicado de prensa.

La iniciativa se llevará a cabo la semana del 27 de septiembre y contará con el lanzamiento de amplios materiales informativos y activos sobre The MLC en español, así como dos seminarios web organizados por The MLC y las organizaciones asociadas a la iniciativa.

"Dae ha hecho un magnífico trabajo organizando esta importante iniciativa para el CLM, y estoy muy agradecido por la participación de nuestros socios", dijo Kris Ahrend, director general del CLM, en el comunicado de prensa. "Esta iniciativa es un gran ejemplo de cómo The MLC está poniendo en práctica su compromiso con la diversidad, de una manera que proporcionará beneficios significativos a nuestros Miembros".

Los activos que se darán a conocer durante "El MLC en Español" son una página de aterrizaje en español en el sitio web de The MLC y un video "explicativo" en español que introduce ampliamente a los espectadores el concepto de regalías mecánicas de audio digital y la existencia de The MLC e incluye un llamado a la acción para convertirse en miembro de The MLC.

Además, The MLC pondrá a disposición un nuevo kit de herramientas en español desarrollado para las organizaciones que representan a los creadores de música latina, que incluirá gráficos de medios sociales, el "video explicativo" en español, un diagrama de flujo que desglosa el panorama de las regalías de la música digital en los Estados Unidos en español y materiales de marketing de los dos seminarios web de la iniciativa.

"He tenido el privilegio de colaborar con líderes de la comunidad musical latina que trabajan para promover y avanzar los intereses de los creadores de habla hispana en iniciativas similares en el pasado. Sus comentarios y experiencia han sido inestimables para dar forma a esta iniciativa, que ejemplifica el fuerte compromiso de The MLC de escuchar y trabajar con cada segmento de la comunidad de titulares de derechos a la que servimos", añadió Bogan.

El primer seminario web, presentado por el MLC y SONA, tendrá lugar el martes 28 de septiembre a la 1 p.m. La sesión será conducida por Stephanie Santiago-Rolón, Directora de Take Creative Control Latin, quien dirigirá una conversación con dos polifacéticas creadoras de música latinas -la cantautora-productora-ingeniera colombiana-estadounidense Dahlia Lagos y la cantautora nacida en Costa Rica Dani Blau- y responderá a las preguntas de los participantes.

El segundo seminario web - Comprender y cobrar los derechos mecánicos digitales de los Estados Unidos - tendrá lugar el jueves 30 de septiembre a la 1 p.m. La anfitriona Yira Santiago, CEO y Abogada de Entretenimiento de Protege Tu Música TV, LLC, dirigirá un debate sobre el ecosistema de los derechos digitales de la música en los Estados Unidos para las empresas españolas. El ecosistema de los derechos de autor de la música digital en los Estados Unidos para las canciones en español y cómo los creadores pueden cobrar esos derechos, con los panelistas Katerine Albert (Generalista de Recursos Humanos en El MLC), Henry Alonzo (Miembro de la Junta Directiva de la Asociación de Música Gospel), Alexandria Dávila (CEO de Adarga Entertainment Group) y Mauricio Maestre (Abogado de Entretenimiento en M&M Abogados, Colombia).

"El MLC en Español" es el último componente de los esfuerzos continuos de The MLC para conectarse con todos los titulares de derechos que pueden ser elegibles para recibir regalías mecánicas de audio digital de la organización por el uso de su música por parte de los proveedores de servicios digitales (DSP), y educar a esas personas y grupos sobre el nuevo panorama de las licencias mecánicas tras la aprobación de la Ley de Modernización de la Música de 2018, el alcance del trabajo de The MLC y los beneficios de convertirse en miembro.

The MLC es una organización sin ánimo de lucro designada por la Oficina de Derechos de Autor de los Estados Unidos en virtud de la histórica Ley de Modernización de la Música de 2018.