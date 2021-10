Campus Philly acogerá un evento de reclutamiento de estudiantes negros y marrones en la tecnología

Por segundo año consecutivo, Campus Philly organizará su evento anual de contratación de estudiantes negros y marrones en el sector tecnológico el 19 de octubre.

El evento virtual contará con más de dos docenas de empleadores de tecnología del área de Filadelfia que buscan contratar a diversos estudiantes y recién graduados de la región.

Las vacantes incluirán tanto oportunidades de trabajo como de prácticas para los solicitantes.

"Durante esta feria profesional virtual, esperamos crear conexiones y caminos entre los diversos talentos universitarios de Filadelfia y las principales empresas tecnológicas de la región, con el objetivo de ampliar la diversidad racial dentro del sector tecnológico", dijo la Dra. Jennifer Johnson Kebea, presidenta de Campus Philly, en un comunicado de prensa.

Según un Informe de la Liga de la Economía del Gran Filadelfia de 2016, 70.4% of Philadelphia’s tech workforce is White.

Los empleadores que contratarán en el evento 2021 Black and Brown Students in Tech son:

Comcast – contratación para más de 100 prácticas de verano 2022

JPMorgan Chase & Co. – contratación de más de 100 puestos de nivel inicial y de prácticas

Venture for America

Coded By Kids

GoPuff

Accenture

Sabre Systems

Pennoni Associates, Inc.

SEO Career

Children's Crisis Treatment Center

Vanguard

Dorman Products

Campbell's Soup Company

Elastic

AmerisourceBergen Corporation

Energage

Piano

Freedom Mortgage

Integrichain

Frontline Education

Vertex Inc.

Moody's

Rush Street Interactive

IntePros

Federal Reserve Bank of Philadelphia

Publicis Health

Se anima a los estudiantes universitarios y a los recién graduados que se identifican como racialmente diversos a asistir al evento, y todas las especialidades son bienvenidas.

"Se trata de una gran oportunidad para que los estudiantes universitarios diversos se pongan en contacto con empresarios comprometidos con la igualdad en el lugar de trabajo", añadió el Dr. Kebea.

En la edición del año pasado se produjeron casi 800 contactos directos entre estudiantes y empresarios.

Este año, los asistentes tendrán la oportunidad de relacionarse y entrevistarse con reclutadores sobre puestos vacantes a través de chats de texto y vídeo, y asistir a sesiones informativas en formato de transmisión en vivo durante el evento.

Coded by Kids, una organización sin ánimo de lucro dedicada a la educación tecnológica y uno de los patrocinadores del evento, dirigirá dos sesiones informativas: una centrada en las carreras tecnológicas para los que no tienen estudios de informática, y otra sobre el dominio de la entrevista técnica.

Una tercera sesión informativa contará con representantes de la ciudad de Filadelfia, Venture for America y Coded By Kids, que participarán en una mesa redonda sobre la iniciativa Most Diverse Tech Hub, así como la Campus Philly Tech Scholars program.

El evento de reclutamiento de estudiantes negros y morenos de 2021 tendrá lugar virtualmente a través de Brazen el martes 19 de octubre de 3 a 6 de la tarde. Los estudiantes universitarios o recién graduados interesados pueden inscribirse en el evento aqui.