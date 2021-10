La construcción, un sector en el que los latinos están experimentando un gran crecimiento en Estados Unidos

A nivel nacional, la industria de la construcción está viendo un gran crecimiento del emprendimiento latino.

Entre 2011 y 2019, los trabajadores hispanos de la construcción en Estados Unidos aumentaron un 55% y, según la Brookings Institution, constituyen alrededor del 27% de los trabajadores de la construcción en el país.

Esto ha abierto la puerta al emprendimiento latino en el sector. Sin embargo, en Filadelfia el número de hispanos en el sector de la construcción palidece en comparación.

La Cámara de Comercio Hispana de Filadelfia está haciendo su parte para ayudar a los pocos empresarios latinos del sector a ampliar sus negocios.

Jennifer Rodríguez, presidenta y consejera delegada de la Cámara de Comercio Hispana de Filadelfia (GPHCC), subrayó que en los próximos 10 a 20 años el sector de la construcción experimentará un gran impulso, lo que dará lugar a muchas oportunidades.

Atribuyó el inminente impulso a una infraestructura en decadencia, a la actual crisis de viviendas asequibles y a la demanda de nuevas unidades.

Con ayuda, los latinos pueden desempeñar un papel importante en ese desarrollo.

"Mientras que los latinos son la columna vertebral de la industria de la construcción en el lado de la mano de obra", dijo Rodríguez. "No estamos necesariamente tomando posesión, no estamos creando negocios y no estamos haciendo crecer los negocios en la industria de la construcción al ritmo que nos gustaría".

El miércoles 20 de octubre, la GPHCC organizó su conferencia anual Closing the Gap (Cerrando la brecha), un evento anual para discutir y proporcionar consejos sobre cómo acelerar las oportunidades para los latinos dentro de los sectores e industrias de más rápido crecimiento de la región.

Durante el evento, Rodríguez moderó un panel de discusión que proporcionó una visión general de la industria de la construcción, presentando a Lou Rodríguez, Dayanna Cárdenas y Mike Díaz.

Caminos muy diferentes

Para Díaz, su decisión de entrar en el mundo empresarial se debió a una toma de conciencia que llevaba años gestándose.

"La razón principal por la que lo hice fue porque no sentía que hubiera suficientes personas negras y morenas en la industria", dijo.

Trabajó varios años como director de transmisión en PECO, director de proyectos en una empresa de construcción y, más recientemente, como vicepresidente en una empresa de servicios públicos.

Cuando sintió que la plantilla no reflejaba con exactitud las comunidades a las que se prestaba servicio, Díaz quiso hacer algo al respecto.

Dos semanas después de enviar su carta de dimisión, creó su propia empresa, Semper Utilities, LLC.

"Estuve un año y medio sin coger un céntimo, pero aquí estamos en el tercer año", dijo Díaz. "Llevamos 40 millones y seguimos creciendo".

Lou Rodríguez es un ingeniero civil de formación que no recibió ninguna formación empresarial.

Mientras trabajaba en el Departamento de Aguas de Filadelfia, a menudo entraba en contacto con muchos consultores cuyos trabajos eran similares a los suyos, pero hacían el trabajo por su cuenta.

"Siempre tuve el deseo", dijo Rodríguez acerca de convertirse en consultor. "No sabía cómo iba a hacerlo, pero sabía absolutamente que lo haría; sólo que no sabía cuándo ni dónde".

Acabó dejando la ciudad y trabajando en el sector privado mientras probaba suerte en diferentes negocios, al principio con poco éxito, "porque no estaba muy centrado", dijo.

Finalmente, en 2007 fundó su propia empresa de consultoría de ingeniería, Rodríguez Consulting.

No es un esfuerzo de bricolaje

El espíritu empresarial puede ser un largo viaje, pero quizá el consejo más conmovedor que daría Jennifer Rodríguez es: "El espíritu empresarial no es una empresa de bricolaje; de hecho, es una actividad comunitaria", dijo.

"Se trata de identificar lo que necesitas y averiguar quién puede hacerlo por ti... se trata de arriesgar, de ser eficiente, de invertir y de obtener un rendimiento", continuó.

Cuando Lou Rodríguez comenzaba su andadura empresarial, Jennifer y la GPHCC fueron fundamentales mientras intentaba tener éxito con la etiqueta de empresa hispana.

"Fue realmente un proceso de aprendizaje de quiénes eran los líderes empresariales en la ciudad y de sentirse cómodo... Jennifer y algunos otros desempeñaron un gran papel para ayudarme a guiarme por ese camino", dijo.

Díaz atribuye el éxito de su empresa en gran medida a su capacidad para buscar y obtener recursos externos, aunque a menudo "se quedaba en su carril".

Sabía en qué áreas estaba capacitado y encontró trabajadores externos que estaban capacitados en otras áreas y juntó las habilidades para dar a los clientes lo que necesitaban, y en algunos casos traer a esos trabajadores a la empresa.

"Está empezando a escalar", dijo sobre sus negocios.

Desafíos de escala y capital

El éxito es alcanzable; sin embargo, los retos en el camino son inevitables.

Dayanna Cárdenas tiene más de cuatro años de experiencia en el sector de la construcción, ya que actualmente es subdirectora de proyectos en IMC Construction.

Si hay un reto que ha visto en la industria es el manejo de los documentos legales y la nómina.

"Es un área en la que veo que a veces hay algunos contratiempos u oportunidades de mejora", dijo Cárdenas.

Señaló que la competitividad de los precios es otra área que puede mejorarse, especialmente con los subcontratistas. A menudo, los subcontratistas pueden tener en cuenta el precio del trabajo, pero no necesariamente los demás componentes del mismo, como la ayuda, el seguro y otros honorarios.

Jennifer Rodríguez señaló que en Filadelfia hay más de 12.000 empresas de propiedad latina, pero sólo el 4% tiene empleados.

Esto significa que más de 11.000 de esos propietarios de negocios latinos no tienen la oportunidad de alejarse y permitir que el negocio siga funcionando.

Esto es lo que hace que la ampliación sea una práctica tan importante. Junto con la creación de capital, el escalamiento es el componente clave para cerrar la brecha para las empresas de propiedad latina y la razón por la que la GPHCC aprovecha la oportunidad para abordar esos desafíos.

"Queremos veros crecer y crear puestos de trabajo porque sabemos que el talento está ahí, que los recursos están realmente ahí si estás dispuesto a pedir, aprovechar e invertir en ti mismo como empresario", dijo Jennifer Rodríguez.