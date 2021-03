El Genio Detrás de Semper Utilities

El camino hacia el éxito empresarial ha sido largo y constante para Mike Díaz, un antiguo veterano que se abrió camino en el mundo de los servicios públicos.

Llegar a la cima de una industria en la que las personas de color son una clara minoría no es una hazaña fácil, y Díaz destaca la importancia de ayudar a otros como él a superar las barreras del éxito.

En una entrevista exclusiva con AL DÍA, Díaz compartió su trayectoria y su proceso de aprendizaje en una carrera que le ha llevado a romper el techo de cristal.

El pilar fundamental

Mientras disfruta de unas merecidas vacaciones en su Puerto Rico natal con su familia, el fundador y director general de Semper Utilities, Mike Díaz, reflexiona sobre su papel como líder empresarial latino en el espacio de contratación de servicios públicos, predominantemente blanco.

“Cuando empecé a trabajar en este sector, el 99,9% eran blancos. Eso está cambiando poco a poco, y espero ayudar a más latinos y otras personas de color a adquirir las habilidades para tener éxito en este negocio.”

Díaz cuenta que creció en un estricto hogar puertorriqueño.

“Si alguien tiene padres caribeños, entonces sabe exactamente lo que quiero decir”, bromea.

“Mis padres, junto con varios tíos y tías, vinieron aquí cuando yo tenía un año. Imagínese llegar a Estados Unidos a finales de los años 60, en la cola de Jim Crow, sin hablar realmente el idioma, y llegar aquí con nada más que una fuerte ética de trabajo”, explicó. “Eso es lo que mi familia inculcó a sus hijos: Una fuerte ética de trabajo. Estoy orgulloso de ello”.

Díaz dice que son esos humildes comienzos los que le llevaron a unirse al Cuerpo de Marines.

“Quería servir a mi país y hacerlo con un equipo que se esfuerza por hacer siempre el trabajo. Como marine, eres el primero en llegar y el último en salir. Es una filosofía y una forma de vida que me ha servido en mi carrera fuera del ejército”.

Tras su paso por los Marines, Díaz buscó su primer trabajo en el sector de los servicios públicos: como conserje.

“Me entrevisté primero como conserje y fui ascendiendo hasta llegar a oficial de línea. De ahí pasé a supervisor, y seguí subiendo por esa escalera”.

Díaz dice que en aquella época había muy pocos hispanos en el sector de los servicios públicos, pero él no se dejó intimidar, gracias a las primeras lecciones que le inculcó su familia.

“Las lecciones de mis padres en mi cabeza, su amor en mi corazón y mi entrenamiento en los Marines no me permitían fracasar. Fue este impulso el que me llevó a empezar mi propio negocio”.

Tras años de trabajo en el sector de los servicios públicos, en los que acabó obteniendo una licenciatura y un máster por la noche mientras trabajaba a tiempo completo, Díaz se convirtió en un ejecutivo del sector. Pero no estaba satisfecho con ser un líder en la organización de otra persona, y en 2017, decidió convertirse en un empresario.

“Quería crear un negocio en el que pudiera crear puestos de trabajo para otros jóvenes de orígenes similares al mío. Jóvenes con mucho cerebro, sueños y aspiraciones, pero quizás sin muchas opciones”, explicó Díaz. “Era un sueño, pero no uno cómodo. Significaba renunciar a un sueldo seguro y cómodo y a una vida muy confortable. Me lo pensé no una ni dos veces, sino cien veces. Había detractores que me decían que estaba loco por haberlo pensado”.

Díaz dice que fue el ejemplo de su padre, y las decisiones que había tomado en su vida, lo que finalmente le hizo dar el paso de emprender. Díaz dice que su propio padre se convirtió en empresario más tarde en su vida, y él siguió ese mismo ejemplo. Ahora espera ayudar a otros latinos que quieren ser empresarios a tener éxito también.

El impacto de Semper en la comunidad

Semper se ha asociado con PECO Energy y Concilio, una agencia latina de servicios sociales de Filadelfia, para crear programas de tutoría y educación para formar a la próxima generación de trabajadores de servicios públicos, y eventualmente líderes, como él mismo. Estos programas formarán a los aprendices para los trabajos de comercio y les ayudarán a pasar los exámenes de certificación, como el examen CAST.

Díaz explica que Semper, PECO y Concilio administrarán conjuntamente el programa, proporcionando un apoyo intensivo en la construcción de los requisitos de matemáticas y lengua inglesa necesarios para tener éxito.

“El programa que hemos diseñado y en el que trabajaremos mano a mano con Concilio es un Plan de Acción para Aprendices. Haremos que Peco Energy administre una prueba CAST de diagnóstico a los candidatos, luego revisaremos esos resultados y procederemos en consecuencia con la tutoría. Las áreas deficientes son normalmente las matemáticas y el inglés, y tenemos voluntarios que ayudarán a los candidatos a mejorar en estas áreas específicas, para que puedan pasar el CAST. “

Una vez superada la prueba, dice Díaz, el aprendiz puede convertirse inmediatamente en jardinero de Semper. También formarán parte de la reserva de candidatos de PECO para puestos vacantes en la comunidad, con el objetivo final de aumentar los salarios medios y el camino hacia el éxito de los trabajadores latinos y afroamericanos de los servicios públicos.

Llegar al punto de su carrera en el que ayudar a sus compañeros latinos fuera siquiera posible fue una tarea desalentadora, a veces plagada de importantes retos financieros, cuenta Díaz.

“Cuando empecé, la gente pensaba que estaba pasando por la crisis de la mediana edad. Muchos otros me desanimaron de perseguir un objetivo tan ambicioso, pero mi círculo cercano de amigos y familiares y yo creímos que se podía hacer. Persistí incluso cuando me quedaban ciento cincuenta dólares en el bolsillo, y vendí mi camioneta personal para poder pagar la nómina. El año pasado las cosas se pusieron tan flacas que tuve que elegir entre comprar la ropa escolar de los niños o hacer la compra”.

Afortunadamente, dice Díaz, su capacidad de recuperación, así como sus sólidas relaciones con los líderes del sector de los servicios públicos, le ayudaron a salir adelante.

Llegar a la cima

Si la formación y la labor filantrópica de Díaz son admirables, también lo es el éxito de su empresa.

Semper Utilities es una empresa líder en la construcción de servicios públicos que ofrece servicios de distribución, transmisión y subterráneos. Fundada en 2017, consiguió su primer proyecto en 2018. Desde entonces, los ingresos de Semper han aumentado considerablemente. En 2019, las ventas fueron de 4,5 millones de dólares, y en lo que va de 2020, las ventas han superado los 20 millones de dólares.

Semper se enorgullece de ser el Contratista de Elección (COC) para PECO, BGE y Atlantic City Electric. Algunos de los otros clientes de Semper incluyen Delmarva Power, ComEd, American Water, SouthernCo, NYSEG, Entergy, y más.

“Estamos preparados para un número récord de clientes en 2021”, dice Díaz.

Semper ha abierto recientemente una división de servicios civiles y actualmente está realizando un importante proyecto para PECO. La empresa acaba de recibir la aprobación de American Water para realizar este trabajo, y también planea expandirse a los mercados de Florida, Virginia y Nueva York con estos servicios.

“Una gran parte del trabajo que hemos realizado este año es la restauración de tormentas - condiciones muy desafiantes. Hemos trabajado en todo el país, completando proyectos en lugares como Luisiana, Chicago, Alabama, Florida, Pensilvania, Nueva Jersey, Long Island, Delaware y Maryland”, explicó Díaz.

Semper ha sido una empresa autofinanciada desde sus inicios, dice Díaz, lo que refleja el acceso desigual al capital que a menudo ha afectado a las empresas propiedad de minorías.

“Me autofinancié, no por elección sino por necesidad”, admite. “Intenté obtener financiación en otros lugares, pero aunque tenía un gran crédito, una buena educación, etc., la financiación en el ámbito tradicional era inexistente. Saqué el dinero de mi jubilación y seguí mi sueño, porque sentí que hacer un impacto en la comunidad latina era para lo que me habían puesto aquí, era mi vocación”.

Para lograr ese impacto y crear una representación latina en el sector de los servicios públicos, Díaz tuvo que tomar medidas audaces.

“Cuando trabajaba en los servicios públicos, siempre hablaba de hacer que la fuerza de trabajo reflejara más la comunidad a la que servía, así que cuando fundé Semper, tuve que poner literalmente mi dinero donde estaba mi boca”.

Un consejo para los empresarios latinos

Tras vivir uno de los años más complicados de las últimas décadas, y mientras la empresa da sus primeros pasos en 2021, Díaz reflexiona sobre el camino que le ha traído hasta aquí.

“Mi padre me enseñó el valor del trabajo duro, y de ayudar a los demás. Esa ha sido la receta de nuestro éxito, y seguiremos levantando a los demás mientras nosotros mismos subimos más alto”, dijo.

Y al igual que su trabajo duro y su ayuda están elevando a otros latinos hacia la oportunidad, él tiene que agradecer la ayuda de otros, en parte, por la suya.

“Mi equipo y mi círculo cercano de amigos me han levantado cuando estaba en lo más bajo, y no estaríamos aquí sin sus esfuerzos colectivos”, concluyó. “También tengo que dar las gracias a los líderes de los servicios públicos del área de Filadelfia. PECO no se limitó a hablar de apoyar a las empresas diversas, sino que nos dio aliento y vida, no estaríamos aquí hoy sin que nos dieran orientación y una oportunidad.”

Como último consejo a sus compañeros empresarios latinos, Díaz insta a su característica mezcla de determinación y apoyo a los demás.

“Les diría que nunca dejen de creer ni de trabajar por sus sueños. Fuimos puestos aquí como líderes para crear un camino para otros, guiar, crear oportunidades y riqueza generacional en nuestras comunidades.”