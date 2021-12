La necesidad de elevar la voz latina en los medios de comunicación

Cuando se trata de periodistas latinas que han dejado su huella en la industria de los medios de comunicación, muy pocas son tan exitosas como María Elena Salinas.

Durante 30 años, fue la presentadora del Noticiero Univisión en español, cubriendo casi todos los acontecimientos nacionales importantes que tuvieron lugar durante ese tiempo.

Aunque su nombre y su rostro son a menudo los más reconocidos por el público, cuando reflexiona sobre su carrera y sus éxitos, da crédito al conjunto de personas que la rodean.

"Cuando somos periodistas y nos ponemos delante de la cámara, recibimos mucho reconocimiento. Pero sólo somos parte de un equipo que realmente hace que esto suceda", dijo Salinas durante un panel de discusión en la Cumbre de Liderazgo Hispano 2021.

Cuando comenzó su carrera periodística a principios de la década de 1980, unos 14,6 millones de personas componían la comunidad latina en EE.UU. Hoy en día, esa cifra se ha multiplicado por más de cuatro hasta superar los 62,1 millones.

"Creo que hemos desempeñado un papel importante en el crecimiento de la comunidad latina", dijo Salinas sobre los medios de comunicación en español. "Y la comunidad latina ha desempeñado un papel vital en el crecimiento de los medios de comunicación en español".

Ahora, como periodista independiente, Salinas reflexiona a menudo sobre uno de los muchos objetivos que se propuso cuando empezó su carrera.

"Quería contar la historia latina", dijo. "Quería contar la historia latina en cualquier foro, por pequeño que fuera y por grande que fuera".

Ese deseo la impulsó a seguir una carrera en los medios de comunicación convencionales para contar esas historias, ya que contarlas en plataformas de medios de comunicación en español suele limitar la audiencia.

Señaló dos razones para ello. Una es que la mayoría de los latinos son bilingües.

"Los medios de comunicación convencionales están perdiendo una gran audiencia que podrían atraer si contaran nuestras historias", dijo Salinas. "Es una de las razones por las que a veces los latinos gravitan hacia los medios en español; no sólo por el idioma, sino por el contenido".

La segunda razón se debe a la percepción.

"Las percepciones son realmente importantes", dijo Salinas, señalando que a menudo las percepciones provienen de lo que la gente oye de los políticos o ve en los medios de comunicación.

"Así que creo que harían un gran servicio a nuestro proceso democrático, si nos diéramos cuenta de que también somos estadounidenses, si los medios de comunicación principales nos mostraran como actores principales de nuestra sociedad", añadió.

Aunque ha sido una batalla ardua, Salinas se ha asegurado de que las historias de la comunidad latina se cuenten en cada parada de su carrera.

El deseo de contar las historias reales y verdaderas de la comunidad latina también lo comparte Tom Llamas, presentador y corresponsal nacional senior de NBC News.

El programa que presenta en la cadena, Top Story with Tom Llamas, es producto de sus experiencias en sus 20 años en los medios de comunicación convencionales, ya que ha sido testigo de la flagrante falta de cobertura de la comunidad latina.

Así que decidió lanzar "un noticiero muy ambicioso en NBC News", dijo.

"Empecé a pensar en esto y me dije: 'no hay ninguna razón, si tengo una hora de noticias, para no cubrir a mi comunidad'", dijo Llamas.

Top Story con Tom Llamas incluye un segmento que cubre las historias de la gente en América Latina, el Caribe y los hispanos en Estados Unidos.

"Ya que puedo decidir qué historias están ahí, decidí que es hora de contar estas historias", dijo.

En 2020, NBCUniversal anunció un nuevo "Reto del 50%", un compromiso para garantizar que su redacción y su talento en el aire contengan un 50% de mujeres y personas de color.

Para Emma Carrasco, vicepresidenta senior de asuntos corporativos de NBCUniversal News Group, su decisión de unirse a la organización estuvo muy influenciada por la oportunidad de trabajar con el primer y único líder latino de una organización de noticias en inglés, César Conde.

Señaló que el hecho de tener un latino en ese puesto fue lo que desencadenó la audaz ambición de asegurarse de que el equipo representara con mayor precisión la demografía de su audiencia.

El enfoque se ha logrado a través de las tres C: Contenido, Conexión y Cultura.

"Esas tres cosas nos permiten garantizar que cubrimos todas las comunidades a las que servimos, que las caras que se ven en todas nuestras marcas son representativas de las comunidades a las que servimos", dijo Carrasco.

De cara al futuro, Carrasco señaló que ahora es el momento más oportuno para aprovechar los cambios demográficos y seguir utilizando el periodismo para defender los principios de nuestra democracia.

Llamas dijo que lo más importante para los latinos que trabajan en organizaciones de medios de comunicación convencionales es comprometerse a ayudar al menos a otra persona dentro de sus respectivas redacciones.

"Si no ayudas al menos a una persona, no estás haciendo algo bien", dijo. "Seguro que alguien te ha ayudado, así que no lo olvides".

En cuanto a Salinas, dijo que espera ver una mayor afluencia de apellidos latinos que entren en la industria y seguir viendo y oyendo cómo se cuentan esas historias. En cuanto a ella, seguirá haciendo su parte.

"Voy a seguir llamando a las puertas, voy a seguir insistiendo y voy a seguir insistiendo, aunque se enfaden", dijo.