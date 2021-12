La infrarrepresentación de los hispanos en Estados Unidos provoca lagunas en múltiples sectores

Los profesionales se reunieron el miércoles en la Cumbre de Liderazgo Hispano organizada por la organización We Are All Human para discutir cómo los latinos pueden estar mejor representados en la fuerza de trabajo, y cómo la sociedad puede abrazar las culturas y los logros que se encuentran en esa comunidad.

Claudia Romo Edelman, activista y fundadora de We Are All Human, celebró un panel en el que se abordó la falta de representación de la comunidad latina en la América corporativa, y cómo el tema muestra poco progreso.

Entre los oradores que se unieron a Edelman durante la emisión se encontraban Tony Marx, presidente de la Biblioteca Pública de Nueva York; Gillian Tett, presidenta del consejo editorial del U.S. Financial Times; y Antonio Lucio, director y fundador de 5S Diversity.

Cada uno de los panelistas contribuyó a la conversación más amplia en torno a la necesidad de elevar las voces latinas a través de las plataformas, y qué medidas se requieren para hacerlo con eficacia. Algunas de las plataformas sobre las que hablaron reflejaron la necesidad de más hispanos en las publicaciones, los medios de comunicación y el sector empresarial.

La mayoría de las industrias han visto un estancamiento en la contratación de trabajadores hispanos más allá de los trabajos de servicios y hostelería, una preocupación que el gobierno de EE.UU. planteó durante una reunión del Congreso en septiembre.

Marx habló de los problemas que ha observado en la industria editorial y animó a más autores latinos a escribir libros y a que las editoriales dejen de rechazar sus historias.

Dentro de su propio lugar de trabajo en la Biblioteca Pública de Nueva York, Marx descubrió que la biblioteca donde, según él, se guarda una de las mayores colecciones de libros latinoamericanos del mundo, llevaba años sin utilizarse. Debido a ello, la biblioteca decidió contratar a su primer conservador latinoamericano para que dirigiera los esfuerzos de promoción.

"Hay un material increíble y tenemos que asegurarnos de comprarlo, prestarlo y hacerlo accesible. Pero, al hacerlo, tenemos que alimentar la demanda diciendo a la industria editorial y a la comunidad de autores que necesitamos más y que estamos dispuestos a comprarlo", dijo Marx.

En el ámbito del periodismo y los medios de comunicación, Tett abordó cómo los problemas raciales y la injusticia en Estados Unidos hicieron que las empresas de noticias crearan iniciativas de diversidad para contratar empleados multiculturales.

Dice que sus esfuerzos por contratar a voces diversas crearon un "patrón de canalización" para una difusión más visible. Sin embargo, Tett teme que no se haya hecho mucho en la contratación de latinos en los medios de comunicación en comparación con otros grupos étnicos.

"Una de las cosas que estamos descubriendo es que no funciona mejor simplemente sentarse y esperar que la gente venga a ti. Hay que salir a buscar activamente a esos becarios y presentarse en universidades más allá de los campus de la Ivy League, donde todo el mundo recluta", dijo Tett.

Lucio abordó los temas de apoyo comunitario y recursos para los hispanos en forma de becas, ayudas y desarrollo empresarial.

También animó a los latinos a utilizar el vínculo de la unidad para superar las disparidades en la América corporativa. Sin embargo, Lucio defiende igualmente la necesidad de un cambio holístico y sistémico para crear un impacto sostenible.

Sus trayectorias y experiencias se hacen eco de la investigación realizada por la Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno de Estados Unidos (GAO) el 21 de septiembre de 2021. Los datos muestran cuáles son los puestos de trabajo en los medios de comunicación en los que los latinos tienen más y menos oportunidades. Las cifras siguen una tendencia preocupante de 2014 a 2019 con poca mejora.

Este es un camino que la nación no quiere seguir en 2022, pero para ver un aumento en la representación latina en general, tiene que haber un llamado a la reforma significativa de los que están en posición de hacerlo.