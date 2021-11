La Escuela de Salud Pública y la Facultad de Enfermería y Profesiones de la Salud de Drexel reciben una subvención para diversificar el profesorado de investigación sobre disparidades sanitarias

La Escuela Dornsife de Salud Pública y la Facultad de Enfermería y Profesiones de la Salud de la Universidad de Drexel han recibido recientemente una subvención de cinco años y 14,4 millones de dólares de los Institutos Nacionales de la Salud (NIH).

La subvención "Faculty Institutional Recruitment for Sustainable Transformation" (FIRST) de los NIH forma parte de una novedosa iniciativa para "mejorar y mantener culturas de excelencia inclusiva en la comunidad de investigación sanitaria" a través de la contratación, el reclutamiento y la retención de la diversidad.

"Es algo que los NIH no han hecho nunca antes y responde al hecho de que contar con científicos de diversos orígenes es fundamental para hacer ciencia, y sin embargo la tasa de éxito de los científicos BIPOC en los NIH cuando solicitan subvenciones no ha sido la que debería", dijo a AL DÍA la Dra. Ana Diez Roux, decana de la Drexel Dornsife School of Public Health.

La iniciativa de los NIH también pretende abordar las desigualdades en los patrones históricos de financiación de los investigadores BIPOC en su fase inicial. Históricamente están infrafinanciados y no reciben la tutoría y la orientación necesarias para navegar por las carreras académicas y el éxito de la financiación de los NIH.

Gracias a la subvención, Drexel podrá contratar a 12 científicos e investigadores en fase inicial que se centren en la investigación de las disparidades sanitarias, más concretamente en el envejecimiento, las enfermedades crónicas y/o los determinantes medioambientales.

"Al contratar en grupos y crear una comunidad de científicos que comparten preguntas de investigación y perspectivas disciplinarias y que reciben apoyo a través de una tutoría intencional, nuestra cohorte de Drexel FIRST hará contribuciones únicas e importantes a la investigación de las disparidades de salud", dijo la Dra. Laura Gitlin, Profesora Universitaria Distinguida y Decana del Colegio de Enfermería y Profesiones de la Salud.

Drexel es una de las seis instituciones de todo el país que ha recibido esta financiación, y la única de Pensilvania.

Drexel tiene desde hace tiempo el compromiso de dar prioridad a la diversidad, la equidad y la inclusión en la contratación, la retención y la promoción en todas las carreras de cada una de sus facultades. La universidad ha adoptado más recientemente objetivos para fomentar una cultura inclusiva y orientada a la equidad y para reforzar la investigación transdisciplinar. Esta subvención permitirá a la universidad impulsar estos esfuerzos.

La universidad también se encuentra entre las principales instituciones por su trabajo de investigación sobre las disparidades en materia de salud.

"El enfoque de nuestra subvención en las disparidades sanitarias se basa en nuestros respectivos puntos fuertes en la salud de la población y la ciencia de la intervención y en cerrar la brecha entre la generación de conocimientos y la acción a nivel individual, comunitario y político", dijo el Dr. Gitlin.

Con este fin, la Dra. Díez Roux señaló cómo la subvención ayudará a dinamizar y ampliar el ya extenso trabajo que Drexel está realizando a través de sus numerosos centros e iniciativas existentes, incluyendo el Urban Health Collaborative, el Ubuntu Center on Racism, Global Movements and Population Health Equity, el Age Well Collaboratory y varios centros clínicos y laboratorios.

"Y lo que es más importante, el proyecto pretende transformar las políticas y prácticas de la Universidad de Drexel para promover la excelencia inclusiva en todo nuestro trabajo, cambiando las formas en que contratamos y apoyamos a los científicos que inician su carrera y sinergizando esta investigación interdisciplinaria tan importante para nuestra ciudad y nuestro país", dijo.

Una vez que se desarrolle la estructura de la subvención, también se pondrá a disposición del profesorado y el personal actual de la Universidad una nueva programación para fomentar un entorno inclusivo y mantener la viabilidad del programa más allá de esta subvención.

"Creemos que nuestro enfoque y nuestra concentración colectiva en la generación de conocimientos y su aplicación en las disparidades de salud, tendrán un gran impacto", añadió el Dr. Gitlin.

