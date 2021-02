Philly Bagels, la cadena de panaderías locales con tres generaciones en la ciudad

Aaron Wagner, el propietario de Philly Bagels, tiene una historia de fondo única en su tienda de bagels.

"Mi tatarabuelo vino de Varsovia (Polonia) y, en 1910, mi bisabuelo y su hijo trabajaron en un sindicato de bagels en Brooklyn", explica Wagner.

Sus raíces se hunden en el negocio de los bagels, por lo que era natural ampliar el negocio familiar hasta su máximo potencial.

"Mi padre abrió nuestra primera tienda en Filadelfia, en la calle 3 y South, en medio de la tormenta de nieve de 1996", dijo.

A partir de entonces, el negocio fue en auge, lo que hizo que la expansión a diferentes partes de Filadelfia fuera un crecimiento natural.

"Tenemos tiendas en la 20ª y Fitzwater, en Passyunk, en la calle Chestnut, y siempre buscamos expandirnos", dijo Wagner.

También ha abierto una tienda en JFK Blvd. en 2019.

Wagner tiene vívidos recuerdos de cuando saltaba encima de las bolsas de harina mientras su abuelo le enseñaba a hacer sus famosos bagels.

"Desde que pude ponerme encima de la tetera, siempre estuve trabajando en tiendas", dijo.

Para Wagner fue todo un viaje para entender el negocio familiar, pero como le salió de forma natural, está orgulloso de llamarse a sí mismo "fabricante de panecillos".

"Me encanta lo que hago y me encanta ofrecer a los habitantes de Filadelfia un producto tradicional que se ha transmitido", dijo. Me alegra poder compartirlo con otras familias".

Los bagels frescos que Wagner y sus empleados elaboran a diario están hechos a mano y al estilo neoyorquino, lo que significa que se hierven en una tetera y luego se hornean.

"Es como me enseñó mi abuelo", dice.

Desde los bagels con pepitas de chocolate, normalmente cubiertos con Nutella, miel y rodajas de plátano, hasta el tradicional bagel con todo, las tiendas de Wagner son el paraíso de los bagels.

"También tenemos una gran variedad de productos para untar, como espinacas, rábano cheddar, manzana y pasas, y muchos más", explica.

Su tienda también corta su propio trigo para hacer panecillos integrales. Pero los grandes ingresos llegan durante el desayuno.

"Nuestros superventas son los sándwiches de desayuno tradicionales", dice Wagner.

Los sabrosos trozos de historia de Wagner son justo lo que los habitantes de Filadelfia necesitan para empezar la mañana.

Esponjosos y calientes por dentro, con la cantidad justa de crujiente por fuera.

Añade un poco de queso crema de jalapeño ácido y estarás de buen humor hasta la hora de comer.