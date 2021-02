Los Afro-Latinos estarían entre las 25 primeras economías del mundo

Así como la comunidad Latina representaría la octava economía del mundo si fuera un solo país, "la comunidad Afro-Latina se situaría entre las 25 primeras economías del mundo", afirma Claudio Romo Edelman, fundadora y presidenta de We Are All Human Foundation.

Al menos el 24% del PIB total de 2,1 billones de dólares de la comunidad Latina es aportado por los Afro-Latinos, según datos recientemente compartidos y destacados por la fundación.

Se trata de un cálculo aproximado basado en el hecho de que los países de origen más comunes de los Afro-Latinos —Cuba, Puerto Rico, Colombia, República Dominicana, Venezuela— suelen tener más presencia en los trabajos de "cuello blanco" que los hispanos en general.

75,9% de los Afro-Latinos participan en la fuerza de trabajo de Estados Unidos.

Romo Edelman añade que la Afro-Latinidad debe ser adoptada como identidad porque, en muchas ocasiones, los Afro-Latinos se ven obligados a elegir entre su Latinidad y su herencia Africana.

"Creemos que nadie debe ser obligado a elegir. Al contrario, hay que celebrar tanto su herencia Latina como su herencia Africana", afirma.

Los datos proporcionados por We Are All Human Foundation afirman que 14,4 millones de Latinos en Estados Unidos se autoidentifican como Afro-Latinos; el 73% de ellos son ciudadanos nacidos en Estados Unidos.

Pero, ¿qué es lo que queda por hacer para elevar las voces de los Afro-Latinos en nuestras comunidades? Romo Edelman dice que es necesario aprovechar cualquier oportunidad para reconocer y celebrar la rica herencia cultural Afro-Latina y su impacto en el país.

"Al hacerlo, reconocemos que todos aportan una mezcla especial y pueden contribuir a este gran país a su manera", dice.

La poderosa herencia cultural de los Afro-Latinos está y ha estado presente en los deportes, la música, la política, la literatura, la comida y mucho más. Celia Cruz, Roberto Clemente, Dascha Polenca, Zoe Saldanda, Ariana Brown y Carmelo Anthony se encuentran entre esa constelación de superestrellas.