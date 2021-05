El Merkury inaugura su segundo espacio en el Reading Terminal Market

Sofía Deleón, propietaria de El Merkury en Rittenhouse, abrió su segundo local, El Merkury at the Market, el viernes 16 de abril.

El 28 de abril, Annie Allman, directora general del Reading Terminal Market, y Jennifer Rodríguez, presidenta y directora general de la Cámara de Comercio Hispana de Filadelfia y miembro de la junta directiva de la Reading Terminal Market Corporation, la acompañaron en la ceremonia de corte de la cinta.

Un día después, Deleon abrió el espacio para que los medios de comunicación lo visitaran.

Además de sus tortillas, pupusas y churros caseros, los empleados también hicieron gala de una nueva herramienta que llevan los empleados y que pretende aportar una sensación de seguridad a los clientes.

Mostraron sus Immunabands, una pulsera identificable que muestra a los clientes que están totalmente vacunados.

Describió lo crucial que es mostrar a los clientes que están vacunados y que pueden servirles con seguridad.

"Creo que todos los restaurantes que se preocupan por nuestro personal han hecho un esfuerzo para vacunar a su personal, porque somos trabajadores esenciales", dijo Deleon en una entrevista reciente con AL DIA News. "Me alegra que todos sepan que estamos totalmente vacunados y que es seguro entrar aquí y servirles".

El evento del 29 de abril fue el primero de este tipo, y marcó un hito importante para los locales que saldrán a la calle este verano.

Deleon confía en que las Immunabands sean una forma discreta y única de garantizar un servicio seguro. También serán cómodas de llevar mientras se cocinan y preparan los platos.

"Como nuestra tienda está en el interior, si nuestra banda ayuda a un solo cliente a tener la sensación de seguridad porque todos estamos vacunados, es estupendo, será un cliente más al que podremos atender", dijo.

Espera que, al utilizar Immunabands, otros restaurantes tomen la iniciativa de ofrecer las pulseras a sus propios empleados, y se aseguren de que también se vacunan.

Deleon nació y creció en Guatemala y se trasladó a Estados Unidos en 2012 para seguir su formación en negocios. No pasó mucho tiempo antes de que desarrollara su amor por cocinar platos que le recordaran a su hogar.

Rápidamente recibió la acogida de los habitantes de Filadelfia cuando abrió su primer local en Rittenhouse Square en 2018, que causó un gran impacto en la escena de los restaurantes de Filadelfia.

El Merkury at the Market tendrá un giro diferente a los platos guatemaltecos ofrecidos en el local insignia, y ofrecerá desayunos y brunchs básicos que recuerdan a Centroamérica.

"Quería asegurarme de que pudiéramos vender desayunos y almuerzos, algo que no ofrecemos en el local de la calle Chestnut, al menos, todavía no", dijo Deleon.

Además de sus churros hechos a medida, crujientes por fuera y suaves y ligeros por dentro, recubiertos de azúcar con canela, Deleon ofrecerá Baleadas, un desayuno tradicional hondureño.

Se compone de una tortilla a la parrilla, y se rellena con frijoles refritos, queso fresco desmenuzado y aguacate. Los lugareños también suelen añadir un huevo frito al plato. La tortilla se sella y se sirve caliente y fresca.

"También tenemos pupusas para el desayuno y café fresco", dice Deleon.

Las pupusas de desayuno pueden estar rellenas de quesillo de frijol negro, un huevo frito y chicharrón de cerdo.

El local de Reading Terminal Market también ofrecerá un servicio de charcutería, donde los clientes pueden comprar alimentos en mayores cantidades para alimentar a sus familias en casa.

"También ofrecemos Mercato en este momento, así que también estamos vendiendo tortillas por libras, y otros alimentos por libras", dijo.

Los clientes también pueden conseguir su famoso arroz con tres quesos por libra junto con chips de plátano, guacamole recién hecho y verduras en escabeche al lado.

El Merkury at the Market estará abierto de lunes a domingo, de 8 a.m. a 6 p.m.