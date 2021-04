Cambiando la narrativa: la lucha por tener más latinos en los consejos de administración de las empresas

La comunidad latinoamericana en Estados Unidos ha encontrado nuevas formas de contribuir a la economía del país, así como de involucrarse en temas de interés nacional a lo largo de los años.

Forbes señala que el grupo contribuye ahora con más de 2,6 billones de dólares a la economía estadounidense, lo que supone una cuarta parte del producto interior bruto del país.

Esto no hará más que aumentar, ya que el grupo se está convirtiendo en una fracción mayor de la población. En 1970 había 9,6 millones de latinos en Estados Unidos y ahora son más de 61 millones.

La Oficina del Censo prevé que la población latina alcance los 111 millones o represente casi el 30% de la población estadounidense en 2060, por lo que los principales medios de comunicación pronto tendrán que dejar de llamarlos grupo "minoritario".

Su influencia en la esfera de la cultura pop ha sido clara, especialmente con "Despacito" como la canción más transmitida de 2017 y la actuación de Shakira en el espectáculo del descanso de la Super Bowl LIV.

La política ha sido otro punto de creciente éxito para los latinos, ya que cuentan con destacados líderes en los dos principales partidos políticos en el Congreso, como la representante Alexandria Ocasio-Cortez (demócrata de Nueva York) y el senador Marco Rubio (republicano de Florida).

El presidente Joe Biden se jactó de tener un gabinete que "se parece a Estados Unidos", los puestos de secretarios de Educación, Seguridad Nacional y Salud y Servicios Humanos fueron otorgados a latinos.

Todo esto no significa que la comunidad esté totalmente separada de los estereotipos con los que la gente los asocia. La percepción de que todos los latinos trabajan en empleos poco cualificados y que sólo se preocupan por las cuestiones de inmigración no ha desaparecido.

Cada vez que el grupo ha aparecido recientemente en los titulares nacionales se centra principalmente en la crisis de los migrantes centroamericanos o en una vía para la ciudadanía de los inmigrantes indocumentados.

Estos temas son críticos y necesitan ser resueltos, pero no representan hacia dónde va la comunidad latina en Estados Unidos.

Un indicador de un cambio en la narrativa común es el número de latinos matriculados en la educación superior. En el año 2000, 1,4 millones de latinos estaban en la universidad y esa cifra aumentó a 3,27 millones en 2017.

La última pieza para borrar los estereotipos asociados a los latinos podría ser verlos ganar protagonismo en un importante campo en el que están drásticamente subrepresentados y que es la América corporativa.

El aumento de la población y de los graduados universitarios del grupo son grandes pasos para que alcancen el reconocimiento en los sectores empresarial y financiero.

Las empresas estadounidenses que cotizan en bolsa han cuadruplicado la representación latina en sus consejos de administración en el primer trimestre de 2021, pero un informe de la Asociación de Directores Corporativos Latinos/KPMG reveló que, tras el aumento, sólo constituyen el 2,7% de los puestos de los consejos de administración de la lista Fortune 1000.

Esa cifra está lejos de parecerse al hecho de que los latinos son una quinta parte de la población estadounidense.

La LCDA se unió a Unidos US, LULAC, la Cámara de Comercio Hispana de Estados Unidos y otras organizaciones el pasado mes de septiembre para formar Latino Voices Boardroom Equity.

Juntos establecieron un plan de tres partes para mejorar la inclusión de los latinos en los consejos de administración de las empresas. El plan pide que se triplique la representación latina en los consejos de administración de las empresas públicas para 2023, y que se dirija a las empresas que no tienen representación latina y que haga un seguimiento de sus progresos mediante la publicación de un cuadro de mando trimestral.

Su segundo punto será una tarea considerable porque la LCDA también descubrió que el 73% de las empresas de la lista Fortune 1000 de 2020 carecen de un solo director latino en su consejo.

Aunque el aumento de este año en la representación latina no es tan significativo como muchos hubieran esperado, esto no quiere decir que las empresas no hayan intentado aumentar estas cifras aún más en los últimos años.

En diciembre, el Nasdaq pidió que se mejorara la diversidad entre las 3.000 empresas de su bolsa mediante una propuesta presentada a la Comisión de Seguridad e Intercambio.

Tener al menos dos miembros diversos en el consejo de administración: una mujer y alguien que se identifique como minoría infrarrepresentada o LGBTQ es una de las nuevas normas de la propuesta.

Desde el año pasado, el 75% de las empresas del Nasdaq no cumplen los requisitos de diversidad propuestos.

Otra norma es que las empresas que no divulguen estadísticas sobre diversidad podrían ser excluidas de la bolsa.

La inclusión y la diversidad son valores que los altos cargos de la bolsa han querido promover para mejorar su imagen y sus ingresos.

"Si no tienes esas voces diversas que ayudan a dirigir la empresa, entonces, francamente, puede impedir tu progreso, puede impedir tu éxito y puedes cometer errores", dijo la directora general de Nasdaq, Adena Friedman.

A principios de marzo se anunció que la SEC había decidido aplazar la decisión sobre la aceptación de la nueva propuesta. Si se vuelve a retrasar la decisión final, es posible que no se tome hasta agosto.

El Nasdaq desveló en febrero las modificaciones de su plan tras recibir críticas por sus sugerencias originales. Las normas serían más laxas para los consejos de administración de cinco o menos miembros y las empresas tendrían un periodo de gracia para no cumplir el requisito de diversidad debido a una vacante en el consejo.

Son los únicos que quieren aportar perspectivas diferentes a las reuniones de los consejos de administración en Estados Unidos.

En el Foro Económico Mundial de Davos de 2020, el consejero delegado de Goldman Sachs, David Solomon, anunció que la firma sólo suscribiría ofertas públicas iniciales a empresas privadas que tuvieran al menos un miembro diverso en el consejo. La empresa elevará el estándar a dos miembros en 2021 para los clientes de OPV.

Bloomberg informó de que Goldman Sachs también quiere establecer el objetivo de contratar un 14% de latinos y un 11% de negros para los puestos de analistas y asociados de nivel inicial.

Los latinos no dictan el ritmo de la América corporativa actual, pero su propio esfuerzo, unido a las iniciativas propuestas por algunos en el mercado, podría significar un próspero mañana.